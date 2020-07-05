Виноватый без вины? Экс-боксёр сборной России отбывает пожизненный срок

Утром 5 июля в СМИ распространилась информация о трагическом случае в Челябинске. Владелец магазина убил человека за долг в 400 рублей. Роковому конфликту предшествовала история месячной давности. Тогда в один из магазинов города наведалась покупательница, набрав в долг продуктов на 2 тыс. рублей. Хозяин магазина, бывший боксёр, согласился разбить оплату на несколько платежей. Когда женщине оставалось выплатить 400 рублей, в магазин пришёл её муж и повздорил с владельцем торговой точки. Словесная перепалка перешла в драку, в результате которой муж должницы погиб.



Это далеко не первый случай, когда боксёры попадают в криминальные истории. Но порой жизнь к ним по-настоящему несправедлива. Инцидент в Челябинске заставил нас вспомнить о куда более громком деле, из-за которого победитель Игр доброй воли 1994 года Паата Гвасалия отбывает пожизненное заключение.

Кто такой Паата Гвасалия

Уроженец Поти Паата Гвасалия был одной из последних звёздочек советских команд, успевших засиять до разрушения огромной страны. В 1990 году, в возрасте 17 лет, Гвасалия выполнил норматив мастера спорта международного класса, в чём ему помогла победа на континентальном первенстве среди юниоров. В 1991 году, на последнем чемпионате СССР по боксу, он во второй раз завоевал золотую награду в весовой категории до 57 кг, подтвердив, что является одним из самых перспективных боксёров своего поколения.



После распада страны Гвасалия сначала подался в родную Грузию, цвета которой он защищал до 1993 года и принёс ей бронзу на чемпионате Европы. Но уже с 1994 года Гвасалия принял решение выступать за сборную России. 21-летний парень, уже имевший огромный опыт, попал на Игры доброй воли в Санкт-Петербурге и завоевал там золото. После случился неудачный предолимпийский цикл, который не позволил Паате попасть на Олимпийские игры в Атланте в 1996 году. Тем не менее, он продолжал биться за место под солнцем и завоевал серебро ЧМ-1997 и бронзу на Играх доброй воли-1998. Казалось, что олимпийская мечта уже совсем близко. Но на Игры в Сидней ему не позволила попасть травма, которая в итоге поставила крест на его карьере.



В феврале 1999 года тогдашний тренер сборной России Николай Хромов дал понять, что уже не видит Паату в составе команды: «Вероятно, Гвасалия потерян для бокса навсегда».



Врач сборной Валерий Николаев был более дипломатичным, но из его слов стало ясно, что шансов у парня действительно немного.



«Пока неясно, сумеет ли Гвасалия вернуться на ринг. Из-за постоянных травм у него возник деформирующий артроз кисти. В поврежденном месте откладываются соли, поверхность сустава становится шероховатой, что препятствует свободному движению в нём жидкости. Такие хронические травмы не излечиваются и периодически обостряются, реагируя на атмосферное давление и холод. Сейчас Паата подлечил руку и разрабатывает сустав, но, когда он начнёт сильно бить по мешкам и соперникам, заболевание может возобновиться»,- говорил Николаев.



Понимая, что шансов в российской команде нет, Паата пытался пробиться в Сидней через сборную Грузии, но в итоге стало ясно, что артроз не позволит ему вернуться на высокий уровень. С боксом было покончено.

Уголовное дело

В 2000 году Паата объявил о завершении карьеры и решил заняться бизнесом. Сначала он работал в Азове, а затем по приглашению друзей перебрался на Камчатку. Казалось, что жизнь идёт своим чередом. Гвасалия, учитывая свои профессиональные умения, получил должность начальника службы безопасности в одном из крупнейших казино Петропавловска-Камчатского «Колизей». Место работы стало для него роковым.



В апреле 2003 года в городе случился крупный пожар в другом известном игорном заведении города — «Палладе». В результате трагедии погибло семь человек. Следствие установило, что возгорание стало результатом поджога. Через два месяца в этом деле появились подозреваемые – Сергей Петросов и Паата Гвасалия. Главной версией следствия стало устранение конкурентов.

Казалось, что всё логично. Но при ближайшем рассмотрении стало казаться, что из Петросова и Гвасалии собрались сделать козлов отпущения. Во-первых, изначально под стражу были взяты люди, непосредственно связанные с руководством «Колизея», но ввиду отсутствия улик против них они были вскоре отпущены. Во-вторых, Гвасалию и Петросова задержали лишь через два месяца, при этом Паата какое-то время находился в Грузии и вряд ли бы вернулся, если бы реально совершил преступление. В-третьих, следы с места поджога, отпечатки пальцев и следы крови в салоне автомобиля поджигателей не совпадали со следами подсудимых. Кроме того, Гвасалия утверждал в суде, что попросту не мог совершить преступление, так как из-за артроза взобраться на крышу здания, сжимая в руках канистру с зажигательной смесью, для него было невозможно. Аргументы не были услышаны судом. Паата был признан виновным по пяти статьям и в 2003 году был приговорён к пожизненному заключению, его товарищу по несчастью дали 23 года тюрьмы.

Что было дальше?

Гвасалию отправили отбывать пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края. В 2008 году дело возобновили ввиду появления новых обстоятельств, вследствие чего Паату этапировали в Петропавловск-Камчатский. Но дальнейших подвижек в производстве не случилось. В 2011 году доследование было прекращено, а через год Верховный суд отклонил жалобу по остановке процесса.



Адвокаты сообщают, что Гвасалия находится в плачевном положении. По их словам, многократный призёр международных соревнований близок к помешательству. Кроме того, он серьёзно прибавил в весе: что и говорить, если Паата в годы карьеры бился в весовой категории до 63,5 кг, а вскоре после ареста весил уже около центнера.



О нынешнем состоянии Пааты ничего неизвестно. Второй осуждённый, Петросов, в 2012 году дал интервью, где рассказал, что во время следствия подвергался пыткам, а процедуры опознания и получения свидетельских показаний были проведены с грубыми нарушениями. Более того, по многим свидетельствам, сами истцы не были уверены, что на скамье подсудимых оказались истинные виновники трагедии. Так это или нет? Судить не нам. Но хочется отметить, что не всегда боксёры, попадающие в криминальные истории, виновны и не заслуживают сочувствия. Нередко представители самого мужественного вида спорта просто являются заложниками стереотипов.