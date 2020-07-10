Пётр Ян идёт к титулу чемпиона UFC. «Бойцовский остров» станет легендарным событием. LIVE!

Здравствуйте, поклонники смешанных единоборств. 11 июля 2020 года состоится историческое событие. «Бойцовский остров», созданный президентом UFC Даной Уайтом, примет первый турнир с одним из самых мощных за всю историю организации составом. В основном карде заявлены три титульных поединка: Камару Усман — Хорхе Масвидаля, Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй, а россиянин Пётр Ян поборется за пояс с бразильцем Жозе Алду. Это событие обещает открыть новую эру смешанных единоборств.
Превью чемпионского боя Петра Яна
Один из самых интригующих поединков предварительного карда состоится также с участием россиянина. В полусреднем весе схлестнутся Элизеу Залески дос Сантос и Муслим Салихов.
Дос Сантос является настоящим специалистом по россиянам. В прошлом он побеждал Омари Ахмедова, а в минувшем бою, хоть и спорно, но победил Алексея Кунченко. Теперь на его пути Муслим Салихов. Пожалуй, король кунг-фу станет самым серьёзным испытанием в карьере бразильца и что-то подсказывает, что победитель этой схватки непременно ворвётся в топ-15 рейтинга.
Вслед за Гришиным в клетку выйдет ещё один дебютант из России. Бывший чемпион лиги М-1 в лёгком весе, непобеждённый Роман Богатов попробует свои силы в противостоянии с Леонардо Сантосом. Богатов, подписывая контракт с UFC, был многословен и выражал готовность драться даже с Тони Фергюсоном. Понятно, что до Эль-Кукуя он ещё не дорос, но соперник ему достался непростой. Да, Сантосу 40 лет и он возобновил карьеру после трёхлетнего простоя лишь в прошлом году. Но при этом, за семь поединков в UFC он ни разу не проиграл (6 побед и 1 ничья) и праздновал успех в боях с такими соперниками как Кевин Ли и Энтони Рокко Мартин. Так что Богатову придётся несладко. Интересно, сумеет ли он подкрепить свои громкие речи непосредственно делами.
Место проведения турнира UFC 251
Местом проведения турниров в рамках «Бойцовского острова» станет остров Яс, расположенный в прибрежной полосе, принадлежащей крупнейшему эмирату ОАЭ – Абу-Даби. Роскошный кусочек суши на Ближнем Востоке обещает нам серию великолепных турниров уже в июле 2020 года. Происхождение острова искусственное.
Его строительство началось в 2007 году, а потрачено на него было $ 36 млрд. C того момента здесь появилось множество туристических и развлекательных объектов – тематический парк «Феррари», невероятный по масштабам водный парк, гольф-клубы, фешенебельные гостиницы и многое другое. В 2009 году остров Яс получил статус ведущего мирового туристического проекта и в том же 2009 году здесь состоялся первый в истории страны этап Формулы-1.
Полный кард турнира UFC 251
Основной кард
Камару Усман (чемпион) — Хорхе Масвидаль (№3) — полусредний вес, бой за титул чемпиона организации
Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй — полулёгкий вес, бой за титул чемпиона организации
Пётр Ян (№3) — Жозе Алду (№13) — легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации
Джессика Андраде (№1) — Роуз Намаюнас (№2) — женский минимальный вес
Аманда Рибас (№15) — Пейдж Ванзант — женский наилегчайший вес
Предварительный кард
Волкан Оздемир — Иржи Прохазка
Элизеу Дос Сантос — Муслим Салихов
Макван Амирхани — Дэнни Генри
Леонардо Сантос — Роман Богатов
Ранние прелимы
Марчин Тыбура — Максим Гришин
Жалгас Жумагулов — Раулиан Пэйва
Кэрол Роза — Ванесса Мело
Мартин Дэй — Дэйви Грант
В предварительном карде UFC 251 выступят сразу три россиянина. Первым из них в октагон выйдет дебютант лиги, 36-летний Максим Гришин. Тамбовцу предстоит встреча в тяжёлом весе. Проверять его на прочность будет опытный Марчин Тыбура. В преддверии схватки Гришину не позавидуешь. Биться он будет не в родном для себя дивизионе, а поединок принят на коротком уведомлении. Так что предпосылок для того, чтобы хорошо себя зарекомендовать в UFC, не так уж и много. Но если это удастся сделать, успех будет вдвойне ценнее. Что касается Тыбуры, то поляк перезагрузился после неудачного 2019 года (2 поражения) и 2020 год открыл победой над Сергеем Спиваком. Посмотрим, удастся ли ему снова добиться успеха.
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