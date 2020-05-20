Боксёры бились 7 часов. Судьи разошлись, а зрители храпели на трибунах

Время от времени в адрес бокса как вида спорта звучат самые разные обвинения: он и слишком травмоопасен, да и не особенно зрелищен, особенно, если говорим о турнирах любителей. Болельщики возмущаются скукой и прагматичностью современных бойцов, достаётся и профессионалам, которые и в девяти раундах выглядят недостаточно свежими и активными.

На этом фоне давняя история спортивного подвига двух американских боксёров выглядит фантастической легендой. История эта произошла в штате Луизиана 6 апреля далёкого 1893 года. На ринге сошлись Джек Берк и Энди Боуэн. На кону стоял титул чемпиона Юга в легком весе и приз — 2500 долларов. Бой начался в 21:00 по местному времени, и этот факт особенно важен в понимании того, насколько невероятно выносливыми оказались эти парни. Ведь, как вы уже поняли, мы поведём наш рассказ о самом долгом боксёрском поединке в истории мирового бокса.



Чтобы понимать, почему и как мог состояться этот рекордный поединок, необходимо рассказать о правилах, по которым эта встреча проводилась. Сам бокс не был общепризнанным видом спорта, не было федераций и людей, которые могли бы утвердить регламент и правила. Правила существовали, но в зачаточном виде, и были, мягко скажем, не самыми гуманными.



Биться до первой крови, до трёх нокдаунов, до истечения времени, наконец… Нет, в те времена о таком не слышали. Не было и такого понятия, как выбросить на ринг полотенце. Рубились от всей души и до того момента, когда один из бойцов буквально не сможет подняться на ноги. Кто могу подумать, что эти два гладиатора окажутся настолько стойкими и выносливыми. Будь это тяжи, о рекордах не было бы и речи, но тут сошлись два легковеса, бегавшие марафонские кроссы.

Энди Боуэн начал свои выступления в возрасте 20 лет в 1887 году. К моменту поединка в Новом Орлеане на его счету было 12 побед и 2 ничьих. В сентябре 1890 года Энди завоевал чемпионский титул в Олимпийском клубе Нового Орлеана. Там же проходил и его бой с Берком. Джек, к слову, не должен был драться в тот вечер. 24-боксёр вышел на коротком уведомлении, как сейчас принято говорить.



Боксёры сражались за чемпионский титул, который оказался вакантным после отставки предыдущего чемпиона, Джека Маколиффа. Безоговорочным фаворитом поединка выглядел Боуэн. Он был старше своего оппонента на 2 года и имел несравненно больший бойцовский опыт. Однако же по свидетельству очевидцев, стартовые 25 раундов в одностороннем порядке забрал Берк.

Но «Железный Боуэн» подтвердил статус стойкого парня. Он отправил соперника на настил в концовке 25-го раунда. И закончилась бы эта история, но прозвучал гонг. Он выжил после натиска соперника в первый час (вы только вдумайтесь в это!) и навязал ему суровый и изнуряющий поединок. И продлился он ровно 7 часов и 19 минут. Атлеты провели на ринге 110 раундов по 3 минуты каждый. Всё те же очевидцы этих событий рассказывали, что добрая половина болельщиков, собравшихся на трибунах вовсю храпели уже к восьмому десятку раундов.



Ну и чтобы понимать, насколько абсурдной стала в итоге ситуация, достаточно сказать, что трое из четырёх судей, которые работали на этом поединке, просто встали и пошли домой – спать! В 4:21 (а бой начался, напомню, в 21:00) самый ответственный и стойких из бригады рефери Джон Даффи зафиксировал ничейный результат. Бойцы просто не смогли подняться из своих углов, когда прозвучал гонг, извещающий о старте 111-го раунда. Судья разделил между ними выигрыш.



Соперники были обессилены и измождены болевыми ощущениями. Последствия для них были печальны. У Берка врачи диагностировали множественные переломы костей на обеих руках, и он провёл на больничной койке следующие 6 недель. Ни о каком продолжении карьеры боксёра речь уже не шла. Джек по прозвищу Техас прожил до 44 лет и умер своей смертью в 1913 году.



И если сравнивать с его историческим соперником, то Боуэну повезло значительно меньше. Тщательные медицинские осмотры, которым бойцы начали подвергаться в заключительно трети 20-го века, в веке 19-м отсутствовали как класс. Сотрясения головного мозга тогда особо не лечили. Следующий бой, который он проводил против Кида Лавина, стал для Боуэна роковым. После очередного попадания в голову он потерял сознание и скончался в больнице.