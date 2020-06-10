Голым кулаком точно в бороду. Польский Тайсон крушит всех в боях старой школы. Видео

Пример Дэны Уайта, триумфально проводящего турниры UFC в условиях пандемии коронавируса, вдохновил бойцовские промоушены по всему миру. Молодая польская организация Gromda Fight Club, специализирующаяся на боях голыми кулаками, провела дебютный турнир 6 июня и заявила о себе максимально громко. Помог потрясающий нокаут, попавший во все спортивные новости.
В полуфинальной схватке Кристиан Кужьма со скромным прозвищем Тайсон не оставил никаких шансов Лукашу Залуске. Боец, которого ринг-анонсеры представили Бородачом, не продержался и полминуты первого раунда. Зрелище было устрашающее: Кужьма сразу стал чётко попадать в соперника, буквально забивая того ударами с обеих рук.
В одном из моментов Залуска начал качаться и заваливаться вперёд, после чего Тайсон брутально поймал его апперкотом в подбородок. Оппонент Кужьмы рухнул без чувств, выбежавшие врачи долго не могли привести его в себя. Борода не спасла Залуску от глубокого нокаута: спасительные свойства растительности на лице – одна из «городских легенд» единоборств. К счастью, серьёзных проблем со здоровьем Бородач избежал, вскоре успокоив болельщиков в социальных сетях.
Кристиан «Тайсон» Кужьма (слева)
Фото: instagram.com/gromda.tv
Для Тайсона это был второй бой за вечер. Польский промоушен использует опыт начальной эпохи ММА, позволяя спортсменам проводить несколько поединков подряд. Кужьма доказал, что его триумф в полуфинале не был простой удачей: в битве за титул Тайсон разобрался с Томашем Громадски по кличке Кикбоксёр, выиграв техническим нокаутом в пятом раунде. Кужьма, как и боец, в честь которого он получил прозвище, обладает действительно устрашающим ударом.
Кристиан «Тайсон» Кужьма
Фото: instagram.com/gromda.tv
Про самого Кужьму известно не очень много. Поляк регулярно участвует в местных полулюбительских соревнованиях по боксу и смешанным единоборствам, также увлекаясь разведением питбулей. Его мечта – провести спарринг со своим кумиром Майком Тайсоном. Благодаря победе на турнире польский Тайсон заработал 100 тыс. злотых – около 1,74 млн рублей. Однако особо разбогатеть не получилось: Кужьма рассказал, что много потратил на подготовку к боям. Скорее всего, спортсмен продолжит участие в поединках под эгидой нового промоушена. Бои на голых кулаках, выживавшие на полулегальной основе на протяжении века с лишним, вновь набирают популярность.
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