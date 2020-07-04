Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни. Редкие фото великого тренера

3 июля ушёл из жизни великий тренер Абдулманап Магомедович Нурмагомедов. Отец Хабиба Нурмагомедова скончался на 58-м году жизни из-за многочисленных осложнений после перенесённого коронавируса. Абдулманап отчаянно сражался за свою жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Российская школа самбо, вольной борьбы и смешанных единоборств понесла тяжелейшую утрату: дагестанский специалист входил в число лучших тренеров мира. В числе его воспитанников – многочисленные чемпионы России, призёры Олимпийских игр и сын — чемпион UFC.

Из-за смерти своего наставника российские бойцы Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков решили отказаться от полёта на «Бойцовский остров», где должны были состояться их дебютные поединки в UFC. Соболезнования семье Нурмагомедовых принёс президент России Владимир Путин, лично знавший Абдулманапа. Спортивный мир скорбит: даже заклятые соперники Хабиба и его отца выражают искреннее сочувствие. Абдулманап был примером для молодёжи и замечательным человеком. Нам будет его очень не хватать.