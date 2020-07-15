UFC Fight Night: онлайн-трансляция боя нокаутёра Келвина Каттера и Дэна Иге. LIVE

На острове Яс, расположенном в Абу-Даби, стартует вторая серия эры «Бойцовского острова». В главном бою вечера сойдутся шестой номер рейтинга Келвин Каттар и Дэн Иге, занимающий 10-ю строчку. Первый три последние победы одержал нокаутами, а Дэн и вовсе находится на серии из шести побед. Особенно интересен российским поклонникам ММА будет бой россиянки грузинского происхождения Лианы Джоджуа. Противостоять нашей девушке будет румынка Диана Белбите.
Свой первый бой в UFC Лиана, к слову, проводила чуть менее года назад. И, что любопытно, именно на острое Яс. Тогда Волчица и клуба «Ахмат» потерпела досадное поражение. Но из каждой неудачи можно и нужно делать выводы, а потому мы надеемся, что предстоящее противостояние с Румынской Принцессой принесёт поклонникам Лианы позитивные эмоции.
Во сколько и где смотреть
Второй турнир на «Бойцовском острове» в Абу-Даби начнётся предварительными боями в 02:00 по московскому времени. Первые поединки вы можете посмотреть через официальное русско-язычное приложение UFC Fight Pass. UFC TV стартует своей трансляцией в 03:00 мск. Этот телеканал транслируется в спутниковой системе Триколор, а также через Ростелеком и Wink. Соответственно, основной кард и главный бой будет доступен лишь на телеканале UFC TV.
Представляем: Лиана «Волчица» Джоджуа!
Казалось бы, Лиане, девушке из традиционной и консервативной кавказской семьи, не пристало заниматься смешанными единоборствами. И действительно, родители Лианы делали всё возможное, чтобы она была утончённой и нежной, не забывая при этом и о спорте – занятия балетом, музыкальная школа, плавание и волейбол. Но строптивый южный характер брал своё и Джоджуа всё более тяготела к единоборствам. В конце концов, родители сдались под напором любимой дочери и дали добро на занятие тайским боксом, что позже переросло в страсть к смешанным единоборствам.
Представляем вам единственную россиянку в сегодняшнем карде.
Полный кард турнира UFC Fight Island 1
Основной кард
Келвин Каттар – Дэн Иге
Райан Бенуа – Тим Эллиотт
Джимми Ривера – Коди Стэман
Молли Маккэнн – Таила Сантос
Абдул Разак Альхассан – Мунир Лаззес.
Предварительный кард
Джон Филлипс – Хамзат Чимаев
Лерон Мёрфи – Рикардо Рамос
Модестас Букаускас – Андреас Михайлидис
Крис Фишголд – Джаред Гордон
Диана Белбита – Лиана Джоджуа
Аарон Филлипс – Джек Шор.
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