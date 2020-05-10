«Умное решение сбежать от драки со мной». Сехудо ушёл из спорта, Ян его затроллил

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249
Действующий чемпион главного промоушена мира Генри Сехудо перед UFC 249 не выходил в октагон почти год. Обладатель золота ОИ-2008 за время паузы старался не пропадать из информационного поля, периодически будоража болельщиков высказываниями разной степени эпатажности. Претендентом на его чемпионский пояс в легчайшем весе был выбран Доминик Круз – легенда смешанных единоборств, чья карьера надолго прерывалась из-за серьёзных травм. Бывший двукратный чемпион не дрался 1226 дней, что наносило серьёзный удар по его перспективам в бою с Сехудо.
Как и полагается лёгким бойцам, поединок начался активно. Спортсмены много двигались, делали ложные выпады и изредка обменивались «реальными» ударами. Сехудо уверенно действовал в качестве первого номера, на что Круз отвечал фирменной работой ног и попытками нащупать идеальную дистанцию для удара. Первую пятиминутку действующий чемпион выиграл и решил не затягивать бой, закончив всё уже в следующем раунде.
В одном из эпизодов Круз попытался пойти в размен и пропустил мощнейший удар коленом в голову. Доминик готовился подняться после падения, но мгновенно подлетевший Сехудо стал наносить быстрые удары, добивая соперника. Судья остановил бой и со стороны его решение могло показаться спорным. Добивающие удары Сехудо не потрясали Круза, всё это время пытавшегося выбраться из-под этого шквала. С другой стороны, экс-чемпион после опаснейшего пропущенного колена, не защищаясь, пропустил ещё с десяток ударов, что могло привести к серьёзным последствиям для здоровья. В любом случае, концовка получилась зрелищной.
Решение судьи болельщики будут обсуждать ещё долго. Сам Круз, естественно, был в расстроенных чувствах: «Я недоволен остановкой. Если бы я остался на канвасе, тогда бы ещё понял причину прекращения боя. Я уважаю Генри и у меня нет никаких оправданий. Я не должен был попадать под это колено так, как это получилось. Я хотел закончить этот бой, до этого я никогда не был нокаутирован. Не чувствую, что меня нокаутировали сегодня».
Однако Сехудо нашёл способ быстро переключить внимание на себя, сделав шокирующее заявление. Доминирующий чемпион в двух категориях объявил о завершении спортивной карьеры: «Я величайший боец за все времена. Но сейчас я хочу сказать, что я завершаю свою карьеру. У меня появилась девушка и я хочу посвятить себя созданию семьи».
Решение Сехудо откровенно удивляет, но остаётся вопрос, стоит ли ему верить. Маленький американский крепыш отлично овладел искусством подогревать зрительский интерес, делая вычурные и порой откровенно фантастические заявления. Чего стоят его «попытки» подраться с красавицей Валентиной Шевченко или желание «жениться» на экс-чемпионе лиги в полулёгком весе Жозе Алду, чтобы тот согласился на бой. Возможно, после очередной защиты пояса Сехудо просто решил взять пример с Конора Макгрегора, ранее неоднократно заявлявшего об окончании карьеры.
Если же Сехудо действительно намерен уйти из спорта, легчайший дивизион UFC ждут весёлые времена. На пояс будут претендовать сразу несколько равноценных конкурентов, в число которых входит россиянин Пётр Ян. Боец из Красноярского края уже отреагировал на уход Сехудо: «Умное решение сбежать от драки со мной».
Искренен Генри или нет, но своим заявлением он вновь подогрел интерес к своему дивизиону. Как Дэна Уайт сможет отпустить такого шоумена? Тем не менее, повторять ошибки президент UFC не планирует. И сразу же после заявления Сехудо объявил о том, что следующий бой россиянина Петра Яна будет титульным. Соперник красноярского бойца станет известен уже на следующей неделе.
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