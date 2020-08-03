Самая няшная девушка-боец покинет UFC и будет драться на голых кулаках. Боже, зачем?

11 июля Пейдж ВанЗант провела последний бой под эгидой UFC, попавшись на рычаг локтя от Аманды Рибас в первом раунде. Контракт 26-летней девушки по прозвищу Двенадцатый калибр с организацией Даны Уайта завершён: Пейдж решила попытать счастья в других промоушенах. Об интересе к молодой красавице оперативно заявил босс Bellator Скотт Кокер, на что ВанЗант ответила молчанием. Недавно сразу несколько журналистов сообщили, что Пейдж нашла себе новое место работы. ВанЗант близка к подписанию контракта с промоушеном Bare Knuckle FC.

Bare Knuckle – молодая и быстро развивающаяся организация, специализирующаяся на боях голыми кулаками. Правила больше похожи на бокс: никакой работы в партере и ударов ногами. Раунды длятся по две минуты, количество раундов варьируется от трёх до пяти. Подобные кулачные единоборства были запрещены в США на протяжении века, но совсем недавно запрет сняли. Зрелищности турнирам BKFC не занимать: бескомпромиссная рубка и регулярные красивые нокауты. В основном там сражаются бойцы, чья карьера в других организациях не заладилась. В частности, там неплохо блеснул Артём Лобов, которому слабая борьба не позволяла добиться успеха в UFC.

Решение ВанЗант, если та действительно переберётся в кулачные бои, выглядит несколько странным. Девушка обладает модельной внешностью и не раз говорила, что зарабатывает в основном благодаря рекламным контрактам. Стоит ли подставлять миловидное личико под жёсткие удары голыми кулаками, тем более, что именно от внешности зависит благосостояние? ВанЗант неплохо работает в стойке, однако никакая защита не спасёт от рассекающих кожу ударов – таков формат боёв. С другой стороны, Пейдж немало сражалась в ММА и сохранила красоту, благодаря операциям даже её преумножив.

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ВанЗант считается многими фанатами UFC самой милой, по молодёжному — няшной девушкой в единоборствах, но вот лучшую лигу она откровенно не тянула. Из четырёх последних боёв она проиграла три, одолев только ещё одну супермодель — Рэйчел Остович. В поединке с Амандой Рибас американка выглядела на несколько уровней слабее, дрогнув перед физической силой соперницы. Про встречи с топ-бойцами ВанЗант нечего было и думать. К её навыкам скептически относится Дана Уайт, заявивший, что Пейдж стоит попробовать себя в другом месте. ВанЗант не имела никаких надежд на пояс и покинула организацию вовремя.

Есть ли у красотки шансы в жёстких боях на голых кулаках? Да, и весьма неплохие. Сейчас в женском дивизионе BKFC правит миловидная блондинка Бек Роулингс, в 2018 году уволенная из UFC после серии из четырёх поражений. Роулингс здорово работает руками и не знает страха, что быстро превратило её в звезду молодого промоушена.

Если ВанЗант грамотно подготовится к переходу в смежный вид спорта, то будет иметь отличные перспективы на чемпионский пояс. Руки у Пейдж быстрые и возраст позволяет надеяться на прогресс в нужных навыках. Тем более, что ту самую Роулингс она уже нокаутировала в UFC, попав в точно голову Бек красивым ударом ногой в прыжке.