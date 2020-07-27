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Илон Маск вызвал на бой Джонни Деппа, в дело вмешался тренер Конора Макгрегора

Илон Маск вызвал на бой Джонни Деппа
Александр Фролов
Илон Маск вызвал на бой Джонни Деппа. Готовить гения хочет тренер Макгрегора
Изобретатель на восемь лет младше, но у его соперника – слабое зрение.
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Знаменитый изобретатель и бизнесмен Илон Маск удивил поклонников смелым заявлением. 49-летний миллиардер вызвал на бой знаменитого актёра Джонни Деппа, устав от бесконечных оскорблений в свой адрес. Видимо, Маск планирует драться с Деппом по правилам смешанных единоборств, поскольку упомянул октагон. Изобретателю сразу пообещал помочь гениальный Джон Кавана, в число воспитанников которого входит легендарный Конор Макгрегор: «Илон, дай мне знать, если тебе нужен тренер».

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В молодости Макгрегор был забиякой. С возрастом ничего не поменялось.

Конфликт двух мировых звёзд начался после шумного развода Деппа со своей женой – голливудской актрисой Эмбер Хёрд. Сразу после развода Хёрд выбрала Маска в качестве нового бойфренда, регулярно появляясь с ним на публике. Однако актёра, сыгравшего роль Джека Воробья, вывел из себя вовсе не этот факт. Его юристы утверждают, что Хёрд изменяла Деппу с Маском, ещё находясь в законном браке. Когда Депп узнал об этом, он был в бешенстве. Хёрд называла актёра «чудовищем» и обвиняла того в домашнем насилии, но тут выяснилось, что и Эмбер далеко не ангел.

Бывшие супруги до сих пор ведут бесконечную судебную тяжбу. Депп затаил серьёзную обиду и на Маска, с которым до скандала имел приятельские отношения. Илон опроверг все обвинения и утверждал, что познакомился с Хёрд уже после бракоразводного процесса. Однако Джонни продолжил регулярно «оттаптываться» на имени знаменитого инженера и у Илона лопнуло терпение. После того, как Депп в личной переписке дошёл до угроз «отрезать гениталии», Маск вызвал того на поединок. Депп пока не отреагировал и сохраняет гордое молчание. Кто будет фаворитом в возможной драке?

Маск и Депп в юности не имели никакого отношения к единоборствам, в целом относясь к спорту довольно скептически. Основатель SpaceX был настоящим «ботаником», постоянно получая пинки от сверстников. За спиной Деппа трудное детство и проблемы со здоровьем: актёр не расстаётся с очками из-за проблем со зрением. Да, у потенциальных соперников нет «пивных животов», но даже лучший тренер мира вряд ли сумеет вылепить из них бойцов, на которых будет интересно смотреть.

Условное физическое преимущество – за Маском: инженер как минимум на 10 сантиметров выше, его руки длиннее и вес больше. В последние годы он интересовался тхэквондо и джиу-джитсу, отдав туда детей, но сам занимался единоборствами на факультативной основе. Джонни же так и вовсе ходит в спортивный зал только для поддержания спортивной формы. К тому же Деппу – 57 лет, в таком возрасте выход в октагон станет форменным безумием с его стороны.

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Откровенно говоря, перспективы боя между Маском и Деппом весьма сомнительны. Мировые звёзды стремятся оседлать волну популярности ММА, но не хотят проверять себя на деле. Стоит вспомнить хотя бы несостоявшийся поединок между Джастином Бибером и Томом Крузом. Немолодой Круз, имеющий репутацию отчаянного смельчака и исполняющий почти все трюки без каскадёров, согласился драться, после чего Бибер оперативно «дал заднюю». Не увидели мы и боя Марка Уолберга с Конором Макгрегором: тут стоит только порадоваться за актёра, у которого не было ни единого шанса избежать больницы. Скорее всего, вызов от Маска – просто красивый жест, призывающий Деппа успокоиться.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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