«Харитоша, готов выйти и побить тебя». Емельяненко намерен устроить публичную порку

Александр Емельяненко – Сергей Харитонов. Кажется, что этот конфликт никогда не перестанет быть источником громких скандалов. Вот и сейчас, когда казалось, что тема с их повторным реваншем окончательно заглохла, бойцы снова подняли этот вопрос. Кажется, в этот раз всё серьёзно.
Александр Емельяненко – Сергей Харитонов. История конфликта
Сейчас сложно поверить, что эти ребята когда-то тренировались вместе. Тем не менее всё обстояло именно так. Братья Емельяненко и Харитонов бились под знамёнами одной организации в нулевых годах и пытались покорять Pride в далёкой Японии.
Но в 2006 году Сергей согласился встретиться с соотечественником. На сентябрьский бой он выходил после поражения от Алистара Оверима и долгого отсутствия в клетке, связанного с лечением травмы. Видимо, простой сказался на кондициях Харитонова, и, невзирая на неплохое начало, он капитулировал перед Емельяненко на седьмой минуте встречи.
С тех пор отношения между бойцами стали натянутыми, но в по-настоящему жёсткую фазу они перешли в 2011 году. Как ни парадоксально, причиной тому стал Фёдор Емельяненко, за которого заступился младший брат (сейчас такое сложно представить).
В то время Харитонов раскритиковал Фёдора за выбор в качестве соперника Дэна Хендерсона, отметив, что тот слабый оппонент. Александр был возмущён словами бывшего одноклубника и назвал его «никем», отметив, что Сергей за карьеру должен быть благодарен именно Фёдору Емельяненко. Заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы, и Харитонов в ответ начал лить на Александра настоящую грязь, заявляя, что тот болен гепатитом С. Очевидно, что с того момента речи о какой-либо дружбе или человеческом общении быть уже не могло.
В последние годы, ближе к закату карьеры, оба обмениваются колкостями в социальных сетях и периодически говорят о возможном реванше. Тема повторной встречи пережёвывалась уже столько раз, что реально в это мало кто верит. Но теперь, кажется, всё круто поменялось.
Готовься, Харитоша
В этот раз всё началось с загадочного заявления Харитонова, который извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, при этом не указывая, с чем это связано.
«Журналисты сеют конфликты в интернете и говорят много неправды. Я открыто хочу сказать: я с уважением отношусь к главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и клубу «Ахмат». У меня там тренируются очень много друзей. Клуб «Ахмат» делает для спортсменов многое и ребята выходят на мировой уровень.
С Александром Емельяненко мы уладим конфликт. Мы его уладим на ринге. Я думаю, будет жёсткое красивое противостояние. Всем понравится и соберёт огромный зал.
Что хочу сказать по поводу людей, недопониманий в интернете: перед достойными людьми я всегда извинюсь. И я извиняюсь, если кто-то меня неправильно понял. Наши клубы, «Ахмат» и «Витязь», — сила. Россия — сила. Только вперёд», — сказал Харитонов.
Позже он объяснил, за что приносил извинения. По его словам, причиной неприятной ситуации стали действия журналистов.
«Я принёс извинения людям, которые что-то недопоняли. За что извинялся? Журналисты склеили несколько фраз, где я сказал, что люди, которые поддерживают Александра Емельяненко в интернете, являются кнопочными героями. А многие восприняли это по-другому, что я имею в виду руководство клуба «Ахмат». Это совершенно не так! С клубом «Ахмат» у меня тёплые и дружеские отношения! Я тренировался и тренируюсь с этими ребятами вместе», — сказал Харитонов.
Тем не менее главный посыл Сергея не ускользнул от Александра Емельяненко, и тот сразу же согласился принять поединок.
«Харитоша, тут посмотрел видео, где ты вызываешь меня на бой, для того чтобы выяснить отношения со мной на ринге. Я принимаю твой вызов. Я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Я готов выйти и побить тебя. Я поговорю с руководством лиги ACA — думаю, они организуют нам этот бой. Он будет всем интересен. Готовься, Харитоша! Я заставлю тебя уважать себя. «Ахмат» — сила!» — сказал Емельяненко в ответном обращении.
Харитонов в свою очередь назвал заклятого врага «пассажиром» и предположил, что бой может состояться в сентябре.
Быть ли бою?
Казалось, что всё это уже можно не воспринимать всерьёз, ведь бойцы не первый раз говорят о реванше. Но в этот раз всё может стать реальностью. Во-первых, оба бойца объективно приближаются к завершению карьеры и у них остаётся немного возможностей получить по-настоящему денежный бой. Так что не воспользоваться шансом, да ещё и в условиях коронавируса, когда большинство бойцов сидят на голодном пайке, было бы глупо.
Во-вторых, фактор личной неприязни и желание воткнуть соперника лицом в настил октагона также имеет большое значение. Наверняка каждому хочется доказать своё превосходство. Наконец, в-третьих, если Александр Емельяненко действительно хочет, чтобы о нём по-прежнему говорили в первую очередь как о бойце, а не как о шоумене, ему нужно продавливать решение по организации боя.
Напомним, что в ноябре минувшего года он устроил шоу в боксёрском поединке со стронгменом Кокляевым, в июле ему предстоит битва со средневесом Магомедом Исмаиловым, и на фоне всего этого велись разговоры о схватках со Шлеменко и Минеевым. Это заставило задуматься о том, способен ли он принять схватку с равным себе соперником (по крайней мере в габаритах).
Шутки шутками, но Александр в том возрасте, когда пора становиться серьёзным, и принципиальная дуэль с Харитоновым может помочь ему вернуться в обойму по-настоящему. По крайней мере, в битве с соперником такого калибра Александру придётся работать на полных оборотах, а увидеть Емельяненко в экстремальных условиях, когда от него требуется максимум умений и таланта, стоит дорогого. Так что будем ждать жёсткой битвы и надеяться, что получим её.
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