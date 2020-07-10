Пётр Ян идёт к титулу чемпиона UFC. «Бойцовский остров» станет легендарным событием. LIVE!

Вслед за Гришиным в клетку выйдет ещё один дебютант из России. Бывший чемпион лиги М-1 в лёгком весе, непобеждённый Роман Богатов попробует свои силы в противостоянии с Леонардо Сантосом. Богатов, подписывая контракт с UFC, был многословен и выражал готовность драться даже с Тони Фергюсоном. Понятно, что до Эль-Кукуя он ещё не дорос, но соперник ему достался непростой. Да, Сантосу 40 лет и он возобновил карьеру после трёхлетнего простоя лишь в прошлом году. Но при этом, за семь поединков в UFC он ни разу не проиграл (6 побед и 1 ничья) и праздновал успех в боях с такими соперниками как Кевин Ли и Энтони Рокко Мартин. Так что Богатову придётся несладко. Интересно, сумеет ли он подкрепить свои громкие речи непосредственно делами.