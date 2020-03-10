Удар-крюк. Монгол Батгерэл вырубил соперника идеальным хуком — судья еле успел подбежать

8 марта в Лас-Вегасе состоялся самый неоднозначный турнир UFC в этом году. Шоу за номером 248 собрали вокруг двух чемпионских поединков. В главном событии вечера Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро оспаривали право владения поясом в среднем весе у мужчин. А Чжан Вейли и Йоанна Енджейчик бились за титул у «соломинок», который долгое время принадлежал польской спортсменке, но с лета прошлого года им обладает новая китайская звезда UFC.

Девушкам удалось продемонстрировать удивительное зрелище: бой Чжан и Енджейчик по признанию многих получился чуть ли не лучшим за всю историю женских MMA. Вейли и Йоанна пять раундов нещадно били друг друга по всем этажам и со всех углов, но нокаута так и не случилось — даже невзирая на жуткую гематому на лбу, польская девушка-боец сумела продолжить поединок и, по мнению многих, вовсе выиграла его. Победу, тем не менее, судьи отдали Чжан, а после этого зрители принялись ждать главное блюдо.

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Однако в конце вечера собравшихся на T-Mobile арене ждало разочарование: Адесанья и Ромеро, последние недели яростно грозившиеся оторвать друг другу головы, 25 минут плясали по октагону почти без ударов, чем вынудили зал недовольно гудеть сразу после объявления результата. Чемпион защитил свой пояс, однако полного удовлетворения от такой победы Исраэль наверняка не получил, ведь обычно этот парень делает свою работу гораздо ярче.

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А ведь турнир начинался бодро. Поединки прелимов удались не хуже основных, а красота началась с самого первого боя. В нём монгольский боец Данаа Батгерэл одержал свою дебютную победу в UFC, и сделал он это очень ярко. От начала схватки прошло всего три минуты, и судье пришлось вмешиваться и останавливать поединок. Монгольский атлет дрался с аргентинцем Гуидо Каннетти, для которого это выступление стало шестым внутри лучшей лиги мира. Батгерэл же выходил в самый престижный октагон лишь во второй раз в жизни, и премьера вышла для него не самой удачной: 31 августа прошлого года Данаа уступил решением Хейли Алатенгу, потому в Лас-Вегасе ему нужно было хорошенько реабилитироваться за неудачный первый опыт в UFC.

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И надо признать со своей сверхзадачей монгольский боец справился на ура. На исходе третьей минуты схватки ему удалось выбросить точнейший левый хук точно в подбородок соперника, после чего тот мигом оказался на настиле. Удар вышел настолько мощным, что Каннетти едва ли имел шансы подняться на ноги в течение следующих мгновений, однако Батгерэл решил действовать наверняка и добавил сопернику пару ударов в партере. Судья оттащил победителя настолько быстро, насколько смог, хотя добеги он до места «добивания» быстрее, наверняка остановил бы действо ещё после первого попадания Батгерэла.