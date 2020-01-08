Каким был мир бокса 10 лет назад и что стало с чемпионами-2009. Часть первая

Новогодние и рождественские выходные подошли к концу, но мир единоборств по-прежнему находится в спячке и в 2020 году ещё не радовал фанатов по-настоящему интересными поединками. На этом фоне самое время подвести небольшие итоги второго десятилетия XXI века. «Чемпионат» вспоминает десятку лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории 2009 года и рассказывает, что с ними случилось за минувшее десятилетие.

Легендарный филиппинец — единственный боксёр из рейтинга 2009 года, который входил в него и по итогам 2019-го. И один из четырёх (если считать Флойда Мейвезера), который по-прежнему не завершил карьеру. В 2009 году Пакмен переживал свой расцвет. После ярчайшей победы в декабре 2008 года над Оскаром де ла Хойей филиппинец продолжил доминировать и в 2009-м. Так, в мае он не заметил Рикки Хаттона, нокаутировав того во втором раунде, и фактически окончательно похоронив карьеру Хитмена, а через полгода Мэнни снова вернулся в полусредний дивизион где встретился с Мигелем Анхелем Котто. Мужественный пуэрториканец, как и всегда, зарубился с соперником не на шутку, но против той версии Пакьяо этого всё равно не хватило. Мигель был нокаутирован в 12-м раунде. Такие результаты и привели к закономерному лидерству в рейтинге P4P. Правда, тогда мало кто смог бы поверить в то, что нокаут в бою с Котто будет последним на предстоящие 9 лет.

Мы все просто не понимаем, насколько велик Мэнни Пакьяо. Пора открыть глаза Батя мирового профи-бокса снова готов показать класс даже в свои 40. И это не единственная причина его величия.

Уже в 2010 году Мэнни будто бы снизил уровень агрессии в ринге, но тогда это не помешало ему победить крепкого Джошуа Клотти, а затем забраться в первый средний вес и благодаря победе над Антонио Маргарито стать чемпионом в восьмой весовой категории. То, пожалуй, был пик в карьере Пакмена. 2011 год получился хуже некуда – мало что значащая победа над сдававшим Шейном Мозли, а затем натянутая победа в третьем противостоянии с великолепным контрпанчером Хуаном Мануэлем Маркесом. Но это было только начало спада. В 2012 году Мэнни для начала ограбили судьи, отдав в первом поединке с Тимоти Брэдли победу американцу, а после случился четвёртый поединок с тем же Маркесом, завершившийся страшным нокаутом для Пакьяо. Тогда казалось, что карьера филиппинца закончена. Но после годичного перерыва он вернулся.

Одержав три победы кряду, в том числе взяв реванш у Брэдли, Пакмен договорился о встрече с Флойдом Мейвезером. Долгожданный бой состоялся в 2015 году, но в ринге был уже далеко не тот Мэнни, которого зрители видели в противостояниях с де ла Хойей и Котто. Флойд переиграл оппонента и сохранил «0» в графе поражений. Осечка в бою с американцем снова не остановила уже возрастного Пакьяо. В апреле 2016 года он провёл третью встречу с Брэдли и снова победил по очкам. После этого боксёр объявил о завершении карьеры, объяснив это выборами в Сенат Филиппин. Но пенсия продлилась недолго, уже через семь месяцев Пакмен вернулся и снова стал чемпионом мира, отобрав пояс у Джесси Варгаса.

В 2017 году команда спортсмена выбрала странного соперника для защиты титула в лице Джеффа Хорна, согласившись на бой на территории австралийца. Менеджмент Мэнни явно провалился. Легендарного чемпиона засудили, отдав пояс по версии WBO никому неизвестному уроженцу Брисбена. Но и это не стало финалом карьеры для ветерана ринга. Через год он вышел на бой с чемпионом мира по версии WBA Regular Лукасом Матиссе и забрал у того пояс. Мало того, Пакьяо нокаутировал аргентинца, одержав досрочную победу впервые с 2009 года. В 2019 году филиппинец впервые с 2016 года провёл два боя в году, победив Эдриена Бронера и Кита Турмана. Триумф в противостоянии с Турманом принёс ему звание полноценного чемпиона мира. После этого он и вернулся в рейтинг P4P, где занимает 10 место. Большинство экспертов убеждено, что 2020 уж точно будет последним годом в карьере боксёра-долгожителя. Посмотрим, не удивит ли нас Пакмен новыми свершениями.

Мигель Котто и Мэнни Пакьяо Фото: Al Bello/Getty Images

Флойд Мейвезер

Номером два в рейтинге P4P по итогам 2009 года был главный антагонист Пакьяо – Флойд Мейвезер. Откровенно говоря, редакция The Ring тогда выписала Флойду «аванс». В 2009 году американец возобновил карьеру после годичного перерыва и провёл лишь один поединок, победив Хуана Мануэля Маркеса. За следующие три года он провёл три поединка, победив Шейна Мозли, Виктора Ортиса и Мигеля Котто. Встреча с последним, пожалуй, стала наиболее жёсткой. Мигель в свойственной себе манере прессинговал Флойда и порой ставил перед ним трудновыполнимые задачи. Но всё же великолепная защита Мейвезера сделала своё дело.

Приготовьте деньги. Непобедимый чемпион Флойд Мейвезер возвращается Один из величайших боксёров в истории снова выйдет на ринг в 2020 году. Одна проблема — ему будет уже 43 года.

В 2013 году Флойд впервые с 2007-го провёл два боя. Сначала был повержен Роберт Герреро, а потом Money остановил тогда ещё многообещающего Сауля Альвареса. 2014 год был отмечен дилогией с Маркосом Майданой. Аргентинец едва не лишил американца нуля в графе «поражения». Первый бой оставил много вопросов. Маркос выбросил в два раза больше ударов, чем соперник, но при этом Флойд был немного точнее. Как бы то ни было, во второй встрече Мейвезер уже не давал слабину и уверенно справился с напористым Майданой.

Наконец, в 2015 году случился уже упомянутый бой с Пакьяо. Встреча к тому времени уже не была настолько актуальной, как в годы пикового филиппинца, но свои миллионы Флойд на ней заработал, попутно добыв очередную победу. Наконец, в конце 2015 боксёр столкнулся с Андре Берто и легко победив, объявил о завершении карьеры. Впрочем, за годы выступлений Мейвезер приучил болельщиков к уходам и возвращения. В 2017 он возобновил карьеру ради сомнительной встречи с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Флойд по правилам бокса деклассировал ирландца, одержав победу в 10-м раунде. В 2018 году случился выставочный бой с Тенсином Нацукавой, а уже в 2019-м Флойд снова объявил о возобновлении карьеры. Вопрос лишь в том, в каком виде спорта мы увидим экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, ведь в дело втянут президент UFC Дэна Уайт. Последний заявил, что возвращение Флойда к боям состоится осенью, так что интрига ещё держится.

Флойд Мейвезер Фото: Ethan Miller/Getty Images

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях является ярким примером того, как великие в прошлом боксёры разрушают своё наследие в последние годы выступлений. Мозли явно переусердствовал, пытаясь остаться в обойме. 2009 год он завершил на третьем месте в рейтинге P4P. В том году он провёл один бой, нокаутировав Антонио Маргарито и став чемпионом мира. Та победа оказалась единственной на ближайшие 4 года. Вслед за ней Сахарный встретился с Флойдом Мейвезером, Серхио Морой, Мэнни Пакьяо и Саулем Альваресом. В трёх случаях он проиграл и лишь с Морой сумел свести схватку к ничьей. Следующая победа пришла лишь в 2013 году, когда Мозли одолел малоизвестного Пабло Сезара Кано.

Дальнейшее напоминало скорее мучения, чем продолжение карьеры. Поражение от Энтони Мандайна и победы над пробитым Майоргой и ноунеймом Патриком Лопесом уже никак не влияли на ход карьеры американца. Вся эта агония завершилась в мае 2016 года, когда Мозли было уже 44 года. Тогда он проиграл решением судей россиянину Давиду Аванесяну и не сумел стать временным чемпионом мира по версии WBA. Официально об уходе он объявил уже в 2017 году. Сейчас Шейна больше заботит карьера сына – Шейна Мозли-младшего, который к своим 29 годам провёл 18 поединков, в 15 из которых победил.

Шейн Мозли Фото: Donald Miralle/Getty Images

Трудно поверить, но к концу 2009 года Хопкинсу уже было почти 45 лет и при этом он продолжал удерживаться в рейтинге P4P. В 2010 году он провёл два поединка. Сначала Бернард победил своего старого знакомого Роя Джонса, а потом встретился с Жаном Паскалем. В той встрече была зафиксирована спорная ничья и стороны договорились о незамедлительном реванше. Он состоялся уже в 2011 году. Хопкинс победил и стал чемпионом мира по версии WBC в возрасте 46 лет и 126 дней. Поздней осенью американец вышел на бой с Чедом Доусоном, но получил травму уже во втором раунде. Рефери принял решение присудить победу техническим нокаутом Чеду, но после долгих разбирательств результат боя был признан несостоявшимся, а боксёры провели реванш уже в 2012 году.

Спорная победа была отдана Чеду, и тогда казалось, что в карьере 47-летнего БиХопа будет поставлена точка. Но он восстал словно из пепла и уже в 2013 году, в возрасте 48 лет и 53 дней снова стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, отобрав пояс IBF у Тэвориса Клауда. После были успешные защиты в противостояниях с Каро Муратом и Бейбутом Шуменовым. А уже в почти 50-летнем возрасте Хопкинс замахнулся на объединительный бой и встретился с Сергеем Ковалёвым. С россиянином, находившемся в самом расцвете, ветеран ринга ничего поделать не смог. Тем не менее, прощаться с рингом так БиХопу не хотелось. В 2016 году, за месяц до 52-летия он вышел на бой с Джо Смитом и проиграл тому нокаутом, ещё и вылетев за пределы ринга.

15 января Хопкинсу исполнится 55 лет. Тем не менее он в отменной форме и явно не выглядит на свой возраст. БиХоп по-прежнему вовлечён в большой бокс и является миноритарным акционером промоутерской компании Golden Boy.

Бернард Хопкинс Фото: Donald Miralle/Getty Images

Славный мексиканский воин к концу 2009 года занимал пятое место в рейтинге лучших боксёром мира вне зависимости от весовой категории. После 2009 года он провёл ещё восемь поединков, большинство из которых были титульными. Так, в 2010 году он защитил титулы по версии WBA и WBO от посягательств Хуана Диаса, а затем в красивейшей манере расправился с претендентом в лице Майка Катсидиса. После он попробовал силы в первом среднем весе, легко победив Ликара Рамоса. Тем не менее, следующая встреча состоялась всё же в полусреднем дивизионе. В ноябре 2011 года мексиканец провёл третью дуэль с Мэнни Пакьяо и скандально проиграл филиппинцу решением большинства судей. В апреле 2012 года, ещё до подписания контракта на реванш с Пакменом, Маркес встретился с техничным харьковчанином Сергеем Федченко, и к чести украинца надо отметить, что он смотрелся очень прилично и проиграл лишь решением судей.

После этого в карьере Динамита случилась самая большая победа – четвёртый бой с Пакьяо и жесточайший нокаут филиппинца, который пролежал на канвасе несколько минут. Наверное, после такой победы главная мотивация в карьере Маркеса исчезла. Он упорно отказывался дать реваншу Мэнни. Вместо этого Хуан провёл ещё две встречи. Сначала мексиканец проиграл Тимоти Брэдли, а затем победил Майка Альварадо. То был последний бой в его карьере. В 2016-2017 гг. Хуан Мануэль ещё пробовал возобновить карьеру, поговаривали даже о поединке с Мигелем Котто, но изношенный организм не позволил боксёру пройти полноценный тренировочный лагерь.

На данный момент мексиканца частенько можно увидеть на вечерах бокса в США, также он недалёк от того, чтобы пойти по стопам своего многолетнего соперника Пакьяо и углубиться в политику. Во всяком случае Маркес является членом Институционно-революционной партии Мексики, которая входит в Социалистический интернационал.

Хуан Мануэль Маркес Фото: Ethan Miller/Getty Images

Продолжение следует.