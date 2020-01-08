Каким был мир бокса 10 лет назад и что стало с чемпионами-2009. Часть первая

Новогодние и рождественские выходные подошли к концу, но мир единоборств по-прежнему находится в спячке и в 2020 году ещё не радовал фанатов по-настоящему интересными поединками. На этом фоне самое время подвести небольшие итоги второго десятилетия XXI века. «Чемпионат» вспоминает десятку лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории 2009 года и рассказывает, что с ними случилось за минувшее десятилетие.
1. Мэнни Пакьяо
2. Флойд Мейвезер
3. Шейн Мозли
4. Бернард Хопкинс
5. Хуан Мануэль Маркес
6. Нонито Донэйр
7. Мигель Котто
8. Селестино Кабальеро
9. Чед Доусон
10. Пол Уильямс
Мэнни Пакьяо
Легендарный филиппинец — единственный боксёр из рейтинга 2009 года, который входил в него и по итогам 2019-го. И один из четырёх (если считать Флойда Мейвезера), который по-прежнему не завершил карьеру. В 2009 году Пакмен переживал свой расцвет. После ярчайшей победы в декабре 2008 года над Оскаром де ла Хойей филиппинец продолжил доминировать и в 2009-м. Так, в мае он не заметил Рикки Хаттона, нокаутировав того во втором раунде, и фактически окончательно похоронив карьеру Хитмена, а через полгода Мэнни снова вернулся в полусредний дивизион где встретился с Мигелем Анхелем Котто. Мужественный пуэрториканец, как и всегда, зарубился с соперником не на шутку, но против той версии Пакьяо этого всё равно не хватило. Мигель был нокаутирован в 12-м раунде. Такие результаты и привели к закономерному лидерству в рейтинге P4P. Правда, тогда мало кто смог бы поверить в то, что нокаут в бою с Котто будет последним на предстоящие 9 лет.
Уже в 2010 году Мэнни будто бы снизил уровень агрессии в ринге, но тогда это не помешало ему победить крепкого Джошуа Клотти, а затем забраться в первый средний вес и благодаря победе над Антонио Маргарито стать чемпионом в восьмой весовой категории. То, пожалуй, был пик в карьере Пакмена. 2011 год получился хуже некуда – мало что значащая победа над сдававшим Шейном Мозли, а затем натянутая победа в третьем противостоянии с великолепным контрпанчером Хуаном Мануэлем Маркесом. Но это было только начало спада. В 2012 году Мэнни для начала ограбили судьи, отдав в первом поединке с Тимоти Брэдли победу американцу, а после случился четвёртый поединок с тем же Маркесом, завершившийся страшным нокаутом для Пакьяо. Тогда казалось, что карьера филиппинца закончена. Но после годичного перерыва он вернулся.
Флойд Мейвезер-младший и Мэнни Пакьяо
Фото: Jamie Squire/Getty Images
Одержав три победы кряду, в том числе взяв реванш у Брэдли, Пакмен договорился о встрече с Флойдом Мейвезером. Долгожданный бой состоялся в 2015 году, но в ринге был уже далеко не тот Мэнни, которого зрители видели в противостояниях с де ла Хойей и Котто. Флойд переиграл оппонента и сохранил «0» в графе поражений. Осечка в бою с американцем снова не остановила уже возрастного Пакьяо. В апреле 2016 года он провёл третью встречу с Брэдли и снова победил по очкам. После этого боксёр объявил о завершении карьеры, объяснив это выборами в Сенат Филиппин. Но пенсия продлилась недолго, уже через семь месяцев Пакмен вернулся и снова стал чемпионом мира, отобрав пояс у Джесси Варгаса.
В 2017 году команда спортсмена выбрала странного соперника для защиты титула в лице Джеффа Хорна, согласившись на бой на территории австралийца. Менеджмент Мэнни явно провалился. Легендарного чемпиона засудили, отдав пояс по версии WBO никому неизвестному уроженцу Брисбена. Но и это не стало финалом карьеры для ветерана ринга. Через год он вышел на бой с чемпионом мира по версии WBA Regular Лукасом Матиссе и забрал у того пояс. Мало того, Пакьяо нокаутировал аргентинца, одержав досрочную победу впервые с 2009 года. В 2019 году филиппинец впервые с 2016 года провёл два боя в году, победив Эдриена Бронера и Кита Турмана. Триумф в противостоянии с Турманом принёс ему звание полноценного чемпиона мира. После этого он и вернулся в рейтинг P4P, где занимает 10 место. Большинство экспертов убеждено, что 2020 уж точно будет последним годом в карьере боксёра-долгожителя. Посмотрим, не удивит ли нас Пакмен новыми свершениями.
Мигель Котто и Мэнни Пакьяо
Фото: Al Bello/Getty Images
Флойд Мейвезер
Номером два в рейтинге P4P по итогам 2009 года был главный антагонист Пакьяо – Флойд Мейвезер. Откровенно говоря, редакция The Ring тогда выписала Флойду «аванс». В 2009 году американец возобновил карьеру после годичного перерыва и провёл лишь один поединок, победив Хуана Мануэля Маркеса. За следующие три года он провёл три поединка, победив Шейна Мозли, Виктора Ортиса и Мигеля Котто. Встреча с последним, пожалуй, стала наиболее жёсткой. Мигель в свойственной себе манере прессинговал Флойда и порой ставил перед ним трудновыполнимые задачи. Но всё же великолепная защита Мейвезера сделала своё дело.
В 2013 году Флойд впервые с 2007-го провёл два боя. Сначала был повержен Роберт Герреро, а потом Money остановил тогда ещё многообещающего Сауля Альвареса. 2014 год был отмечен дилогией с Маркосом Майданой. Аргентинец едва не лишил американца нуля в графе «поражения». Первый бой оставил много вопросов. Маркос выбросил в два раза больше ударов, чем соперник, но при этом Флойд был немного точнее. Как бы то ни было, во второй встрече Мейвезер уже не давал слабину и уверенно справился с напористым Майданой.
Наконец, в 2015 году случился уже упомянутый бой с Пакьяо. Встреча к тому времени уже не была настолько актуальной, как в годы пикового филиппинца, но свои миллионы Флойд на ней заработал, попутно добыв очередную победу. Наконец, в конце 2015 боксёр столкнулся с Андре Берто и легко победив, объявил о завершении карьеры. Впрочем, за годы выступлений Мейвезер приучил болельщиков к уходам и возвращения. В 2017 он возобновил карьеру ради сомнительной встречи с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Флойд по правилам бокса деклассировал ирландца, одержав победу в 10-м раунде. В 2018 году случился выставочный бой с Тенсином Нацукавой, а уже в 2019-м Флойд снова объявил о возобновлении карьеры. Вопрос лишь в том, в каком виде спорта мы увидим экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, ведь в дело втянут президент UFC Дэна Уайт. Последний заявил, что возвращение Флойда к боям состоится осенью, так что интрига ещё держится.
Флойд Мейвезер
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Шейн Мозли
Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях является ярким примером того, как великие в прошлом боксёры разрушают своё наследие в последние годы выступлений. Мозли явно переусердствовал, пытаясь остаться в обойме. 2009 год он завершил на третьем месте в рейтинге P4P. В том году он провёл один бой, нокаутировав Антонио Маргарито и став чемпионом мира. Та победа оказалась единственной на ближайшие 4 года. Вслед за ней Сахарный встретился с Флойдом Мейвезером, Серхио Морой, Мэнни Пакьяо и Саулем Альваресом. В трёх случаях он проиграл и лишь с Морой сумел свести схватку к ничьей. Следующая победа пришла лишь в 2013 году, когда Мозли одолел малоизвестного Пабло Сезара Кано.
Дальнейшее напоминало скорее мучения, чем продолжение карьеры. Поражение от Энтони Мандайна и победы над пробитым Майоргой и ноунеймом Патриком Лопесом уже никак не влияли на ход карьеры американца. Вся эта агония завершилась в мае 2016 года, когда Мозли было уже 44 года. Тогда он проиграл решением судей россиянину Давиду Аванесяну и не сумел стать временным чемпионом мира по версии WBA. Официально об уходе он объявил уже в 2017 году. Сейчас Шейна больше заботит карьера сына – Шейна Мозли-младшего, который к своим 29 годам провёл 18 поединков, в 15 из которых победил.
Фото: Donald Miralle/Getty Images
Бернард Хопкинс
Трудно поверить, но к концу 2009 года Хопкинсу уже было почти 45 лет и при этом он продолжал удерживаться в рейтинге P4P. В 2010 году он провёл два поединка. Сначала Бернард победил своего старого знакомого Роя Джонса, а потом встретился с Жаном Паскалем. В той встрече была зафиксирована спорная ничья и стороны договорились о незамедлительном реванше. Он состоялся уже в 2011 году. Хопкинс победил и стал чемпионом мира по версии WBC в возрасте 46 лет и 126 дней. Поздней осенью американец вышел на бой с Чедом Доусоном, но получил травму уже во втором раунде. Рефери принял решение присудить победу техническим нокаутом Чеду, но после долгих разбирательств результат боя был признан несостоявшимся, а боксёры провели реванш уже в 2012 году.
Спорная победа была отдана Чеду, и тогда казалось, что в карьере 47-летнего БиХопа будет поставлена точка. Но он восстал словно из пепла и уже в 2013 году, в возрасте 48 лет и 53 дней снова стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, отобрав пояс IBF у Тэвориса Клауда. После были успешные защиты в противостояниях с Каро Муратом и Бейбутом Шуменовым. А уже в почти 50-летнем возрасте Хопкинс замахнулся на объединительный бой и встретился с Сергеем Ковалёвым. С россиянином, находившемся в самом расцвете, ветеран ринга ничего поделать не смог. Тем не менее, прощаться с рингом так БиХопу не хотелось. В 2016 году, за месяц до 52-летия он вышел на бой с Джо Смитом и проиграл тому нокаутом, ещё и вылетев за пределы ринга.
15 января Хопкинсу исполнится 55 лет. Тем не менее он в отменной форме и явно не выглядит на свой возраст. БиХоп по-прежнему вовлечён в большой бокс и является миноритарным акционером промоутерской компании Golden Boy.
Фото: Donald Miralle/Getty Images
Хуан Мануэль Маркес
Славный мексиканский воин к концу 2009 года занимал пятое место в рейтинге лучших боксёром мира вне зависимости от весовой категории. После 2009 года он провёл ещё восемь поединков, большинство из которых были титульными. Так, в 2010 году он защитил титулы по версии WBA и WBO от посягательств Хуана Диаса, а затем в красивейшей манере расправился с претендентом в лице Майка Катсидиса. После он попробовал силы в первом среднем весе, легко победив Ликара Рамоса. Тем не менее, следующая встреча состоялась всё же в полусреднем дивизионе. В ноябре 2011 года мексиканец провёл третью дуэль с Мэнни Пакьяо и скандально проиграл филиппинцу решением большинства судей. В апреле 2012 года, ещё до подписания контракта на реванш с Пакменом, Маркес встретился с техничным харьковчанином Сергеем Федченко, и к чести украинца надо отметить, что он смотрелся очень прилично и проиграл лишь решением судей.
После этого в карьере Динамита случилась самая большая победа – четвёртый бой с Пакьяо и жесточайший нокаут филиппинца, который пролежал на канвасе несколько минут. Наверное, после такой победы главная мотивация в карьере Маркеса исчезла. Он упорно отказывался дать реваншу Мэнни. Вместо этого Хуан провёл ещё две встречи. Сначала мексиканец проиграл Тимоти Брэдли, а затем победил Майка Альварадо. То был последний бой в его карьере. В 2016-2017 гг. Хуан Мануэль ещё пробовал возобновить карьеру, поговаривали даже о поединке с Мигелем Котто, но изношенный организм не позволил боксёру пройти полноценный тренировочный лагерь.
На данный момент мексиканца частенько можно увидеть на вечерах бокса в США, также он недалёк от того, чтобы пойти по стопам своего многолетнего соперника Пакьяо и углубиться в политику. Во всяком случае Маркес является членом Институционно-революционной партии Мексики, которая входит в Социалистический интернационал.
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Продолжение следует.
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