«Умное решение сбежать от драки со мной». Сехудо ушёл из спорта, Ян его затроллил

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

Действующий чемпион главного промоушена мира Генри Сехудо перед UFC 249 не выходил в октагон почти год. Обладатель золота ОИ-2008 за время паузы старался не пропадать из информационного поля, периодически будоража болельщиков высказываниями разной степени эпатажности. Претендентом на его чемпионский пояс в легчайшем весе был выбран Доминик Круз – легенда смешанных единоборств, чья карьера надолго прерывалась из-за серьёзных травм. Бывший двукратный чемпион не дрался 1226 дней, что наносило серьёзный удар по его перспективам в бою с Сехудо.

Как и полагается лёгким бойцам, поединок начался активно. Спортсмены много двигались, делали ложные выпады и изредка обменивались «реальными» ударами. Сехудо уверенно действовал в качестве первого номера, на что Круз отвечал фирменной работой ног и попытками нащупать идеальную дистанцию для удара. Первую пятиминутку действующий чемпион выиграл и решил не затягивать бой, закончив всё уже в следующем раунде.

В одном из эпизодов Круз попытался пойти в размен и пропустил мощнейший удар коленом в голову. Доминик готовился подняться после падения, но мгновенно подлетевший Сехудо стал наносить быстрые удары, добивая соперника. Судья остановил бой и со стороны его решение могло показаться спорным. Добивающие удары Сехудо не потрясали Круза, всё это время пытавшегося выбраться из-под этого шквала. С другой стороны, экс-чемпион после опаснейшего пропущенного колена, не защищаясь, пропустил ещё с десяток ударов, что могло привести к серьёзным последствиям для здоровья. В любом случае, концовка получилась зрелищной.

Пётр Ян: Сехудо – вундеркинд? Он ещё не получал по голове как следует Русский гангстер готов бить лучших в мире, тренируясь у себя в гараже.

Решение судьи болельщики будут обсуждать ещё долго. Сам Круз, естественно, был в расстроенных чувствах: «Я недоволен остановкой. Если бы я остался на канвасе, тогда бы ещё понял причину прекращения боя. Я уважаю Генри и у меня нет никаких оправданий. Я не должен был попадать под это колено так, как это получилось. Я хотел закончить этот бой, до этого я никогда не был нокаутирован. Не чувствую, что меня нокаутировали сегодня».

Однако Сехудо нашёл способ быстро переключить внимание на себя, сделав шокирующее заявление. Доминирующий чемпион в двух категориях объявил о завершении спортивной карьеры: «Я величайший боец за все времена. Но сейчас я хочу сказать, что я завершаю свою карьеру. У меня появилась девушка и я хочу посвятить себя созданию семьи».

Решение Сехудо откровенно удивляет, но остаётся вопрос, стоит ли ему верить. Маленький американский крепыш отлично овладел искусством подогревать зрительский интерес, делая вычурные и порой откровенно фантастические заявления. Чего стоят его «попытки» подраться с красавицей Валентиной Шевченко или желание «жениться» на экс-чемпионе лиги в полулёгком весе Жозе Алду, чтобы тот согласился на бой. Возможно, после очередной защиты пояса Сехудо просто решил взять пример с Конора Макгрегора, ранее неоднократно заявлявшего об окончании карьеры.

Готов жениться на мужчине и драться с женщинами. Сехудо — cамый причудливый чемпион UFC Тройной чемпион в свободное от боёв время не даёт скучать фанатам смешанных единоборств.

Если же Сехудо действительно намерен уйти из спорта, легчайший дивизион UFC ждут весёлые времена. На пояс будут претендовать сразу несколько равноценных конкурентов, в число которых входит россиянин Пётр Ян. Боец из Красноярского края уже отреагировал на уход Сехудо: «Умное решение сбежать от драки со мной».

Искренен Генри или нет, но своим заявлением он вновь подогрел интерес к своему дивизиону. Как Дэна Уайт сможет отпустить такого шоумена? Тем не менее, повторять ошибки президент UFC не планирует. И сразу же после заявления Сехудо объявил о том, что следующий бой россиянина Петра Яна будет титульным. Соперник красноярского бойца станет известен уже на следующей неделе.