«Харитоша, готов выйти и побить тебя». Емельяненко намерен устроить публичную порку

Александр Емельяненко – Сергей Харитонов. Кажется, что этот конфликт никогда не перестанет быть источником громких скандалов. Вот и сейчас, когда казалось, что тема с их повторным реваншем окончательно заглохла, бойцы снова подняли этот вопрос. Кажется, в этот раз всё серьёзно.

Сейчас сложно поверить, что эти ребята когда-то тренировались вместе. Тем не менее всё обстояло именно так. Братья Емельяненко и Харитонов бились под знамёнами одной организации в нулевых годах и пытались покорять Pride в далёкой Японии.



Но в 2006 году Сергей согласился встретиться с соотечественником. На сентябрьский бой он выходил после поражения от Алистара Оверима и долгого отсутствия в клетке, связанного с лечением травмы. Видимо, простой сказался на кондициях Харитонова, и, невзирая на неплохое начало, он капитулировал перед Емельяненко на седьмой минуте встречи.

«Бздило картонное!» Емельяненко бросил вызов Шлеменко. Шторм дал развёрнутый ответ Александр Емельяненко решил выкосить весь средний вес в России. И почему-то хочет драться с тёзкой по правилам бокса.

С тех пор отношения между бойцами стали натянутыми, но в по-настоящему жёсткую фазу они перешли в 2011 году. Как ни парадоксально, причиной тому стал Фёдор Емельяненко, за которого заступился младший брат (сейчас такое сложно представить).



В то время Харитонов раскритиковал Фёдора за выбор в качестве соперника Дэна Хендерсона, отметив, что тот слабый оппонент. Александр был возмущён словами бывшего одноклубника и назвал его «никем», отметив, что Сергей за карьеру должен быть благодарен именно Фёдору Емельяненко. Заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы, и Харитонов в ответ начал лить на Александра настоящую грязь, заявляя, что тот болен гепатитом С. Очевидно, что с того момента речи о какой-либо дружбе или человеческом общении быть уже не могло.

Емельяненко получил вызов на бой из тюрьмы. Дацик продолжает чудить Правда, сначала Рыжему Тарзану нужно досидеть очередной срок.

В последние годы, ближе к закату карьеры, оба обмениваются колкостями в социальных сетях и периодически говорят о возможном реванше. Тема повторной встречи пережёвывалась уже столько раз, что реально в это мало кто верит. Но теперь, кажется, всё круто поменялось.

Готовься, Харитоша

В этот раз всё началось с загадочного заявления Харитонова, который извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, при этом не указывая, с чем это связано.



«Журналисты сеют конфликты в интернете и говорят много неправды. Я открыто хочу сказать: я с уважением отношусь к главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и клубу «Ахмат». У меня там тренируются очень много друзей. Клуб «Ахмат» делает для спортсменов многое и ребята выходят на мировой уровень.



С Александром Емельяненко мы уладим конфликт. Мы его уладим на ринге. Я думаю, будет жёсткое красивое противостояние. Всем понравится и соберёт огромный зал.

Что хочу сказать по поводу людей, недопониманий в интернете: перед достойными людьми я всегда извинюсь. И я извиняюсь, если кто-то меня неправильно понял. Наши клубы, «Ахмат» и «Витязь», — сила. Россия — сила. Только вперёд», — сказал Харитонов.



Позже он объяснил, за что приносил извинения. По его словам, причиной неприятной ситуации стали действия журналистов.



«Я принёс извинения людям, которые что-то недопоняли. За что извинялся? Журналисты склеили несколько фраз, где я сказал, что люди, которые поддерживают Александра Емельяненко в интернете, являются кнопочными героями. А многие восприняли это по-другому, что я имею в виду руководство клуба «Ахмат». Это совершенно не так! С клубом «Ахмат» у меня тёплые и дружеские отношения! Я тренировался и тренируюсь с этими ребятами вместе», — сказал Харитонов.



Тем не менее главный посыл Сергея не ускользнул от Александра Емельяненко, и тот сразу же согласился принять поединок.



«Харитоша, тут посмотрел видео, где ты вызываешь меня на бой, для того чтобы выяснить отношения со мной на ринге. Я принимаю твой вызов. Я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Я готов выйти и побить тебя. Я поговорю с руководством лиги ACA — думаю, они организуют нам этот бой. Он будет всем интересен. Готовься, Харитоша! Я заставлю тебя уважать себя. «Ахмат» — сила!» — сказал Емельяненко в ответном обращении.

Харитонов в свою очередь назвал заклятого врага «пассажиром» и предположил, что бой может состояться в сентябре.

Быть ли бою?

Казалось, что всё это уже можно не воспринимать всерьёз, ведь бойцы не первый раз говорят о реванше. Но в этот раз всё может стать реальностью. Во-первых, оба бойца объективно приближаются к завершению карьеры и у них остаётся немного возможностей получить по-настоящему денежный бой. Так что не воспользоваться шансом, да ещё и в условиях коронавируса, когда большинство бойцов сидят на голодном пайке, было бы глупо.



Во-вторых, фактор личной неприязни и желание воткнуть соперника лицом в настил октагона также имеет большое значение. Наверняка каждому хочется доказать своё превосходство. Наконец, в-третьих, если Александр Емельяненко действительно хочет, чтобы о нём по-прежнему говорили в первую очередь как о бойце, а не как о шоумене, ему нужно продавливать решение по организации боя.



Напомним, что в ноябре минувшего года он устроил шоу в боксёрском поединке со стронгменом Кокляевым, в июле ему предстоит битва со средневесом Магомедом Исмаиловым, и на фоне всего этого велись разговоры о схватках со Шлеменко и Минеевым. Это заставило задуматься о том, способен ли он принять схватку с равным себе соперником (по крайней мере в габаритах).



Шутки шутками, но Александр в том возрасте, когда пора становиться серьёзным, и принципиальная дуэль с Харитоновым может помочь ему вернуться в обойму по-настоящему. По крайней мере, в битве с соперником такого калибра Александру придётся работать на полных оборотах, а увидеть Емельяненко в экстремальных условиях, когда от него требуется максимум умений и таланта, стоит дорогого. Так что будем ждать жёсткой битвы и надеяться, что получим её.