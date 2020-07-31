Боксёру пришлось оправдываться за победу. Судьи в Минске устроили беспредел

Челохсаев после боя извинялся, а Сироткин победил в третий раз подряд и готов к гонке за титул.

30 июля в Минске состоялся вечер профессионального бокса серии KOld Wars. Как и на минувшей неделе кард турнира включал в себя пять поединков. Если первые два можно было расценивать, как своеобразный разогрев, то оставшиеся три приковывали внимание любителей бокса.

Первый бой «основного карда» состоялся в лёгком весе. На ринг вышли перспективный Владимир Мышев (10-0, 6 КО) и опытный джорнимен из Никарагуа Оскар Амадор (10-26, 1 КО). Очевидно, что статистика гостя из дальнего зарубежья не впечатляла. Но для Мышева, не боксировавшего уже восемь месяцев, это был оптимальный вариант. Владимир сразу же завладел инициативой и грамотно отрабатывал по этажам. Прикармливая от раунда к раунду Амадора ударами по корпусу, он заставлял его держать руки предельно низко, а затем молниеносно переводил атаки в голову, за счёт чего потрясал оппонента.

К чести Оскара отметим, что он хорошо держал удар и при этом даже пытался искать счастья в атаке, правда по большей части одиночными выпадами. Первый серьёзный звоночек для Амадора прозвучал в пятом раунде, когда он оказался в нокдауне после точного левого хука. Добрая половина трёхминутки была ещё впереди, но Мышев не сумел развить успех и увяз в обороне оппонента. В шестом отрезке москвич продолжал доминировать, хотя и работал без всякого надрыва. Видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, Амадор сдался в перерыве перед седьмым раундом, сославшись на повреждение.

Вслед за этой парой в ринге появились средневесы – известный россиянин Андрей Сироткин (18-1, 6 КО) бился с украинцем, тренирующимся в Польше Артёмом Карпецом (21-15, 6 КО). Последний давно пребывает на спаде карьеры и проиграл более десяти боёв кряду. Невзирая на это, он сумел показать оскал. Если первый раунд прошёл в разведке, то в следующих двух отрезках Карпец был очень неплох и доставлял нижегородцу проблемы.

Но мастерство Сироткина всё же сыграло определяющую роль. В четвёртом раунде он взвинтил темп и зажал противника у канатов. Затем последовала молниеносная троечка по корпусу. Последний удар стал акцентированным и пусть прошёл не чисто, оказался для Карпеца роковым. Тот не сумел подняться с канваса после отсчёта рефери и проиграл чистым нокаутом.

Таким образом, Сироткин одержал третью победу кряду после досадного поражения от Джона Райдера в отборочном бою за право драться за звание чемпиона мира. Быть может, последние успехи позволят Андрею вновь вернуться в список возможных соискателей на тайтл-шот.

Наконец, главным событием турнира в Минске стала встреча Георгия Челохсаева с Айком Шахназаряном. Перед встречей эксперты подчёркивали, что дуэль будет украшением шоу и это оказалось правдой. Челохсаев неожиданно не выступал в роли агрессора. Первым номером работал Айк, который демонстрировал прекрасный технический арсенал и регулярно зажимал противника у канатов, осыпая его градом ударов. Георгий доказал, что у него крепкий подбородок, но всё-таки демонстрировать это такой ценой было не очень-то и приятно.

Нельзя сказать, что противостояние было односторонним, Челохсаев нередко прошивал оборону оппонента и перехватывал его атаки. Но этого было слишком мало, преимущество Шахназаряна было заметно невооружённым взглядом. Тем удивительнее было услышать вердикт судей, которые раздельным решением отдали победу Георгию. И это несмотря на то, что сам Челохсаев после окончания схватки выглядел разочарованным, а Шахназарян победно вскидывал руки.

Судейский беспредел оставил неприятное послевкусие. Но боксёры повели себя достойно и сами исправили то, что попытались испортить судьи. После окончания всех баталий они записали совместное видеообращение, в котором тепло отзывались друг о друге. Кроме того, судя по всему у парней уже есть устная договорённость о реванше. Так что, вероятно, нас будет ждать ещё одна серия классного боевика.