«У меня лучшая техника в истории ММА». Боец по прозвищу Сахарок обещает нокаутировать Яна

Американец Шон О`Мэлли провёл только три боя в UFC, но дерзости ему не занимать. Спортсмен по прозвищу Сахарок безостановочно развлекается трэш-током, избрав в качестве новой цели российского бойца Петра Яна. Сначала О`Мэлли поиздевался над английским языком Яна, после чего заявил, что легко нокаутирует Петра благодаря своему большому размаху рук. Уроженец Дудинки за словом в карман не полез, ответив максимально жёстко: «Я занимался боксом восемь лет, и за это время избил столько длинных парней, сколько у тебя кудрей на голове. Используй свои длинные руки, чтобы засунуть их себе в задницу. Твой размах рук будет полезен для этого».

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Чего добился О`Мэлли, чтобы иметь право так дерзко разговаривать с претендентом на пояс в легчайшем весе? Определённые достижения у него имеются. Сахарок отлично стартовал в лучшем промоушене мира, заработав немало поклонников. Его дебютный бой с Андре Сухамтатом был признан лучшим поединком вечера, следом боец с необычной причёской зрелищно нокаутировал в первых раундах Хосе Киньонеса и Эдди Вайнлэнда. Особенно досталось последнему: ветеран UFC пропустил чудовищной силы удар в голову. Бойцовский рекорд О`Мэлли составляет 12-0: болельщики любят тех, кто никогда не проигрывает.

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О`Мэлли не только зрелищный и перспективный спортсмен, но и мастер работы на публику. Чего стоит только его яркий внешний вид и разнообразные причёски. Не зря у 25-летнего Сахарка, чья карьера началась относительно недавно, уже больше миллиона подписчиков в «Инстаграме». О`Мэлли чрезвычайно ловко провоцирует и «нагнетает», что подтвердил громким высказыванием после победы над Вайнлэндом: «Верю, у меня лучшая ударная техника в истории смешанных единоборств. Может, это звучит глупо, ведь пока я провёл мало боёв, но это так».

Чем может ответить Ян? Прежде всего, российский боец находится на совсем другом уровне репутации. На счету О`Мэлли только яркий дебют против средней оппозиции, сибиряк же идёт на серии из шести побед в UFC и готовится заполучить титул. Прежде чем «дорасти» до поединка с Яном разукрашенному американцу нужно победить минимум двух-трёх именитых бойцов. Удастся ли это ему – большой вопрос: кроме отличного удара и подвешенного языка О`Мэлли пока особо ничего не показал. Особенно непросто ему придётся с соперниками, которые смогут перевести его в партер. Там навыки Сахарка не такие убедительные, как в стойке.

Лучшая ударная техника UFC? О`Мэлли эффектно отключил ветерана. Видео В легчайшей весовой категории растёт новый претендент на титул. Петру Яну будет непросто.

Теоретически поединок Яна и О`Мэлли просто обязан быть захватывающим. У обоих бойцов отличная стойка, они умеют шикарно нокаутировать. У россиянина, как и у его потенциального противника, полный порядок с выносливостью и работой ног. Ян не слишком любит лишнюю возню в партере, чего старается избегать и О`Мэлли. Схватка двух ярких ударников могла бы стать украшением любого турнира. Но пока нужно подождать, причём как минимум год-другой. Сейчас российские болельщики ждут от Яна победы над Жозе Алду и чемпионский пояс, а О`Мэлли пусть наберётся опыта. Перспективы у него есть.