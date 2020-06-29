12 лет назад Макгрегор впервые сдался. После боя ирландец плакал. Видео

Дублин, Ирландия. 28 июня 2008 года. В небольшом зале с плохоньким освещением и клеткой непривычных размеров проходит заштатный турнир по смешанным единоборствам Cage of Truth 3, в организации которого принимает участие небезызвестный Джон Кавана. Вечер боёв открывает поединок уроженца Вильнюса с русским корнями Артемия Ситенкова и малоизвестного 19-летнего паренька по имени Конор Макгрегор.

На тот момент немногочисленные зрители в зале не могли предположить, что станут свидетелями исторического события. В тот летний день Конор потерпел первое поражение в карьере, и, как и все последующие, оно было досрочным. Но не будем забегать наперёд.

Макгрегор начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в марте 2008 года, в первом бою он всего за 8 секунд нокаутировал Гэри Морриса. Через два месяца он снова вышел в клетку (невероятная частота для Конора по нынешним временам), и за 66 секунд справился с Мо Тэйлором. Эти успехи на аренах столицы Ирландии заставили любителей ММА в Дублине обратить внимание на перспективного юношу.

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Его третий бой случился менее чем через два месяца. Конор вышел на бой с самым опытным соперником в карьере. Если до этого он бился только с дебютантами ММА, то на этот раз против него поставили Артемия Ситенкова, за плечами которого было 9 поединков в профи, 5 из которых завершились победами. Так что по сути Макгрегор сдавал первый серьёзный экзамен в смешанных единоборствах, но с треском его провалил, проиграв очень быстро.

Литовец, базовый самбист и обладатель чёрного пояса в дзюдо, не стал испытывать удачу в стойке и практически сразу перевёл поединок в партер. Здесь Конор пытался потрепать более опытного соперника и даже донёс до цели несколько ударов, но в конце концов Ситенков поймал потерявшего бдительность Макгрегор на болевой приём рычаг колена и заставил его сдаться. На победу было потрачено всего 69 секунд.

Сам Ситенков рассказал в интервью порталу Sports.ru: «Сразу после боя Конор мне руку не пожал, он плакал. Я к нему не подходил, подходил Кавана и утешал его».

Артемий же получил заслуженные € 500 и сувенирную салатницу как трофей за победу. Согласитесь, более чем скромное вознаграждение за успех в противостоянии с будущим чемпионом UFC в двух весовых категориях. В дальнейшем литовец довёл серию побед до семи поединков, но с 2010 года в его карьере пошёл спад, а с 2012 года он и вовсе одержал лишь одну победу в десяти поединках.

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Последний раз боец появлялся в клетке 15 апреля 2016 года на турнире World Fighting Championship Akhmat в Павлодаре (Казахстан). Тогда он единогласным решением судей проиграл Шамилю Ирасханову. Всего за годы карьеры он провёл 31 встречу, победив 15 раз, а 16 случаях уступив. После завершения выступлений Артемий остался в спорте и владеет двумя залами, где в том числе тренирует.

Что касается Конора, то его история, пожалуй, известна многим. После 2008 года он проиграл ещё трижды и все три раза досрочно. В 2010 году он проиграл Джозефу Даффи, в 2016-м его обидчиком стал Нэйт Диаз, а в 2018 Макгрегор постучал в схватке с Хабибом Нурмагомедовым.

Но, невзирая на эти неудачи, ирландец при этом стал чемпионом UFC в двух весовых категориях и превратился в звезду мирового масштаба, чего нем скажешь о Ситенкове, которого, скорее всего, будут помнить лишь по одной громкой победе.