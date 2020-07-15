UFC Fight Night: онлайн-трансляция боя нокаутёра Келвина Каттера и Дэна Иге. LIVE

16 июля 2020 года на острове Яс в Абу-Даби состоится второй турнир из серии «Бойцовского острова». Главные подробности — на «Чемпионате».

На острове Яс, расположенном в Абу-Даби, стартует вторая серия эры «Бойцовского острова». В главном бою вечера сойдутся шестой номер рейтинга Келвин Каттар и Дэн Иге, занимающий 10-ю строчку. Первый три последние победы одержал нокаутами, а Дэн и вовсе находится на серии из шести побед. Особенно интересен российским поклонникам ММА будет бой россиянки грузинского происхождения Лианы Джоджуа. Противостоять нашей девушке будет румынка Диана Белбите.

Свой первый бой в UFC Лиана, к слову, проводила чуть менее года назад. И, что любопытно, именно на острое Яс. Тогда Волчица и клуба «Ахмат» потерпела досадное поражение. Но из каждой неудачи можно и нужно делать выводы, а потому мы надеемся, что предстоящее противостояние с Румынской Принцессой принесёт поклонникам Лианы позитивные эмоции.