Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Конор Макгрегор впервые проиграл 28 июня 2008 года литовцу Артемию Ситенкову

Конор Макгрегор впервые проиграл 28 июня 2008 года
Микаил Гусейнов
12 лет назад Макгрегор впервые сдался. После боя ирландец плакал. Видео
Первым проблемы Конора с борьбой использовал русский литовец Артемий Ситенков.
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Дублин, Ирландия. 28 июня 2008 года. В небольшом зале с плохоньким освещением и клеткой непривычных размеров проходит заштатный турнир по смешанным единоборствам Cage of Truth 3, в организации которого принимает участие небезызвестный Джон Кавана. Вечер боёв открывает поединок уроженца Вильнюса с русским корнями Артемия Ситенкова и малоизвестного 19-летнего паренька по имени Конор Макгрегор.

На тот момент немногочисленные зрители в зале не могли предположить, что станут свидетелями исторического события. В тот летний день Конор потерпел первое поражение в карьере, и, как и все последующие, оно было досрочным. Но не будем забегать наперёд.

Макгрегор начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в марте 2008 года, в первом бою он всего за 8 секунд нокаутировал Гэри Морриса. Через два месяца он снова вышел в клетку (невероятная частота для Конора по нынешним временам), и за 66 секунд справился с Мо Тэйлором. Эти успехи на аренах столицы Ирландии заставили любителей ММА в Дублине обратить внимание на перспективного юношу.

Макгрегор не вернётся в UFC. У него отняли мечту побить Хабиба
Объясняем, почему нынешнее заявление ирландца об уходе из спорта нужно воспринимать всерьёз.

Его третий бой случился менее чем через два месяца. Конор вышел на бой с самым опытным соперником в карьере. Если до этого он бился только с дебютантами ММА, то на этот раз против него поставили Артемия Ситенкова, за плечами которого было 9 поединков в профи, 5 из которых завершились победами. Так что по сути Макгрегор сдавал первый серьёзный экзамен в смешанных единоборствах, но с треском его провалил, проиграв очень быстро.

Литовец, базовый самбист и обладатель чёрного пояса в дзюдо, не стал испытывать удачу в стойке и практически сразу перевёл поединок в партер. Здесь Конор пытался потрепать более опытного соперника и даже донёс до цели несколько ударов, но в конце концов Ситенков поймал потерявшего бдительность Макгрегор на болевой приём рычаг колена и заставил его сдаться. На победу было потрачено всего 69 секунд.

Сам Ситенков рассказал в интервью порталу Sports.ru: «Сразу после боя Конор мне руку не пожал, он плакал. Я к нему не подходил, подходил Кавана и утешал его».

Артемий же получил заслуженные € 500 и сувенирную салатницу как трофей за победу. Согласитесь, более чем скромное вознаграждение за успех в противостоянии с будущим чемпионом UFC в двух весовых категориях. В дальнейшем литовец довёл серию побед до семи поединков, но с 2010 года в его карьере пошёл спад, а с 2012 года он и вовсе одержал лишь одну победу в десяти поединках.

«Сказочный балабол и ирландский клоун». Скандал вокруг российского промо к бою Макгрегора
Возможно, в этом скандале замешаны рептилоиды.

Последний раз боец появлялся в клетке 15 апреля 2016 года на турнире World Fighting Championship Akhmat в Павлодаре (Казахстан). Тогда он единогласным решением судей проиграл Шамилю Ирасханову. Всего за годы карьеры он провёл 31 встречу, победив 15 раз, а 16 случаях уступив. После завершения выступлений Артемий остался в спорте и владеет двумя залами, где в том числе тренирует.

Что касается Конора, то его история, пожалуй, известна многим. После 2008 года он проиграл ещё трижды и все три раза досрочно. В 2010 году он проиграл Джозефу Даффи, в 2016-м его обидчиком стал Нэйт Диаз, а в 2018 Макгрегор постучал в схватке с Хабибом Нурмагомедовым.

Но, невзирая на эти неудачи, ирландец при этом стал чемпионом UFC в двух весовых категориях и превратился в звезду мирового масштаба, чего нем скажешь о Ситенкове, которого, скорее всего, будут помнить лишь по одной громкой победе.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Steve Marcus/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Видео Конор Макгрегор •••
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020