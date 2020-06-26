«Я победил Хабиба». Почему рекорд Нурмагомедова считают искусственным

Непобеждённый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может уйти из спорта, когда добьётся рекорда 30-0. После победы над Дастином Порье, ставшей 28-й в карьере Орла, данную версию подтвердил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Но некоторые звёзды UFC сомневаются, что Хабиб имеет право хвастаться своим рекордом. Потенциальный противник россиянина Джастин Гэтжи недавно вновь вспомнил спорный поединок Хабиба с Глейсоном Тибау. Проиграл ли тогда Нурмагомедов бразильцу?

7 июля 2012 года молодой дагестанский боец проводил свой второй поединок в UFC. Рекорд Нурмагомедова на тот момент составлял 17-0, но в лучшем промоушене мира россиянин оставался тёмной лошадкой. В дебютном бою он поймал на удушающий приём Камала Шалоруса, после чего Орла решили экзаменовать весьма крепким соперником. Глейсон Тибау начал карьеру в ММА ещё в 1999 году, до встречи с Нурмагомедовым проведя солидные 34 боя. Помимо опыта у бразильца было отличное джиу-джитсу, навыки Хабиба ждал серьёзный экзамен.

Опасностью повеяло ещё при выходе бойцов к октагону. Нурмагомедова порой принято критиковать за выбор лёгкой весовой категории, но до сумасшедшей весогонки бразильца ему далеко. Тибау, как он признался позднее, «гонял» с 90-95 килограммов и в период от взвешивания до поединка успевал вернуть большую часть потерянного веса. Бразилец в октагоне выглядел значительно крупнее Хабиба, особенно угрожающе выглядели его огромные руки.

Видео.

В первом раунде Нурмагомедов владел инициативой: сделал несколько попыток тейкдауна, обстреливал бразильца ударами и поджимал к сетке. Тибау мог похвастаться парой неплохих попаданий и отличным ударом коленом в корпус. Следующие пять минут получились более равными.



Соперники донесли по девять значимых ударов, сделав на двоих шесть неудачных тейкдаунов. Юный Орёл вновь выглядел поживее, однако в паре моментов Тибау жёстко попал и даже пытался поймать противника на удушающий приём. Заключительный раунд начался в осторожном стиле. Хабиб прижимал бразильца к сетке, но тот вырвался и вскоре провёл единственный успешный тейкдаун боя. Оставшаяся часть боя получилась не слишком яркой, хотя в концовке Нурмагомедов вновь «взорвался».

Перед объявлением судейского решения бойцы заметно нервничали, ведь поединок был очень близким. Однако все три судьи отдали уверенную победу россиянину с общим счётом 30-27. Зрители разразились недовольным гулом и свистом. Тибау был разочарован, а его соперник не сумел сдержать слёз радости и повалился на канвас. Известный комментатор Джо Роган и несколько спортивных журналистов оказались недовольны решением судей, о чём не замедлили сообщить в «Твиттере».

Хабиб Нурмагомедов (справа) Фото: Josh Hedges/Getty Images

Фёдор оказался выше Хабиба в рейтинге лучших бойцов ММА. В топ-10 есть и Макгрегор А лучшим эксперты CBS назвали мятежного Джона Джонса, который продолжает конфликтовать с президентом UFC.

Статистика сообщает: Хабиб выбросил больше ударов (101-87), немного уступив по значимым попаданиям (25-28). Бразилец в целом был поточнее (46-33) и удачно провёл один тейкдаун из шести. Нурмагомедов, что сейчас выглядит фантастично, провалил все 12 попыток тейкдауна. Однако минимальное преимущество Тибау в цифрах можно парировать понятием «инициатива». В единоборствах важно, кто именно ведёт поединок. Тут преимущество за дагестанцем: он весь бой шагал на бразильца, старался проводить красивые удары и зажимал того к сетке.

Могли судьи дать победу Тибау? Разумеется, могли. Бразилец отлично выступил, смотрясь практически не хуже противника. Но говорить про «ограбление» Тибау ни в коем случае нельзя. Судейское решение не могло получиться однозначным, ведь сам бой был равным. Победа Нурмагомедова – справедлива, пусть и удалась она «на тоненького». Дагестанский Орёл сделал выводы и в следующих десяти поединках не ходил по грани. Его рекорд абсолютно заслуженный, и версия, что судьи специально «подтащили» Нурмагомедова – безумие.

Самые сложные бои Хабиба и моменты, когда он был ближе всего к поражению Все опасные удары и попытки соперников придушить Нурмагомедова, которые обернулись для них катастрофой.

Само собой, у Тибау другое мнение. В прошлом году бразильский спортсмен заявил, что и Нурмагомедов не уверен в своей победе: «Всем очевидно – в бою с Хабибом я победил. Сейчас мы с ним друзья, веселимся, разговариваем, и порой я говорю: «Хабиб, ты проиграл этот бой». Он отвечает так: «Ну, может быть. Возможно, возможно». Потому что бой был сложным и равным. Я уходил от тейкдаунов, переводил в партер Хабиба, наносил больше ударов руками. Все говорят, что я выиграл этот бой». Действительно ли Хабиб так говорил – неизвестно. Но история не знает сослагательного наклонения. Нурмагомедов – чемпион UFC без единого поражения.