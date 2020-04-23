Емельяненко рухнул на шею с высоты двух метров. Как Фёдор вообще смог встать и победить?

Фёдор Емельяненко образца середины 2000-х, несомненно, лучший тяжеловес в летописи смешанных единоборств. И спорить с этим бессмысленно: именно благодаря жёстким схваткам в японском PRIDE (на минуточку, крупнейшем ММА-промоушене на тот момент) россиянин заставил говорить о своём величии не только азиатскую аудиторию, но и весь спортивный мир. Красивые битвы с Мирко КроКопом Филиповичем и будущим членом Зала славы UFC Марком Коулманом, захватывающая дилогия с Антониу Родригу Ногейрой и встреча с Марком Хантом – боец из Старого Оскола с хладнокровием хищника разделывался с каждым оппонентом. За 13 боёв в PRIDE Фёдор так и не проиграет (12-0-1), а из 12 успешных поединков лишь 2 дойдут до решения судей.

Но есть одно противостояние из того триумфального периода, которое, несмотря на победу, поклонникам Емельяненко попросту страшно пересматривать.

5 случаев, когда Фёдор Емельяненко удивил мир Текст, который поможет вам вновь поверить в Фёдора.

20 июня 2004 года четырёхугольник с Последним Императором должен был разделить Кевин Рэндлман, видевшийся на бумаге тотальным андердогом. Но, несмотря на маленький рост (когда ещё такое было, чтобы Фёдор был выше своего соперника?) и грозность стоящего напротив россиянина, представитель США не стушевался и сломя голову рванул на Емельяненко.

Дальше всё происходило как в тумане: Кевин перевёл абсолютного фаворита в партер, но Фёдор поднялся, что – парадокс! — чуть не стало для нашего тяжа катастрофой. Вставая на ноги, Емельяненко отдаст Рэндлману спину – Монстр, дважды побеждавший на престижных соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по вольной борьбе, просто не мог не воспользоваться таким подарком.

Бросок прогибом отправит легенду спорта в пугающий полёт, после которого 50 процентов бойцов не смогли бы продолжить поединок из-за полученного потрясения, а ещё 49% и вовсе балансировали бы на грани жизни и смерти.

Но только не Фёдор Емельяненко! Умопомрачительный приём, именуемый в ММА «суплексом», сломает россиянину рёбра, однако не уничтожит волю. Быстро придя в себя, Последний Император подомнёт под себя американца и разразится серией ударов, которую завершит образцовым болевым приёмом «кимура»… Всего за 93 секунды россиянин успеет побывать в аду и вернуться оттуда с поднятой над рингом рукой.

Стоит отметить, что уже четыре года как Рэндлмана нет в живых. Беспощадный золотистый стафилококк и десятки операций подорвали иммунитет атлета, сил бороться за жизнь у него уже не осталось: 11 февраля 2016-го пневмония и последовавшая за ней сердечная недостаточность добьют известного спортсмена…

На закате карьеры бывший чемпион UFC и звезда PRIDE проигрывал куда больше, чем побеждал (9 поражений в 12 последних поединках); всё пришло к логической отставке. Но в памяти болельщиков Монстр остался не ветераном, ушедшим на пенсию побеждённым, а первым бойцом, нокаутировавшим легендарного КроКопа, и исполнителем самого эпичного броска в истории смешанных единоборств.