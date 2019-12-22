Уходить надо вовремя. Объясняем, почему Лебедеву точно не стоит возвращаться на ринг

В субботу в Красноярске бывший чемпион мира WBA и IBF в первом тяжёлом весе 40-летний россиянин Денис Лебедев (32-3-0, 23 KO) проводил бой за вакантный титул серебряного чемпиона WBC против 31-летнего южноафриканца Табисо Мчуну (22-5-0, 13 KO). Для Лебедева этот поединок стал первым (и, вероятно, последним) после решения о возобновлении боксёрской карьеры и после более чем годичного перерыва.

Неожиданное возвращение на ринг

Когда в октябре Лебедев неожиданно объявил о возобновлении боксёрской карьеры, которую он решил завершить в июле этого года, он назвал две причины изменения своих планов. Во-первых, у него возник порыв к этому из-за желания поквитаться за соотечественников с южноафриканским бойцом Илунгой Макабу, который в нынешнем году буквально на протяжении пары летних месяцев победил двух российских боксёров – Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина.



Ну, а, во-вторых, Денис заявил о том, что понял, что его продолжает очень тянуть на ринг. «Каждый раз, как у меня наступает пауза… Слышали про выражение «шкура чешется»? Вроде бы я ушёл. Но смотрю бои, вижу, как работает Саня Поветкин, с которым мы живём в одном городе – Чехове. Мы встречаемся во время пробежки на стадионе. В спортзал приезжаю как к себе домой, а там у Поветкина подготовка…», – объяснил не покидающие его спортивные чувства Лебедев.



Правда, его менеджер Вадим Корнилов в интервью после вчерашнего боя с Мчуну намекнул, что Денис вернулся на ринг, возможно, и по материальным причинам. Однако устроить Лебедеву поединок с Макабу его промоутерам не удалось. Как раз после побед над россиянами Кудряшовым и Папиным он стал официальным претендентом на вакантный мировой титул WBC и готовится его в ближайшее время оспаривать. Поэтому для него на данном этапе поединок с Лебедевым был не актуален.



И тогда организаторы вечера бокса в Красноярске решили выбрать в соперники Денису другого известного южноафриканского контендера первого тяжёлого веса – Табисо Мчуну. При этом на кон боя был выставлен вакантный серебряный пояс WBC, обладатель которого затем может получить право сразиться с владельцем полновесного мирового титула WBC в крузервейте. Таким образом, команда Лебедева, видимо, нацеливалась, в случае прохождения Денисом Мчуну, чуть позже вывести его всё-таки на Макабу.



В последние годы Лебедев не был особо активен. После поражения в 2016 году в упорном бою с соотечественником Муратом Гассиевым, в 2017 году Денис появился на ринге лишь однажды, когда, отстаивая оставшийся у него мировой титул WBA Super, одолел по очкам малоизвестного австралийца Марка Флэнэгана.



После этого, по его же словам, Лебедев впервые начал задумываться о решении завершить свою спортивную карьеру. Но после просмотра летом 2018 года финального боя Всемирной боксёрской суперсерии, в котором украинец Александр Усик одолел его старого соперника Мурата Гассиева, к Денису снова вернулся вкус к боксу.



Как итог, во второй половине прошлого года Лебедев возвратился на ринг и за довольно короткий срок успел провести два боя – против немецкого турка Хизни Алтункайи и американца Майка Уилсона. Первого он удосрочил, а второго победил по очкам. Это не были чемпионские бои, и многие любители бокса критиковали Дениса за оппозицию низкого уровня.



Затем Лебедев довольно продолжительное время пытался получить поединок с абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Но тот после победы над Гассиевым сначала провёл коммерчески очень выгодный для себя бой в Великобритании с известным местным боксёром Тони Беллью, а затем принял решение подниматься в супертяжёлый вес.

«Силы уже не те»

И вот, после годичного перерыва, объявления об уходе с ринга, а потом – о возвращении, уже 40-летний Денис принялся готовиться к поединку с Мчуну. Сам он характеризовал предстоящего соперника с уважением. «Мчуну – парень с амбициями, который находится в хорошей физической форме. На ринге у нас с ним будет спортивная война. Загорается ли во мне огонь? Он и не угасал. У меня хороший настрой. Половина моей большой семьи приехали сюда в Красноярск болеть за меня», – говорил накануне схватки Денис.



Букмекерские расклады были на стороне Лебедева. В разных конторах коэффициент на победу россиянина был в районе 1.3 – 1.4, тогда как котировки на победу Мчуну составляли 3.50 и выше. Также букмекеры прогнозировали, что бой продлится все отведённые для него 12 раундов и победитель будет определен по очкам. Тем не менее, немало любителей бокса оценивали перспективы Дениса в этом бою не так радужно.



И буквально с первого же раунда стало очевидно, что, как говорится, возраст догнал бывшего многолетнего чемпиона мира. Мчуну ожидаемо действовал очень шустро. Он постоянно то проворно сближался, то, нанеся быстрые короткие удары, также резко разрывал дистанцию. Лебедев же явно запаздывал реагировать на действия визави, к тому же ему не хватало чёткости и остроты в ударах.



В третьем раунде рефери снял одно очко с Дениса за опасное движение головой. Несколько раундов боксирующие в стойке левши соперники приноравливались друг к другу. Лебедев старался занимать центр ринга, но ощутимых преимуществ это ему не приносило. Мчуну выглядел более быстрым, точным и активным. К тому же южноафриканец умело чередовал удары в голову и по туловищу, а также качественно работал джебом.



Периодически Денис начинал боксировать более агрессивно, но всё равно в ответ пропускал больше ударов, да и в защите Мчуну действовал вполне уверенно. В итоге Лебедев не смог нанести оппоненту серьезного урона, а его успехи носили сугубо локальный характер. Понимая, что проигрывает, Денис в последнем раунде попытался организовать решительный штурм оборонных редутов соперника, но одержать досрочную победу ему не удалось. В итоге, все три боковых судьи единогласно отдали победу Мчуну со счётом 120-107, 119-108 и 115-112.

Уйти, нельзя остаться

Почти все поклонники бокса придерживаются мнения, что Лебедеву нужно окончательно вешать перчатки на гвоздь. Похоже, осознаёт это и сам Денис. «Продолжу ли карьеру? Наверное, нет, не продолжу. Какой смысл? Мне надо было выигрывать у Табисо, но я проиграл. По пятибалльной шкале я оценю своё выступление на тройку. Ещё на тренировочных спаррингах я чувствовал, что у меня не получается то, что получалось раньше, не хватало скорости и остроты. Потом, в конце, вроде бы, стало получаться. Перед боем у меня был заряд только на победу, но что-то щёлкнуло, зажало, не получалось одно и то же, но перестроиться никак не удалось», – заявил он в послематчевом интервью.

Подвёл итог выступлению Дениса в этот вечер и его менеджер. «Конечно, хочется честно сказать, что возраст – это не радость. Денис сделал все, что мог, я это вижу, но хочется, чтобы он уже наслаждался своей семьёй и жизнью. Всё, что он должен был доказать, он уже доказал. Еще до этого боя я советовал ему, что нужно уже идти к концу карьеры. Но обстоятельства бывают разные, всё же у него большая семья и много-много ответственности. Я понимаю, для чего он выходил сегодня на ринг», – сказал он.



В этом контексте по итогам боя с Мчуну можно с уверенностью утверждать, что для здоровья Дениса желаемый им ранее поединок с Александром Усиком был ему не нужен. Хотя в финансовом плане он, наверное, принёс бы ему больше денег, чем он получил за вчерашний бой с южноафриканским оппонентом. И хорошо, что Денис трезво оценивает свои нынешние возможности и видит необходимость завершения боксёрской карьеры. Благо, в поединке с Мчуну он не получил серьёзных физических повреждений и сможет теперь полноценно посвящать себя заботе о своей многодетной семье. А уходить, как известно, надо вовремя. Денис, пора завязывать.