«Победа над Порье станет заявкой на титульный бой». У нокаутёра Хукера чемпионские амбиции

В ночь с 27 на 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 4. В его главном событии встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье и Дэн Хукер. И если первый в особых представлениях не нуждается, то о Хукере такого не скажешь, он, как и большинство бойцов своего дивизиона, пребывает в тени таких монстров как Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Тони Фергюсон.

Между тем, новозеландец умеет и любит делать шоу и дарит зрителям яркие бои. В преддверии очередного выступления Дэна, вспоминаем одну из его ярчайших побед, завоёванную в схватке с Гилбертом Бёрнсом.

UFC 226. Нокаутирующий хук от Хукера

7 июля 2018 года, без малого два года назад, в Лас-Вегасе прошёл один из крупнейших номерных турниров года – UFC 226. В мэйн ивенте тогда подрались Даниэль Кормье и Стипе Миочич, в основном карде засветились Деррик Льюис, Фрэнсис Нганну и Энтони Петтис. Очевидно, что на фоне таких имён Хукеру и Бёрнсу не нашлось места среди главных поединков вечера. Проще говоря, бойцы должны были выступить на разогреве.

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Бёрнс к той схватке подходил после двух побед кряду и ещё один успех открывал бы перед ним более серьёзные перспективы в лёгком дивизионе. Что касается Хукера, то он выходил в октагон имея в активе три победы подряд и не намеревался останавливаться.

С самого начала боя Бёрнс попробовал работать первым номером и поджимал соперника. Первое акцентированное попадание тоже было за Гилбертом, ему удалось донести до цели жёсткий правый прямой в голову. Это словно пробудило Хукера и Дэн, наконец, принялся работать сам. Используя преимущество в длине рук, он начал обстреливать оппонента с дистанции и отправил его в нокдаун выверенным правым на встречу, но не пошёл на добивание, видимо опасаясь действий Бёрнса в партере.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC.

Как бы то ни было, прореха в обороне соперника была обнаружена и этого уже было достаточно. Новозеландский палач активизировался и пошёл вперед. Гилберт, работая на отходах, провёл классный удар справа точно в челюсть. Но Дэн продемонстрировал не только крепость подбородка, но и в то же мгновение ответил молниеносной атакой и мощнейшим правым хуком отправил соперника в нокаут. Рефери не дал добить беспомощного соперника.

После той победы Хукер проиграл Эдсону Барбозе, а затем выдал серию из трёх побед, в том числе, над экс-претендентом на титул Элом Яквинтой. Благодаря этому, он занимает пятое место в рейтинге и рассчитывает на дальнейший прорыв.

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Что касается Бёрнса, то он после с Хукером провёл ещё два боя в лёгком дивизионе, а потом вернулся в полусредний вес, где произвёл настоящий фурор, победив таких бойцов как Дэмьен Майя и Тайрон Вудли. Уже в июле его ждёт схватка за титул с Камару Усманом. Так что в 2018 году Хукер нокаутировал не рядового соперника, а будущего претендента на титул.

Хукер надеется получить бой за титул или подраться с Конором

В преддверии схватки с Порье Хукер не скрывает своих амбиций. После трёх побед кряду и семи в последних восьми встречах, он имеет на это полное право. Повторимся, Дэн занимает в рейтинге пятое место, а Порье – четвёртое. В случае успеха в противостоянии с Дастином, Палач надеется на бои со звёздами первой величины.

«Давайте поговорим о фактах. Если я побью Порье, то для меня имеет смысл только три поединка. Это или схватка за титул, или соперничество с кем-то из пары Макгрегор – Фергюсон. Чувствую, что победа станет заявкой на титульный бой, особенно, досрочная победа. Буду в той позиции, чтобы вызвать Тони Фергюсона или Конора Макгрегора», — говорит новозеландец.

Что же, посмотрим, сбудутся ли по-настоящему наполеоновские планы Хукера. Для их осуществления ему для начала надо справиться с Порье. Сделает ли он это? Ответ получим очень скоро.