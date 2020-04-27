Лучше бы не вставал. Боец молниеносным ударом коленом нокаутировал растерянного соперника

Муай Тай для тайцев, как мы уже выяснили при разборе предыдущих эффектных нокаутов, не просто боевое единоборство, это образ жизни. Ну и бизнес, само собой разумеется. И турниров только в Бангкоке проводится немыслимое количество. Понятное дело, что и уровень бойцов, и качество боёв везде разное. Одно из самых популярных шоу — Muay Thai Super Champ.

Это еженедельное телевизионное шоу, транслируемое в прямом эфире, да ещё и бесплатно. Каждое воскресенье сотни тысяч тайцев и туристов из разных стран следят за непримиримыми противостояниями бойцов из разных уголков Земли. Поединки проходят за художественной галереей Ban Chao Phraya (кафе Amazon) на улице Phra Athit Road в Банглампху. Это информация для тех, кто планирует попасть в Бангкок после карантина. Вы не пожалеете.

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Иногда их также иногда проводят в тренажерном зале на улице Муай Тай, которая находится на другой стороне дороги. Хаосан-роуд не за горами. Действие начинается как правило в 18.45, и есть у всего этого действа изюминка. Еженедельно проводится 7 боев, в каждом из которых тайский боксёр непременно выходит против иностранного мастера. Это лишь подогревает интерес местной публики.

Мы с вами остановимся на бое, который состоялся 23 февраля 2020 года. В день российской армии на арену вышли француз алжирского происхождения Карим Беналия и местный парень с морским прозвищем Сигеймс (Seagames). По итогам уже первого раунда тайцу суждено было пойти на дно.

За 40 секунд до окончания стартового раунда мастер из Франции провёл отличную комбинацию, которая завершилась жёстким бэкфистом в голову. Соперник повалился на настил ринга. В данных условиях у парня не было шансов «слиться» с этого боя. Фанаты требовали подняться и врубить ответку.

Судья был не против подобного развития событий и Сигеймс вновь увидел перед собой Беналия, который уже почувствовал, что соперник дал слабину. Развязка была сколь молниеносна, столь и эффектна. Карим словно коршун взметнулся вверх и спустя мгновение его колено воткнулось в челюсть тайца. Несчастный буквально рухнул на пол, о каком-то продолжении боя не могло идти речи.

Насколько разрушительным по мощи и точным по исполнению был сам удар, в настолько же предсказуемо глубокий нокаут отъехал тайский боец. К чести Карима, он без лишних эмоций принял свой успех, сохранив олимпийское спокойствие. Проявление уважение к поверженному сопернику – одно из главных качеств настоящего мастера. Эта победа, к слову, стала четвёртой кряду для французского мастера.

Но вот что хочется отметить по итогам не только этого бойцовского вечера, но и всей серии этих воскресных турниров. Даже местные болельщики негодуют на тему того, что подавляющее большинство поединков заканчиваются победами тайских бойцов. И дело даже не в том, что их подготовка находится на каком-то запредельном уровне. Фанаты в комментариях под трансляциями боёв в открытую возмущаются слабым уровнем приглашённых атлетов. И это огромный комплимент Кариму, который колотит всех,