Каким был мир бокса 10 лет назад и что стало с чемпионами-2009. Часть вторая

Каким был мир бокса 10 лет назад и что стало с чемпионами-2009. Часть первая Кое-кто до сих пор держится на вершине.

Нонито Донэйр

Филиппинец заставил громко говорить о себе в 2007 году. Тогда он впервые завоевал титул чемпиона мира, свергнув с престола наилегчайшего веса доминирующего чемпиона в лице Вика Дарчиняна. Нонито разгромил американца армянского происхождения и за один вечер превратился в звезду мирового уровня. В 2009 году он стал чемпионом мира во второй весовой категории и заслуженно получил шестое место в рейтинге P4P. Тогда он завоевал пояс временного чемпиона во втором наилегчайшем весе. По-видимому, именно из-за приставки «временный» Нонито во многих источниках представляют, как экс-чемпиона в четырёх дивизионах, а не в пяти.

Как бы то ни было, то было лишь восхождение Донэйра.

Уже в 2010 он поднялся в легчайший вес и, нокаутировав Фернандо Монтиэля, завоевал пояс в ещё одном дивизионе. Через год он перебрался во второй легчайший вес и снова стал чемпионом, перебив Уилфридо Васкеса. В этой категории Донэйр задержался подольше и здесь же потерпел первое поражение с 2001 года. Филиппинец не совладал с двукратным Олимпийским чемпионом Гильермо Ригондо, потеряв статус чемпиона мира. Тем не менее, это никак не повлияло на Молнию. Уже через год он поднялся в полулёгкий вес и стал чемпионом в четвёртом дивизионе (а если считать статус временного чемпиона во втором наилегчайшем, то в пятом). Но доминировать в непривычном для себя весе Нонито не сумел. Уже в следующем поединке его нокаутировал жёсткий панчер Николас Уолтерс, это был первый звоночек, говоривший о том, что возраст постепенно берёт своё. После поражения Донэйр начал постоянно прыгать из категории в категорию. В итоге в 2015 году ему снова удалось стать чемпионом мира во втором наилегчайшем весе, но уже в 2016 году он упустил пояс по версии WBO в схватке с Джесси Магдалено.

Это не остановило упрямого филиппинца и в 2018 году он попробовал завоевать пояс временного чемпиона в полулёгком весе, но справится с Карлом Фрэмптоном ему не удалось. Казалось, два поражения за три года могут заставить задуматься о пенсии, но только не Донэйра. В 2019 году он не упустил шанса поучаствовать во Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе и мало того, едва не стал победителем турнира. В четвертьфинале он отобрал пояс чемпиона по версии WBA Райана Барнетта, в полуфинале не оставил шансов Стефону Янгу, а в финале, в объединительной схватке с Наоей Иноуэй, устроил фавориту знатную трёпку, попортив нервы фанам японского монстра. Финальная встреча WBSS Донэйр – Иноуэ стала одной из лучших в 2019 году, но ветеран ринга из Филиппин всё же уступил. Как бы то ни было, на протяжении всех 10 лет Нонито продолжает находиться в топе и пока ещё не собирается завершать карьеру.

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Scott Halleran/Getty Images Фото: Нонито Донэйр

Рейтинг P4P на декабрь 2009 года по версии журнала The Ring



1. Мэнни Пакьяо

2. Флойд Мейвезер

3. Шейн Мозли

4. Бернард Хопкинс

5. Хуан Мануэль Маркес

6. Нонито Донэйр

7.

8. Селестино Кабальеро

9. Чед Доусон

10. 1. Мэнни Пакьяо2. Флойд Мейвезер3. Шейн Мозли4. Бернард Хопкинс5. Хуан Мануэль Маркес6. Нонито Донэйр7. Мигель Котто 8. Селестино Кабальеро9. Чед Доусон10. Пол Уильямс

Мигель Анхель Котто

В 2009 году пуэрториканец уже был готовой звездой. За его плечами были победы над Поли Малиньяджи, Шейном Мозли и Забом Джудой. В 2009 год он вступал после жуткого поражения от мексиканца Антонио Маргарито, который, как выяснилось впоследствии, загипсовал бинты, благодаря чему и наносил мужественному Котто тяжелейший урон. Неудача в противостоянии с Маргарито стала первой в карьере Мигеля и в 2009 году он принялся возвращать позиции. Сначала он завоевал вакантный пояс чемпиона мира в бою с официальным претендентом Майклом Дженнингсом, а затем и защитил регалию от посягательств неуступчивого Джошуа Клотти. Но всё же 2009-й завершился неудачно. Котто согласился на бой с блиставшим в то время Мэнни Пакьяо и, даже оказав на яростное сопротивление, проиграл нокаутом в 12-м раунде.

Поражение заставило пуэрториканца перейти в первый средний вес. В этой категории он сходу завоевал пояс чемпиона мира, отобрав ремень по версии WBA у слишком зажатого выходца из Израиля Юрия Формана. После Котто защитил этот пояс, нокаутировав Рикардо Майоргу, а потом пришёл и час мести. Промоутеры Мигеля договорились о поединке с Антонио Маргарито, и боксёр воспользовался шансом отомстить за несправедливое поражение, разбив мексиканца за девять раундов. Выдав яркую серию побед Хунито получил возможность встретиться с Флойдом Мейвезером и дал тому хороший бой, но всё же потерпел третье поражение в карьере. Более того, спустя 7 месяцев Котто неожиданно для всех проиграл и Остину Трауту, впервые уступив в двух поединках кряду. Неудачи заставили Мигеля подняться в средний вес и решение оказалось верным. Уже во втором бою он стал чемпионом мира, нокаутировав некогда опаснейшего Серхио Мартинеса.

Благодаря этому триумфу Котто стал первым в истории пуэрториканцем, которому удавалось выигрывать титулы в четырёх дивизионах. После он защитил ремень по версии WBC от посягательств Дэниела Гила, а под занавес карьеры получил ещё один денежный бой, на сей раз с Саулем Альваресом. Как и во всех других случаях, Хунито прессинговал, работал сериями и не пасовал под ударами оппонента, но судьи тогда усмотрели победу Канело, что до сих пор не всеми воспринимается, как справедливое решение. Как бы то ни было, после потери пояса в среднем весе, Котто решил вернуться в первый средний вес. Здесь стареющий лев издал последний рык, став чемпионом мира по версии WBO после победы над Йосихито Камегаи. Уйти красиво, к сожалению, не получилось. Мигель Анхель решил защитить пояс и проиграл далеко не самому талантливому Садаму Али. Это случилось в декабре 2017 года.

После ухода из спорта Котто не раз подчёркивал, что его решение окончательное. На данный момент он владеет промоутерской компанией, с которой организовывает турниры на родине. Кроме того, он финансирует благотворительную организацию, которая ведёт борьбу с детским ожирением. Также Мигель был вовлечён в ликвидацию последствий стихийного бедствия, обрушившегося на Пуэрто-Рико в конце 2017 года.

Мигель Котто Фото: Elsa/Getty Images

Селестино Кабальеро

Панамец, выигрывавший в своё время титулы в двух весовых категориях, начал переживать спад, как раз после 2009 года. По сути, об этом периоде его карьеры сложно говорить что-либо положительное. Да, в 2011 году он вернул себе звание чемпиона мира в полулёгком весе, но при всём этом в 2010-й и 2011-й. он проиграл дважды в четырёх встречах. 2012 год был пропущен полностью, а 2013 и 2014 годы. напоминали больше муки, чем нормальную карьеру. Два поражения в трёх встречах и серьёзное повреждение сетчатки глаза заставило его попрощаться с рингом.

Но настоящий кошмар в жизни панамца наступил в 2016 году. Тогда он попался на транспортировке 10 кг наркотиков. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы. Но с учётом признания вины, раскаяния и сотрудничества со следствием, Кабальеро вышел из-под стражи в 2018 году и отбывал наказание, проходя общественные работы. При этом защита Селестино строилась на том, что на преступление его заставили пойти проблемы с финансами. Сведений о том, как складывается жизнь Кабальеро после освобождения, к сожалению, совсем мало.

Селестино Кабальеро Фото: instagram.com/boxingsr

Чед Доусон

Ещё один боксёр из рейтинга P4P 2009 года, который продолжает выступления по сей день. В 2010 год Доусон дрался в статусе небитого чемпиона мира, в послужном списке которого были «скальпы» Томаша Адамека, Антонио Тарвера и Глена Джонсона. Но первое же выступление в 2010 завершилось дебютным в карьере поражением. Обидчиком Чеда стал Жан Паскаль. После осечки Доусон провёл один восстановительный бой со скромным румыном Адрианом Дьякону, а затем состоялось противостояние с Бернардом Хопкинсом. Первая встреча была признана несостоявшейся, а во второй Чеду дали очень спорную победу и, таким образом, вернули ему звание чемпиона мира. После победы над БиХопом Доусон согласился на эксперимент и спустился во второй средний вес, ради встречи с Андре Уордом. Последний просто-напросто деклассировал Чеда. В ходе схватки Доусон несколько раз побывал в нокдауне. В итоге рефери остановил экзекуцию в десятом раунде. На этом чёрная полоса в карьере боксёра не закончились. В 2013 году он вышел на защиту пояса в полутяжёлом весе и уже в первом раунде проиграл тяжелейшим нокаутом Адонису Стивенсону.

На этом Доусон, как боксёр, фактически закончился. Чед прекращал и возобновлял карьеру, занеся в пассив ещё два поражения от не самых опасных соперников – Томми Карпенси и Анджея Фонфары. В 2019 году он снова вернулся на ринг и одержал две победы – над Куинтоном Ренкином и Денисом Грачёвым. Но эти успехи совсем не гарантируют, что напрочь пробитый и уже возрастной Доусон ещё когда-нибудь вернётся на боксёрский Олимп.

Чед Доусон Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В 2009 году американский талант Пол Уильямс успешно дебютировал в среднем весе, победив Рональда «Винки» Райта и Серхио Мартинеса. 2010 год для боксёра сложился уже не так удачно, экс-чемпион мира в полусреднем и первом среднем весе сначала справился с Кермитом Цинтроном, но затем дал реванш Серхио Мартинесу и проиграл тому нокаутом уже во втором раунде. И всё же Пол не намеревался отказываться от цели завоевать титул в среднем весе и вскоре победил Эрисланди Лару и Нобухару Ишиду. 15 сентября 2012 года он должен был встретиться с Саулем Альваресом, но этим планам не суждено было сбыться.

27 мая американец попал в аварию на мотоцикле. Врезавшись в авто, он пролетел около 20 метров и получил серьёзные повреждения позвоночника, лишившие его возможности ходить. Уильямс остался в живых, но его историю иначе как трагедией и не назовёшь. Находясь в прайме, в возрасте 31 года, он вынужден был поневоле отказаться от того, чему посвятил всю жизнь. В одном из интервью Пол дал понять, что не унывает.

«Со мной не будет покончено до тех пор, пока бог не заберёт мою жизнь», — сказал экс-чемпиона мира.