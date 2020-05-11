Руки-кувалды. Нганну вырубил соперника первым же ударом. Видео

Первое поражение в карьере – это рубеж, который в корне меняет карьеру спортсмена. Нет давления «нуля» в графе поражений, страха за потерю идеального рекорда… Но то, что произошло с Розенстрайком на долгожданном UFC 249, не просто подпортило «тяжу» статистику.
Поражение от Фрэнсиса Нганну буквально втоптало Биги Боя в канвас.
Однако не экс-претендент начал эту войну. Сам Розенстрайк после прекрасной победы над Алистаром Оверимом бросил вызов грозе тяжёлого веса:
«Очень хочу встретиться с большим страшным парнем Нганну. Так что если ты слышишь меня сейчас – надеюсь, ты примешь этот поединок. Чувак, давай дадим фанатам отличное шоу! Думаю, это будет очень хороший бой. Фрэнсис большой, сильный и страшный, достаточно взглянуть на него. Однако мы с ним должны встретиться в клетке».
И кто бы мог предположить, что погоня за Хищником обернется крахом: не успел Жаирзиньо прочувствовать ход боя, а его голову уже поддерживал рефери, дожидающийся помощи врачей. Менее чем за 20 секунд Нганну донёс до цели выстрел с левой, после которого соперник без чувств рухнул на сетку.
Жутко, что Фрэнсис на этом не остановился. Поймав кураж, нокаутёр рванул на добивание и нанес ещё пару сокрушительных, совсем не нужных ударов!
После поединка триумфатору дали слово. Франко-камерунский «убийца», одержавший 15-ю победу (11-ю нокаутом), попросил главных действующих лиц дивизиона Стипе Миочича и Даниэля Кормье не затягивать с завершением трилогии. Одну попытку завоевать пояс Хищник не использовал, однако второй шанс Фрэнсис упускать не намерен.
А своим потенциальным соперникам он дал совет, которого когда-то явно не хватило Розенстрайку:
«Будьте осторожны в своих желаниях».
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