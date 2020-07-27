Илон Маск вызвал на бой Джонни Деппа. Готовить гения хочет тренер Макгрегора

Знаменитый изобретатель и бизнесмен Илон Маск удивил поклонников смелым заявлением. 49-летний миллиардер вызвал на бой знаменитого актёра Джонни Деппа, устав от бесконечных оскорблений в свой адрес. Видимо, Маск планирует драться с Деппом по правилам смешанных единоборств, поскольку упомянул октагон. Изобретателю сразу пообещал помочь гениальный Джон Кавана, в число воспитанников которого входит легендарный Конор Макгрегор: «Илон, дай мне знать, если тебе нужен тренер».
Конфликт двух мировых звёзд начался после шумного развода Деппа со своей женой – голливудской актрисой Эмбер Хёрд. Сразу после развода Хёрд выбрала Маска в качестве нового бойфренда, регулярно появляясь с ним на публике. Однако актёра, сыгравшего роль Джека Воробья, вывел из себя вовсе не этот факт. Его юристы утверждают, что Хёрд изменяла Деппу с Маском, ещё находясь в законном браке. Когда Депп узнал об этом, он был в бешенстве. Хёрд называла актёра «чудовищем» и обвиняла того в домашнем насилии, но тут выяснилось, что и Эмбер далеко не ангел.
Бывшие супруги до сих пор ведут бесконечную судебную тяжбу. Депп затаил серьёзную обиду и на Маска, с которым до скандала имел приятельские отношения. Илон опроверг все обвинения и утверждал, что познакомился с Хёрд уже после бракоразводного процесса. Однако Джонни продолжил регулярно «оттаптываться» на имени знаменитого инженера и у Илона лопнуло терпение. После того, как Депп в личной переписке дошёл до угроз «отрезать гениталии», Маск вызвал того на поединок. Депп пока не отреагировал и сохраняет гордое молчание. Кто будет фаворитом в возможной драке?
Маск и Депп в юности не имели никакого отношения к единоборствам, в целом относясь к спорту довольно скептически. Основатель SpaceX был настоящим «ботаником», постоянно получая пинки от сверстников. За спиной Деппа трудное детство и проблемы со здоровьем: актёр не расстаётся с очками из-за проблем со зрением. Да, у потенциальных соперников нет «пивных животов», но даже лучший тренер мира вряд ли сумеет вылепить из них бойцов, на которых будет интересно смотреть.
Условное физическое преимущество – за Маском: инженер как минимум на 10 сантиметров выше, его руки длиннее и вес больше. В последние годы он интересовался тхэквондо и джиу-джитсу, отдав туда детей, но сам занимался единоборствами на факультативной основе. Джонни же так и вовсе ходит в спортивный зал только для поддержания спортивной формы. К тому же Деппу – 57 лет, в таком возрасте выход в октагон станет форменным безумием с его стороны.
Откровенно говоря, перспективы боя между Маском и Деппом весьма сомнительны. Мировые звёзды стремятся оседлать волну популярности ММА, но не хотят проверять себя на деле. Стоит вспомнить хотя бы несостоявшийся поединок между Джастином Бибером и Томом Крузом. Немолодой Круз, имеющий репутацию отчаянного смельчака и исполняющий почти все трюки без каскадёров, согласился драться, после чего Бибер оперативно «дал заднюю». Не увидели мы и боя Марка Уолберга с Конором Макгрегором: тут стоит только порадоваться за актёра, у которого не было ни единого шанса избежать больницы. Скорее всего, вызов от Маска – просто красивый жест, призывающий Деппа успокоиться.
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