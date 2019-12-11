Розенструйк дрался на футбольном поле, мотал срок, а теперь вырубает всех в UFC

История парня, который уничтожил Орловского, чуть не оторвал губу Овериму, а теперь хочет драться с Нганну.

Жаирзиньо Розенструйк – чуть ли не главное открытие UFC в 2019 году. История Биги Боя удивительна хотя бы тем, что он представляет Суринам – самое маленькое государство Южной Америки. По состоянию на 2016 год население насчитывало примерно 558-585 тыс. человек. Чтобы понимать, насколько это мало, население Люксембурга немногим превышает 600 тыс. человек.

Тем удивительнее путь, который проделал Розенструйк: 2 ноября представитель крошечного государства нокаутировал бывшего чемпиона UFC Андрея Орловского всего за 29 секунд, и это случилось в ходе самого ожидаемого турнира этого года, на одной из самых культовых арен — «Мэдисон Сквер Гарден». Спустя 35 дней Жаирзиньо одержал четвёртую победу в UFC, нокаутировав одного из лучших тяжеловесов XXI века Алистара Оверима за 4 секунды до конца поединка.

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Такой резвый старт обеспечил Биги Бою многообещающий 2020 год – очевидно, суринамец получит большой поединок, например с Фрэнсисом Нганну. Оба бойца уже успели дать устное согласие на это, и можно не сомневаться, что столкновение двух тяжеловесов с убойным ударом станет одним из самых ожидаемых событий наступающего. Возможно, Розенструйк проиграет и его карьера мгновенно покатится вниз, но прямо сейчас он переживает лучший период в своей жизни. Когда-то давно Жаирзиньо вряд ли мог представить то, что происходит с ним сегодня, даже в самых смелых мечтах.

Был назван в честь бразильской легенды футбола

Розенструйк получил своё имя в честь легендарного бразильца Жаира Вентуры Фильо. На чемпионате мира 1970 года в Мексике Жаирзиньо был одним из главных творцов успеха своей сборной. По ходу турнира бразилец забил семь мячей, один из которых пришёлся на финал турнира и помог южноамериканцам в третий раз в своей истории стать чемпионами мира. Этот успех был особенным – победитель трёх мундиалей получал право навсегда увезти в своё распоряжение золотой кубок.

Лучшим бомбардиром того чемпионата мира стал Герд Мюллер, забивший 10 мячей. Жаирзиньо стал вторым, и чтобы было понятно, насколько это значительное достижение – участвовавший в том же турнире Пеле забил всего четыре мяча, пусть и был признан лучшим игроком турнира.

Жаирзиньо Фото: VI Images via Getty Images

Впрочем, это не новость, что в разное время с будущим Королём футбола играли куда более талантливые соотечественники, которым просто не хватало такой же медийной поддержки – Гарринча не даст соврать. Игра Жаирзиньо вдохновляла и пленила умы миллионов людей, и именно по этой причине спустя почти 18 лет в далёком Суринаме всё ещё помнили футбольные подвиги легендарного бразильца. Отец Розенструйка назвал своего сына Жаирзиньо, и это забавно, потому что их фамилия тоже несёт в себе не самое обычное значение. Слово Rozenstruik буквально переводится с нидерландского языка как куст роз (ну, или розовый куст).

Получил своё прозвище в 10 лет

Розенструйк с самого детства отличался от окружавших его детей – мальчик был не по годам хорошо сложен и физически развит. В 10 лет Жаирзиньо пробовал себя в баскетболе, благодаря чему однажды получил своё прозвище – Биги Бой.

«Я должен был выполнить бросок. Все говорили: «Эй ты, давай, бросай. Ты, ты, Биги Бой, давай бросай!» Я сделал бросок, и мы выиграли игру. Я был немного выше остальных игроков, поэтому выглядел большим парнем среди них. Так я получил это прозвище и с тех пор использовал его, потому что многие не знали, как произносить моё имя. Было примерно так: «О, эй, так как тебя зовут?». Как только люди могли называть меня просто Биги Бой, они продолжали обращаться ко мне только так и в дальнейшем».

Параллельно с баскетболом Розенструйк занимался футболом. Жаирзиньо не обладал талантом своего знаменитого тёзки, но именно этот спорт позволил суринамцу найти собственный путь.

Ушёл в бои после драки на футбольном поле

В 17 лет у Розенструйка случился конфликт с кем-то из команды соперников, и всё завершилось дракой прямо на футбольном поле.

Об итоге поединка не сообщается, но известно, что после случившегося тренер посоветовал молодому парню попробовать себя в соседнем зале единоборств, если ему так хочется помахать кулаками. И Жаирзиньо воспользовался этим советом.

«Я пришёл в зал, и в те времена я любил много поговорить. Я сказал: «Эй, кто хочет со мной поспарринговать?». Один из парней согласился и затем буквально избил меня.

Я пришёл на следующий день, поговорил с тренером и сказал, что хочу тренироваться, чтобы побить этого парня. Тренер ответил, что это так не работает. Он сказал: «Если ты хочешь тренироваться, приходи завтра». Вот так всё и началось. Я просто хотел побить этого парня. У меня никогда даже мыслей не возникало, что я стану бойцом».

В какой-то момент Розенструйк сумел взять реванш у своего обидчика, но не остановился на этом и начал профессиональную карьеру кикбоксёра.

Был успешным кикбоксёром и провёл свой первый поединок по правилам ММА в России

Жаирзиньо – довольно успешный кикбоксёр, добившийся рекорда 76-8-1. Карьера Розенструйка длилась примерно семь лет, и в какой-то момент суринамец всерьёз увлёкся смешанными единоборствами. Биги Бой даже называет конкретный год, когда, по его словам, влюбился в ММА – 2011-й.

Будущий боец UFC дебютировал в смешанных единоборствах в мае 2012 года, и здесь интересно, что Розенструйк провёл свой первый поединок по правилам ММА в России. Жаирзиньо отправился во Владивосток на турнир с незамысловатым названием Draka 7, чтобы нокаутировать Евгения Болдырева уже в первом раунде.

В ноябре бойцы провели реванш на турнире Draka 11 в Хабаровске. Розенструйк снова нокаутировал украинца в первом раунде, но на 31 секунду быстрее, чем в первый раз. К слову, в главном бою того вечера Питер Грэхем победил Константина Глухова в первом раунде. Сейчас это звучит сюрреалистично, но вы ведь помните BodogFight и Кейна Веласкеза в Санкт-Петербурге?

После этого суринамец приостановил свою карьеру в ММА, сосредоточившись на кикбоксинге. Жаирзиньо вернётся в клетку лишь в апреле 2017-го, пережив не лучшие времена.

Отсидел в тюрьме за незаконный оборот наркотиков

В августе 2014 года Розенструйк приехал в Нидерланды на очередной турнир по кикбоксингу в компании семи товарищей. Бойцы были задержаны в амстердамском аэропорту Схипхол, и чуть позже выяснилось, что прибывшие в страну спортсмены везли с собой не только экипировку.

Товарищи Розенструйка ввезли в страну более шести килограммов кокаина и сделали это старинным способом – через капсулы в желудке. Интересно, что Жаирзиньо был единственным человеком, у которого не были обнаружены наркотики, но это не помогло ему избежать тюремного срока.

Задержанные заявили, что именно Биги Бой является лидером их группы. Сам Розенструйк категорически отрицал свою причастность к случившемуся. В ноябре 2014 года Жаирзиньо был приговорён к 32 месяцам тюрьмы. Изначально обвинение требовало четыре года тюрьмы, но в итоге суринамец провёл в заключении около года.

«Тогда у меня не было таких финансовых возможностей, чтобы позволить себе хороших адвокатов. Это было тяжёлое время. Моя семья: мама, папа – все были расстроены. Но всё это сделало меня сильнее и лучшим человеком, чем раньше. Я был невиновен и после того, как я вышел из тюрьмы, сосредоточился на том, что мне важно. Я благодарю бога, что пережил те трудные времена».

Бывший гастарбайтер Мурадов срубил $ 50 тыс шикарным ударом. Видео Узбекский боец выбил капу изо рта соперника. Смит валился на пол уже без сознания.

В другом интервью одному бразильскому изданию Жаирзиньо чуть подробнее вспоминал случившееся. «Это уже в прошлом. У меня ничего не было с собой. Я сел в тюрьму. У некоторых парней нашли наркотики, и они упомянули моё имя. Это прошлое, я не зацикливаюсь на этом. Сейчас я следую за своей мечтой и больше на связываюсь с людьми, которые могут поставить меня в такое положение».

Выйдя из тюрьмы, Жаирзиньо возобновил тренировки и вернулся в ринг уже в декабре 2015 года, победив нокаутом в первом раунде на турнире… в Нидерландах. Розенструйк продолжил карьеру, но затем решил переключиться на ММА. И сейчас можно смело сказать, что это решение было оправданным.

Начал свой путь в UFC благодаря травме бойца из России

Розенструйк провёл свой третий поединок по правилам ММА в апреле 2017 года, выступив на экзотическом турнире в Арубе. И в этом помог его давний приятель и представитель этой крошечной страны Грегори Мильярд – к слову, бывший боец Bellator и ACB.

В итоге Жаирзиньо одержал ещё одну победу в конце 2017 года, а уже в мае 2018 года поехал в Японию, где нанёс первое поражение в карьере украинцу Андрею Ковалёву раздельным решением судей. Это был единственный раз, когда суринамец не смог нокаутировать своего соперника. В декабре Биги Бой одержал ещё одну победу над малоизвестным бойцом из Ямайки и закончил год в подвешенном состоянии. Но, как обычно, всё решил случай.

За несколько недель до выхода в октагон на турнире в Форталезе россиянин Дмитрий Сосновский был вынужден отказаться от поединка с Джуниором Альбини из-за травмы. Примерно так Розенструйк получил возможность ещё раз слетать в Бразилию и дебютировать в крупнейшем мировом промоушене.

То, что было дальше, уже история. Жаирзиньо брутально забил Альбини во втором раунде. В июне Розенструйк стал автором одного из самых быстрых нокаутов этого года, разобравшись с Алленом Краудером за 9 секунд. В ноябре суринамец пожаловал на главную бойцовскую мировую арену, чтобы нокаутировать Андрея Орловского за 29 секунд. Для трёх побед в UFC Розенструйк затратил 392 секунды – впечатляющее достижение.

На прошлой неделе бывший заключённый Биги Бой приехал в столицу США и доказал свою состоятельность, нокаутировав титулованного Алистара Оверима за четыре секунды до конца начисто проигранного поединка. А разве могло быть иначе в кинематографичной истории суринамца?

Жаирзиньо отправляется на рождественские каникулы после лучшего года своей жизни, и теперь 2020 год сулит суринамцу много возможностей. Одна из них – поединок с Фрэнсисом Нганну, человеком с не менее интересной судьбой и, вероятно, даже более сильным ударом. А пока Розенструйк может немного отдохнуть и поверить в то, что всё это происходит на самом деле.