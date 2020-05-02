«Не могу в это поверить!» Бойцы восхищены физической формой 53-летнего Майка Тайсона

1 мая на странице легендарного боксёра Майка Тайсона в «Инстаграме» появился небольшой видеоролик с его тренировкой. На записи Железный Майк работает с известным бразильским ММА-тренером Рафаелем Кардейро, одним из главных людей зала Kings MMA. Кардейро держит лапы, а 53-летний бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе набрасывает комбинации.

На видео Тайсон исполнил длинную и достаточно непростую связку: двойка — левый прямой, правый прямой, левый боковой, уклон, два левых крюка по печени и правый прямой в завершении. Но самое главное не количестве ударов в комбинации – Тайсон исполняет связку с такой скоростью, мощью и техникой, что видео хочется пересматривать бесконечно.

Видео доступно на «Чемпионате».

Глядя на работу Майка по лапам, просто не верится, что ему 53 года, а позади остались тюрьма, проблемы с алкоголем и наркотиками, а также долговая яма в десятки миллионов долларов. Тайсон, будто в молодости, всаживает перчатки в лапы и защиту туловища своего партнёра по тренировкам.



Одной из главных особенностей Майка всегда была уникальная координация движений, устойчивость на ногах и умение идеально использовать вес своего тела для вкручивания в удар. Тайсон был ниже практически всех своих соперников из хэвивейта, но этот недостаток он превратил в преимущество. За счёт относительно небольших габаритов Железный Майк был феноменально быстр для своего дивизиона.

Также его всегда отличала непревзойдённая работа корпусом. Обладая широченной спиной, Майк умел вложить всю массу своего могучего торса удары, каким-то непостижимым образом, не теряя при этом равновесия. Никто на его уровне не мог похвастаться умением так быстро, амплитудно и часто двигать корпусом, сохраняя устойчивость. Именно благодаря этому навыку Тайсону удалось стать, вероятно, страшнейшим нокаутёром в истории бокса. Деталь, которая больше удивляет во вчерашней видеозаписи с тренировки Железного Майка – он всё также круто двигается и вкладывается в удар с помощью движения корпусом.



Удивительная форма Тайсона не оставила равнодушными людей из мира боевого спорта – на запись с тренировкой легенды бокса, кажется, отреагировали все, кто только мог. Под оригинальным постом, который Железный Майк оставил на своей странице в «Инстаграме», например, отписался его давний поклонник Хабиб Нурмагомедов:



«Не могу в это поверить! Это какой-то иной уровень».

Что касается остальных коллег, то они повально начали репостить запись с Тайсоном, убивающим лапы. И если вы – фанат единоборств, то наверняка не меньше десятка раз наткнулись на видео с Железным Майком, листая ленту своего «Инстаграма» последние двое суток. Вот лишь самые яркие примеры реакции.

Уилл Смит: «Майку – 53? Мой герой…»



Энтони Джонсон: «Я всё ещё лишь пытаюсь выйти на этот уровень».



Баду Джек: «53 года!»



Тайрон Вудли: «Этот чувак – лучший в истории».



Келвин Гастелум (тренируется у Кардейро): «Невероятно видеть такое! Две легенды. Кто вторая? Что ж, это никто иной как мой мастер».



Джон Роган: «Вот чёрт! Он готов к 12 раундам!»



Йоэль Ромеро: «Я люблю тебя, Майк. Люблю…»