Невероятные деньги и правильная политика. Почему UFC 249 обязан состояться 9 мая

Весь мир притих в страхе перед коронавирусом, но только не Дэна Уайт, который твёрдо намерен провести UFC 249. На его стороне доллары, Дональд Трамп и фактор времени – турнир с фантастическим составом участников состоится в срок.

Из-за пандемии поклонникам спорта пришлось переключиться на местечковые соревнования и ретро-записи. Рейтинги оставшихся в эфире турниров выросли в разы, но все ждут по-настоящему большого события, которое и соберёт все сливки. Дэна Уайт не мог пройти мимо такой возможности – UFC 249 во Флориде должен состояться, несмотря на все препятствия.

Спорт жив! Официально: в мае пройдут три турнира UFC. LIVE! Фергюсон и Гэтжи побьются 9 мая на Veterans Memorial Arena во Флориде. 13 и 16 мая состоятся ещё два турнира! Подробности — на «Чемпионате».

На кону – репутация

UFC – самая «громкая» спортивная организация посреди тишины, в которую ввергла мир пандемия. Промоушен упорно стремится возглавить возвращение большого спорта, проводя гигантскую работу. Изначально триумф был намечен на 18 апреля: президент UFC Дэна Уайт нашёл лазейку в законодательстве США и подготовил площадку в калифорнийской индейской резервации. Функционер убедил всех, включая самого себя, что турнир пройдёт вовремя, но глобальные корпорации и губернатор Калифорнии оказались против. Несмотря на свою влиятельность, UFC не осмелилась спорить и свернула все приготовления после звонка сверху, что не лучшим образом сказалось на репутации промоушена. Также получил очередной «минус» сам Уайт, на чьи слова и ранее не всегда стоило полагаться.



Теперь все надежды организация связывает c 9 мая, когда должен пройти «переназначенный» UFC 249. Ставки максимально высоки: подготовлен потрясающий состав участников, который Уайт называет едва ли не лучшим в истории. Потрачены сумасшедшие деньги, о чём с гордостью сообщил всё тот же Уайт. Всё должно пройти как по нотам, главное – позволить бойцам выйти в октагон. Допустить очередную отмену турнира после настолько шумной подготовки UFC просто не может. Как не может и сам Уайт.

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Большая политика на стороне UFC

Если власти Калифорнии оказались против проведения турнира, то высшее руководство Флориды относится к идее UFC 249 весьма благосклонно. Политическую повестку США раздирают противоречия по поводу условий карантина, введённого из-за коронавируса. Во многих штатах проходят массовые выступления недовольных, выступающих за отмену мер безопасности, наносящих удар по благосостоянию граждан и экономике в целом. На стороне протестующих и губернатор Флориды Рон ДеСантис, ранее включивший спортивные и медиакомпании в список «системообразующего» бизнеса. ДеСантис – один из главных политических друзей президента США Дональда Трампа и его коллега по республиканской партии.

Трамп стремится как можно скорее завершить карантин и вернуться к стабильной деятельности всех отраслей экономики, которые с каждым днём приближаются к масштабному кризису. Проведение UFC 249 станет важным символом возвращения к «нормальной» жизни и сыграет на руку руководству Америки. Нельзя забывать, что Уайт – безоговорочный союзник Трампа и недавно даже был включён президентом в группу, созданную для восстановления экономики США. Обладатели двух очень разных причёсок мыслят в одном направлении и готовы помочь друг другу в реализации общей цели.

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Чудовищные деньги

UFC охотно инвестирует в грядущий турнир, поскольку в случае его проведения все расходы будут многократно компенсированы. Население США, безоговорочно лидирующее в части любви к спортивным трансляциям и возможности их оплачивать, отчаянно истосковалось по подобным шоу. Деньги у среднестатистического гражданина, несмотря на общую экономическую ситуацию, есть: единовременная выплата по $ 1,2 тыс. на человека и увеличивающееся пособие по безработице даст возможность купить трансляцию почти всем желающим. Даже если UFC обошлась бы без чемпионских боёв и не собирала топовый кард, люди всё равно охотно бы полезли в кошельки.

Нельзя забывать и про маркетинговую сторону, ведь UFC в случае успеха в очередной раз докажет свою исключительность и получит новое пополнение в армии фанатов. Турнир нельзя откладывать: другие спортивные организации начинают выходить из спячки и могут перехватить пальму первенства. Особенно важно опередить «заклятых друзей» из ONE Championship и Bellator, составляющих конкуренцию главному промоушену мира. Глава Bellator Скотт Кокер уже выразил определённый скепсис по поводу происходящего: «Очень амбициозный план. Не знаю, по какому протоколу они будут действовать.

Если у вас нет ответов на все вопросы, может случиться что-то плохое. Это повлияет на всех, не только на UFC, но и на нас». Ранее была недовольна Крис Сайборг, у которой личный конфликт с Уайтом: «Все должны быть на карантине. Это правило для всех. Мне кажется, Уайту следует заняться чем-то другим, а не думать только о себе и о том, как организовать турнир. Сейчас самое время подождать, как это делают все другие». UFC просто обязана дать на подобные уколы победный ответ. Если турнир сорвётся, слушать рассказы Уайта про следующую «железную» попытку захотят далеко не все.