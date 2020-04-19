Девушка-коп вырубила мужчину на 20 кг тяжелее её. А в UFC Жермейн лишили пояса

А ещё де Рандами била Холи Холм по лицу после гонга и не решилась выйти против Крис Сайборг.

Золотое прошлое

В смешанные единоборства представительница Нидерландов пожаловала в далёком 2008 году. За спиной осталось восемь лет кикбоксёрской карьеры, за время которой Жермейн стала десятикратной чемпионкой мира и набила впечатляющий рекорд 46-0 (30 нокаутов).

«Величайшая женщина в истории кикбоксинга», — так президент UFC Дэна Уайт говорил о де Рандами в прессе.

Парадокс, но за 12 лет в ММА Железная леди, проводившая раньше по пять поединков за год, в октагоне появлялась крайне редко. Но ни маленькое количество боёв (13), ни девять побед на профессиональном уровне ничуть не помешали ей стать одним из главных лиц женских ММА.

«Грязная игра» Железной леди

Сначала де Рандами покорила Strikeforce, а после четырёх боёв в UFC получила неожиданный титульный шанс.

Подарком судьбы Жермейн воспользовалась сполна: Холли Холм была побеждена единогласным решением судей. Вот только фанаты после сенсационного результата обсуждали не апсет, а удары, которые голландка дважды (!) по ходу схватки выбрасывала после окончания раунда. И если вторая «двойка» прошла мимо цели, то первая отправила Холли в стоячий нокдаун.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте RippedRoofie.

Ещё больше взбесил ММА-сообщество тот факт, что с новоиспечённой чемпионки даже не сняли очков за «грязную игру».

«Я не могу перестать думать о UFC 208 и о некоторых критиках, пытающихся отнять то, что должно было стать одним из величайших моментов моей карьеры, — негодовала Железная леди. – Хочу сказать следующее: это была жаркая битва с большим количеством эмоций. Но я не грязный боец! Я всегда борюсь до конца или до тех пор, пока не вмешается судья. Я бы никогда не стала наносить такие дешевые удары».

Первая чемпионка UFC, уклонившаяся от защиты

Но насладиться триумфом у де Рандами толком не получится. Из-за отказа драться с Крис Сайборг Железную леди лишат титула.

«Я и понятия не имела, что с меня снимут пояс! — признается де Рандами. — Я узнала об этом через социальные сети! Говорят, что теперь Киборг будет биться с Меган Андерсон за вакантный титул».

Ситуация необычная: на тот момент это было первое лишение титула за уклонение от защиты с претендентом №1 (позже по той же дорожке пройдёт Никко Монтаньо). Но, как оказалось позднее, у команды Жермейн была жёсткая позиция относительно потенциальной битвы с Сайборг. Дело в том, что на своём спортивном пути бразильянка не раз попадалась на допинге, из-за чего Железная леди посчитала Крис «известной и проверенной мошенницей, которая даже при USADA попытается победить систему».

А UFC были этому только рады: титул ушёл к звездной Киборг, тогда как принципиальная де Рандами потеряла ещё больше фанатов, чем после боя с Холм.

Спустя два года у Жермейн был шанс вернуть пояс, но его Железная леди не использовала: на UFC 245 великолепная Аманда Нуньес оказалась не по зубам скандальной экс-чемпионке.

Нокаут, о котором говорили все

Ещё один интересный факт: комментируя идею межгендерного противостояния Шевченко — Сехудо, Де Рандами заявила, что однажды нокаутировала мужчину-боксёра, который – только вдумайтесь — был на 20 килограммов тяжелее девушки.

«Да, это правда. На самом деле, он пытался оторвать мне голову. В тот момент ТВ было заинтересованно в чём-то, что привлечёт внимание, — рассказала на шоу у Ариэля Хельвани де Рандами. — У этого парня было три боя, а у меня на тот момент около 20. Меня тогда спросили об этом бое. Я всегда думала, что против мужчины не стоит драться, ведь он физически сильнее, но тогда для меня это было испытанием… Я посмотрела на него и подумала: «Вот этот вот он здоровый!».

Опасный патруль

Жизнь девушки не ограничивается бойцовскими перчатками и клеткой. Спортсменка долгое время работала медсестрой в психиатрической клинике, после чего выучилась на профессию… офицера полиции Нидерландов! Как рассуждает сама де Рандами, несмотря на сложность совмещения работы с тренировками, для неё очень важно, чтобы соотечественники чувствовали себя в безопасности.