Золушка Ай из стрип-клуба. Поучительная история девушки, добравшейся до боя за титул

В последнее время среди бойцов и болельщиков UFC всё больше говорят о том, что девушек в лучшую лигу мира подбирают, отталкиваясь от эффектной внешности и фигуры, попутно намекая на то, что бои с участием прекрасной половины человечества не стоят просмотра. Но на самом деле это большое заблуждение. Недаром ближайший турнир промоушена возглавит встреча экс-претендентки на титул Джессики Ай и Синтии Кальвильо. И если последняя не может похвастать огромной армией болельщиков, то о её сопернице такого не скажешь. Рассказав непростую историю своей жизни, она обзавелась множеством поклонников.

Детство

Джессика Ай родилась 27 июля 1986 года в штате Огайо. Родители девочки развелись, когда ей было всего 6 лет, и сначала она вместе с матерью и сёстрами отправилась в Вашингтон, но вскоре вернулась к отцу, у которого была на полном обеспечении. По сути этот момент стал поворотным во всей жизни спортсменки.

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Суровый и крепкий Рэнди Ай никогда не был тем, про кого принято говорить «хороший семьянин». Он злоупотреблял алкоголем, наркотиками и не был ласков со своими детьми. Сама Джессика полагает, что его поведение отца обусловлено глубокой детской психологической травмой. В 6 лет Рэнди обнаружил тело отца, покончившего собой. Как бы то ни было, даже если теория девушки и верна, это нисколько не облегчило её жизнь с отцом.

До поры до времени всё было относительно нормально. Джессика проводила время в компании своих братьев и сводной сестры, а также дружила с компанией местных парней. В крошечном городке Рутстаун она прослыла сорвиголовой, любящей посвящать свободное время спорту. Положение Ай изменилось, когда она стала подростком и едва не погибла от рук родного отца.

Джессика Ай Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«Он схватил меня за волосы, вытащил на улицу и начал избивать»

Первая по-настоящему жуткая история между Ай и её отцом произошла, когда ей было 14 лет. Тогда она пошла в один из ночных клубов с компанией парней. Когда отец узнал об этом, он прибыл в увеселительное заведение и устроил скандал.

«Я пошла в клуб вместе с братом и его друзьями. Туда ходили все дети Рутстауна. Когда отец узнал об этом, он просто потерял голову. Помню, как по громкоговорителю объявили, что меня ждёт папа. Когда я увидела его, то подумала, что он меня убьёт.

Отец схватил меня за волосы, вытащил на улицу и начал лупить. Он душил меня, бросал на землю, как только я пыталась встать. Мне было 14 лет, и я весила около 40 кг. Отец, весивший более 110 кг, избивал меня до полусмерти на парковке возле клуба. Охранник пытался мне помочь, но это был паренёк лет 20, и он не справился бы с моим отцом. Папа тогда приехал в клуб с парнем по имени Джаред. Это был сын новой пассии отца, и ему было 16 лет. Он пытался вмешаться и успокаивал Рэнди. Кричал, что этого достаточно.

Тогда отец запихнул меня в машину, я ехала и думала, что он меня убьёт. Приехав домой, он избивал меня, бил мою голову о стену, оскорблял. Я не понимаю, как тогда выжила. Он бил меня, не переставая. Отец остановился, только когда Джаред пригрозил позвонить в полицию, и они начали ругаться. В тот момент я спряталась.

До сих пор помню стук в дверь и слова офицера: «Здравствуйте, Рэнди. Мы хотим проверить, как поживает ваша дочь Джессика. Могу я её увидеть?» Отец пытался помешать полиции, но когда меня увидели, то просто пожалели. Я была разбита. Папу арестовали, но вскоре он вышел под залог. За домашнее насилие его лишили оружия, что стало для него ударом, ведь он любил охоту», — писала Ай в своём рассказе.

Но это было далеко не всё. Через два года Джессика стала жертвой ДТП. Пьяный водитель сбил её, когда она вместе с отцом занималась починкой своего автомобиля. Тогда травмы получил и Рэнди Ай. В результате Джессика получила повреждения спины и несколько месяцев была фактически прикована к постели. Реабилитацию она проходила вместе с отцом. Но когда дела обоих пошли на поправку, они снова старались избегать друг друга, потому как обида между ними не исчезла.

Уход из дома и начало карьеры в ММА

Новый большой скандал отца и дочери случился через два года после аварии, когда Джессике было 18 лет. Тогда она решила честно признаться отцу, что состоит в отношениях с парнем, и её затея не привела ни к чему хорошему. Буйный нрав Рэнди снова возобладал над здравым смыслом. Мужчина обозвал девушку последними словами и выставил её из дома, но отдал полагающиеся ей за аварию $ 42 тыс.

Когда деньги закончились, Джессике пришлось идти на работу. В свои 18 ничего лучше вакансии официантки в одном из стриптиз-баров она не нашла. И именно там закрутилась новая глава в её жизни. В один из вечеров посетители бара заметили девчонку со спортивной фигурой и пригласили её потренироваться в зал Strong Style, так и начались отношения Ай и ММА.

Джессика Ай (справа) Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Джессика уволилась из стрип-бара и устроилась на неполный рабочий в день в компанию по продаже спортивных товаров. Всё остальное время она уделяла спорту и в 2008 году провела свой первый поединок. Победив во всех боях на любительском уровне, в 2010 году она перебралась в профессионалы и добыла 10 побед в 11 встречах (трижды в Bellator). Такой стремительный прорыв гарантировал ей билет в UFC.

Путь в UFC

В лучшей лиге мира Джессика дебютировала в 2013 году. Казалось, всё складывается отлично. Она одержала дебютную победу в лучшем промоушене мира над Сарой Кауфман. Но вскоре бой признали несостоявшимся, так как в допинг-пробах Ай нашли следы марихуаны. Затем последовало поражение от Алексис Дэвис и победа над Лесли Смит.

А с 2015 года в карьере Ай наступила чёрная полоса. В течение 14 месяцев она потерпела 4 поражения и была фактически на грани вылета из UFC. Тогда же она потеряла отца, скончавшегося от рака мозга. Джессика до последнего дня пыталась помочь тирану, мучившего её не один год, и собирала средства на его лечение.

После всего этого спортсменка пробыла вне октагона больше года и вернулась лишь в январе 2018 года, но зато сделала это триумфально. Три победы кряду, в том числе над Кейтлин Чукагян, привели её к титульному поединку. И хотя составить достойную конкуренцию Валентине Шевченко не удалось, Ай стала участницей соглавного события в номерном турнире. Согласитесь, это дорогого стоит. После тяжёлого поражения от Шевченко Джессика не опустила руки и победила Вивьен Араужо. Вторая победа кряду может вернуть её в число претендентов на титул.