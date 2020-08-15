Оверим бегал от Стипе, но был нокаутирован. Судья зевнул два лишних удара. Видео

Считанные часы остаются до начала грандиозного турнира UFC 252, в главном событии которого чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич встретится с экс-чемпионом в двух весовых категориях Даниэлем Кормье.



Для американца хорватского происхождения это будет первая защита титула после того, как он вернул себе звание лучшего. Как показывает практика, Стипе умеет защищать пояс. Мало того, что он является единственным тяжеловесом в истории UFC, которому удалось это сделать трижды. Кроме этого, как правило он отстаивает свой титул по-настоящему яростно. В важный для Миочича день мы решили вспомнить, как прошла его первая в карьере защита чемпионского ремня UFC.

10 сентября 2016 года в родном для Стипе штате Огайо прошёл турнир UFC 203. В его главном событии Миочич бился с Алистаром Оверимом.



Последний до того одержал четыре победы кряду, в том числе над Андреем Орловским и Джуниором Дос Сантосом, и по праву претендовал на звание чемпиона. Что касается Миочича, то это был его первый бой после фееричной досрочной победы над Фабрисиу Вердумом. Бойцу с хорватскими корнями предстояло доказать, что он не случайно стал чемпионом.



Встреча началась очень аккуратно. Соперники присматривались друг к другу, а Оверим и вовсе в буквальном смысле наматывал круги по октагону, бегая от Миочича трусцой. Тем не менее, именно нидерландец записал себе в актив первое успешное действие. Алистар коротким левым хуком отправил соперника в нокдаун и попытался провести удушающий приём. Но Стипе проявил хладнокровие и сумел выйти из трудного положения. После этого он начал оказывать на Оверима давление и постоянно его прессинговал. Алистар прижимался к сетке и пропускал всё больше ударов.



Преимущество Миочича становилось всё более осязаемым. На последней минуте раунда Стипе удалось повалить Оверима на канвас. Разрушитель пытался защищаться, лёжа на спине. Но Миочич уже почувствовал запах победы и буквально разбивал соперника. После нескольких смазанных ударов американец донёс до цели кулак и буквально вбил голову противника в канвас. Кажется, что ещё два удара были нанесены по уже отключившемуся Овериму.

Права на видео принадлежат UFC, посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

По завершении турнира спортсмены получили бонус за «Лучший бой вечера». После того триумфа Стипе удерживал пояс ещё почти два года, пока не проиграл в первом поединке Даниэлю Кормье в июле 2018 года. Что же, теперь Миочич снова будет защищать пояс, как впервые. Если в третьем бою с Кормье он покажет себя также, как и в схватке с Оверимом, фанатам Даниэля придётся переживать. Ждать осталось недолго.