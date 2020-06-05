Их цель — Пётр Ян. На UFC 250 выступит сразу четыре потенциальных оппонента россиянина

Давненько легчайший вес не был настолько интригующим. Эпоха троевластия Доминик Круз – Коди Гарбрандт – Ти Джей Диллашоу осталась в прошлом, Генри Сехудо (похоже) повесил перчатки на гвоздь. На передний план выходят новые, голодные до побед бойцы: совсем скоро наш Пётр Ян сойдётся в клетке с легендарным Жозе Алду и устроит рубку за вакантный титул.

А перед этим, в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени, сразу несколько претендентов прилетят в Лас-Вегас. Их задача — выяснить, с кем россиянин или бразилец проведут первую защиту.

UFC 250: Аманда Нуньес выйдет на защиту титула. Главные подробности LIVE! На «Чемпионате» — все самые важные и интересные события, предшествующие первому турниру лета.

Аманда Нуньес против Фелиции Спенсер

Но, несмотря на «игру престолов» у мужчин, возглавили 250-й номерной ивент девушки. Величайшая женщина в истории ММА Аманда Нуньес просто не могла не попасть на постер: она побеждала Ронду Роузи и Крис Сайборг, Валентину Шевченко и Холли Холм, Жермейн де Рандами и Мишу Тейт – складывается ощущение, что Львице попросту не с кем больше драться. Кто же на этот раз сыграет роль тотального андердога?

Знакомьтесь, Фелиция Спенсер. Улыбчивая канадка забывает о своей миловидности, как только переступает порог октагона. За свою карьеру она проиграла лишь раз (первое поражение атлетке нанесла Сайборг), ни разу не была нокаутирована/засабмишена и «задушила» Меган Андерсон. Чем не стимул для обладательницы двух поясов Нуньес завершить встречу с канадкой досрочно?

Однако Филиция ничуть не боится королевы клетки. Соискательница пояса настаивает, что расклад сил не в её пользу лишь вдохновляет на сотворение сенсации.

«Люблю быть андердогом. Много людей не верят в меня, но это никак на меня не влияет… Наоборот, это даёт мне дополнительную мотивацию. Я не чувствую давления и готова шокировать мир. Конечно, это будет тяжёлый бой для меня. Но я знаю, что могу финишировать Аманду и забрать пояс чемпионки UFC домой», — цитирует претендентку BJPenn.

Коди Гарбрандт против Рафаэля Ассунсао

Пожалуй, главный поединок юбилейного турнира. Да, он стал лишь соглавным ивентом, так как на кону не стоит пояс, но от этого встреча Гарбрандта с Ассунсао ничуть не теряет накала. Оба бойца — высококлассные пахари, переживающие сложнейшие периоды в карьере. Ладно, Рафаэль: справляться с серией из двух поражений опытному бразильцу уже приходилось на заре спортивного пути. Но вот Коди и испорченный рекорд 11-0 тремя (!) нокаутами – это может быть красивая история возрождения или окончательный крах большого потенциала!

Чего скрывать: в 2016 году Гарбрандт виделся руководству промоушена новым Конором Макгрегором.

Внешность – для обложек журналов, бои – для YouTube-подборок. Но проблема закралась в голову чемпиона, завладев эмоциями и затмив холодный расчёт. После великой битвы с Домиником Крузом прежнего No love фанаты не видели: в дилогии с Ти Джеем Диллашоу и встрече с Педро Муньозом Коди шёл в размены и неизменно получал по челюсти.

Время, как лучшее лекарство, должно было образумить американского спортсмена. Слишком много решается в выходные для будущего Гарбрандта. Теперь проигрыш действительно станет катастрофой. Нет, увольнение популярному бойцу не грозит; слишком уж дорожит его персоной Дэна Уайт. Но вот титул… За него No love сможет побороться только в другой организации.

«Когда покончу с Рафаэлем, приеду в Москву, чтобы подраться с Яном. Я люблю русских», – ставил перед собой цель Коди. А для реализации таких планов бывшему обладателю титула придётся не просто одолеть Ассунсао, а снести бразильца с пути.

Диллашоу, Круз и Гарбрандт были королями UFC. Сейчас их высмеивает Пётр Ян Бывшие чемпионы легчайшего веса в жутком кризисе. Но шансы на возвращение по-прежнему есть.

Алджамэйн Стерлинг против Кори Сандхагена

К сожалению для поклонников Коди, пока Гарбрандту придётся постоять в очереди. Даже при политике UFC организовывать титульные бои с учётом звёздности, а не последних результатов, No love вряд ли сможет подвинуть спортсменов из третьего по значимости поединка UFC 250.

И схватка будет прелюбопытная. Невысокий, но атлетичный Стерлинг давно зарекомендовал себя безбашенным рубакой, не щадящим ни себя, ни соперника. После сокрушительного нокаута от Марлона Мораеса Алджамэйн сделал правильные выводы и вышел на серию из четырёх побед. Помимо отличных навыков в стойке, американец крайне неплох в партере, что может стать определяющим фактором в предстоящем противостоянии.

Дело в том, что Сандхаген совсем не любит борьбу. Этот пробел он компенсирует длиной конечностей, мощностью попаданий и необычной работой на ногах. Не стоит забывать и о безупречном рекорде Кори в UFC (пять побед из пяти, включая виктории над именитыми Джоном Линекером и Ассунсао), что ещё больше добавляет интереса к поединку соотечественников.

К тому же, по прогнозу Петра Яна, именно победитель пары Стерлинг – Сандхаген станет следующим соперником нового чемпиона. А №1 рейтинга Мораес пока сразится с Крузом, которого ранее пригласил разделить с ним восьмиугольник.

Нил Мэгни против Энтони Рокко Мартина

Выйдет в маленькую клетку арены UFC Apex и ветеран промоушена Нил Мэгни. Поединок против мастеровитого грэпплера из США станет для него 22-м под эгидой организации: поражение нокаутом от Сантьяго Понциниббио фаворит закрыл триумфом над Ли Цзинлян, так что сейчас Мэгни может одержать вторую победу кряду и приблизиться к топ-15 рейтинга полусредневесов. Главное: избежать тейкдаунов Мартина (9 из 17 побед добыл сабмишнами) и по максимуму использовать преимущество в габаритах (191 см роста против 183 см).

Шон О’Мэлли против Эдди Уайнленда

Первым же зажигать в основном карде выпало не знающему поражений Шону О`Мэлли. Сахарок отбыл два года дисквалификации, заматерел и теперь готовится одержать вторую победу в 2020-м. Американец уверен, что шумиха вокруг его персоны в итоге сделает дело за него: ни отсутствие менеджера и самостоятельный подбор соперников, ни слабые оппоненты в послужном списке и низкое место в рейтинге не помешают ему в ближайшее время сразиться за пояс.

«Всего пара боёв отделяет меня от титула, потому что рейтинги не имеют особого значения. Посмотрите на Алдо: у него, кажется, шестая позиция и даже нет ни одной победы в этом дивизионе. Круз получил поединок за титул после поражения. Повторюсь, рейтинги не имеют значения», — заявил звезда UFC в беседе с ММА Fighting.

К слову, Сахарок в последний раз выходил в октагон три месяца назад (на UFC 248 он без проблем разобрался с Хосе Альберто Киньонесом), и на «Чемпионате» тогда вышел материал про самые интересные истории о восходящем шоумене. Почитайте, там много интересного:

О`Мэлли должен был стать новым Конором, но USADA не даёт Шону драться уже два года В эти выходные Сахарный наконец-то возвращается. Это будет всего второй его бой в UFC, а фанаты уже не могут дождаться.

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Что же касается прелимов, то здесь выделяются противостояние топовых «мухачей» Жуссьера Формиги и Алекса Переза (первый в случае победы вплотную приблизится к чемпионскому бою), а также выступление самого молодого бойца в ростере UFC, непобеждённого Чейза Хупера.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД

Чейз Хупер — Алекс Касерес

Йен Хейниш — Джеральд Мершарт

Коди Стаманн — Брайан Келлехер

Чарльз Бёрд — Маки Питоло

Жуссьер Формига — Алекс Перез

Алонцо Менифилд — Девин Кларк

Герберт Бернс — Эван Данэм.