Фёдор оказался выше Хабиба в рейтинге лучших бойцов ММА. В топ-10 есть и Макгрегор

К неистовому ирландцу Конору Макгрегору можно по-разному относиться. Ибо личность он крайне неординарная и не простая. Одарённый от природы боец, который ещё и вложился в себя максимально. И дело даже не в тренировочном процесс е, а в его невероятных талантах шоумена, менеджера. Круче Ноториуса продвигает свой собственный бренд, пожалуй, только Мейвейзер.

Совсем недавно ирландец составил свой личный рейтинг лучших бойцов ММА за все времена. И не был бы Макгрегор собой, если бы не водрузил собственную нескромную персону на первое место. По сути, всё это было сделано для того, чтобы позлить старого соперника – Хабиба Нурмагомедова. Тот ответил коротко: «Ты величайший боец в истории «Твиттера».

«Я с лёгкостью стану первым». Макгрегор решил ударить по самолюбию Хабиба Нурмагомедов тянуть с ответом не стал. Новый виток онлайн-конфликта двух звёздных бойцов.

Казалось бы, за сим можно было бы и закрыть тему, но задело поведение Конора ещё одну легенду единоборств – Андерсона Силву. 45-летний Паук неожиданно для многих заявил о желании подраться с Макгрегором. «Я уважаю Конора Макгрегора как спортсмена. Думаю, наш супербой мог бы стать историческим для смешанных единоборств. Нам нечего доказывать. Фанаты были бы рады увидеть наш поединок, а я был бы рад протестировать мои навыки смешанных единоборств в поединке с ним», — заявил боец.

Паук бросил вызов самопровозглашённому «величайшему» бойцу современности Макгрегор заговорился. Силва решил наказать ирландца за необдуманные высказывания.

После этого тема, брошенная в проброс, как снежный ком начала набирать вес и обороты. Рейтингами начали делиться буквально все. Но мы хотели бы обратить внимание на весьма фундаментальную работу, которую проделали коллеги из CBS. Они составили рейтинги бойцов-мужчин отдельно в каждом весе, а закончили топ-10 в абсолютной весовой категории. И получились у них весьма любопытные результаты.



Скажем сразу, Макгрегор в рейтинг попал, но оказался далеко не на первой строчке. Эксперты уважаемого издания провели исследование послужного списка спортсменов, уровня оппозиции, с которой добывался рекордс, а также индивидуальных способностей каждого. Наш возмутитель спокойствия оказался на девятом месте.

«Шаг назад, левый крюк». Молниеносный нокаут от Макгрегора за 3,5 секунды Конор назвал эту победу самой быстрой в истории MMA.

Нельзя не признать его умение продвигать себя, но и в клетке он проявлял себя как хорошо обученный о невероятно опасный боец. Его поход за титулом в полулёгком весе впечатлил многих, не говоря уже о 13-секундном нокауте в чемпионском бою против Жозе Алду. Прибрал к рукам ещё один чемпионский пояс – в лёгком весе, ирландец поставил себя в один ряд с самыми великими чемпионами. Проведи он хотя бы одну успешную защиту, статус непременно повысился бы. Но карьера Ноториуса не закончена, а Дэна Уайт гарантировал ему как минимум ещё один чемпионский бой.

Любопытно, но на две строчки выше Ноториуса расположился как раз Альдо, который и пострадал в описанном выше титульном бое. Почему он оказался выше ирландского парня? Да всё по той же



причине, на которую в одном из своих сообщений указал Конору Хабиб – успешная защита титула. Бразилец имел впечатляющую серию из 18 побед кряду и защищал титулы аж семь раз. Правда, после поражения от Макгрегора дела его пошли на спад (4 поражения в 7 боях), а 13 июля Пётр Ян может окончательно завернуть карьеру Жозе.

У России будет новый чемпион UFC. Бразильская легенда не остановит Петра Яна Жозе Алду хочет преподнести сюрприз россиянину, но шансов у него немного.

Хабиба Нурмагомедова эксперты CBS поместили на шестую строчку, что может здорово раззадорить поклонников Орла. Что за дела, спросите вы. Разве не говорит о величии дагестанского бойца его победная серия из 28 триумфальных боёв? Похоже, Хабиба до конца его карьеры будет преследовать другая серия – сорванных поединков с Тони Фергюсоном. Орёл забрал вакантный пояс в бою с Элом Яквинтой, соперником. Победу над которым в данных условиях нельзя занести в категорию – наследие.



Нам не суждено узнать, как развивались бы карьеры Тони и Хабиба, случись хотя бы один из боёв. Учитывая, что Орёл планирует провести всего 2-3 боя, шансов пробиться в топ-3 подобного рейтинга не велики. Но внести вклад в своё наследие ему по силам. Яркой страницей стало бы повторное противостояние с Макгрегором, на которое намекает Уайт. Но для этого Нурмагомедову нужно одолеть Джастина Гэтжи. Кстати, на восьмой строчке оказался друг Хабиба – Даниэль Кормье, который взял россиянина под своё крыло и уверяет всех, что тот станет единственным бойцом, который не потерпит за свою карьеру ни единого поражения.

«Я был быком. Бил всех, кто не нравился». Все известные уличные драки Хабиба Ровно два года назад Нурмагомедов стал чемпионом UFC. Для этого он побил 25 человек в клетке и бог знает сколько за её пределами.

Пятую строчку эксперты отдали Диметриусу Джонсону. Могучий мышонок прославился тем, что 11 раз успешно защищал чемпионский титул. И бил этот парень лучших из лучших. Почему этот парень не в топ-3? Эксперты сослались на то, что он всегда бился в одном весе. От субъективизма в подобных рейтингах никуда не денешься.



Лучшим тяжем всех времён и народов был признан легендарный Фёдор Емельяненко. В общем же рейтинге ему отвели четвёртую строчку. Во времена расцвета PRIDE Фёдор выиграл 27 боев подряд с 2001 по 2009 год, забрал титул и колотил всех самых крутых бойцов своего времени. Он покорил Азию, увезя оттуда прозвище Последний император. Американский этап карьеры Емельяненко чуть смазал впечатление от великой карьеры, но тем не менее, боец из Старого Оскола оказался выше и Хабиба, и Конора, и Даниэля Кормье.

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В топ три оказались атлеты, которые сделали себе имя в UFC. Во всех смыслах легендарные Джордж Сен-Пьер и Андерсон Паук Силва, а также небитый и мятежный Джон Джонс. Последнего Дэна Уайт ещё пару месяцев назад называл главным своим активном, лучшим бойцом в мире и сделал для него возможно больше, чем следовало. Он вытаскивал Джона из допинговых скандалов, отмазывал от суда и был ему как второй отец. Но всё закончилось из-за очередного каприза звезды, которая решила поставить себя выше организации. Подробнее – по ссылке выше.



Резюме по данному рейтингу можно сделать простое. Всё это весьма субъективная вкусовщина. У каждого из нас может быть своё мнение на этот счёт. И мы предлагаем вам в комментариях предложить свои расклады по тому, кто должен быть выше. И кого вы поставили бы выше – Фёдора или Хабиба?