Немков сразится с обидчиком Фёдора Емельяненко. На кону стоит чемпионский пояс

В ночь на 22 августа на «Мохеган-сан Арене», расположенной в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), состоится турнир Bellator 244. В главном событии встретятся действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. Представляем вам самые интригующие события турнира.
Райан Бейдер против Вадима Немкова
За спиной у 37-летнего Дарта (прозвище Бейдера, построенное на созвучии с именем злодея из «Звёздных войн» Дарта Вейдера) огромный бойцовский опыт. Райан 8 лет выступал в UFC, после чего перешёл во вторую по значимости лигу и одержал там пять побед кряду. И сейчас этот опытнейший атлет владеет поясом организации. Пустой зал, а бой этот пройдёт без зрителей, проблемой для себя он не видит.
«Я давно в этом деле, у меня было более 30 боев. Я дрался на «The Ultimate Fighter» перед 30-40 людьми, и мне это вроде как понравилось. Никаких отвлекающих факторов. Вы заходите в октагон, слышите своих тренеров и не чувствуете шумихи, которая может мешать. Я комфортно себя чувствую в этих условиях», — заверил Райан.
Вадиму следует внимательно отнестись к ударным навыкам своего оппонента. Бейдер одержал 12 побед в карьере, из них 12 – нокаутами. В том числе, над Фёдором Емельяненко. Вадим тренируется в команде Последнего императора и для него этот поединок не может быть рядовым. Во-первых, на кону стоит пояс, а Немков настроен забрать все трофеи в индустрии ММА. Во-вторых, наказать обидчика своего наставника, будет крайне правильно с точки зрения ученика. Это будет очень красивая история.
«Я молод, я голоден. Я хочу завладеть этим титулом, хочу привести этот пояс в Россию. Если я добьюсь успеха и выиграю титул, я стану первым россиянином, ставшим чемпионом в столь крупной организации в весе до 93 килограмм. Для меня это очень важно. У меня есть план на этот бой, но я не могу предполагать, как он сложится. Всё может закончиться за 30 секунд, а может продолжаться и 25 минут. Конечно, я хотел бы закончить поединок нокаутом, но я готов провести в октагоне все 5 раундов», — заверил перед боем Вадим.
Вадим провёл в профессиональном ММА 13 боёв, в 11 из одержал победы. За плечами российского атлета поединки в азиатской лиге Rizin и 4 поединка в Bellator. Все четыре боя боец из Старого Оскола выиграл, причём был и нокаут руками, ногами, приёмом и решением судей. Вадим – разноплановый атлет, который способен вести поединок в любом ключе. Осталось лишь дождаться старта боя и переживать за россиянина.
Рой Нельсон против Валентина Молдавского
С одной стороны, для Валентина этот бой не должен стать проблемным, поскольку Большой деревенщине уже 44 года. Да, он очень видный мужчина, но провести в клетке все 15 минут ему будет крайне сложно. Нужно сдержать натиск этого бородатого гиганта в первом раунде, после чего разобрать его в соответствии с планом на бой. Последние четыре боя Рой проиграл, но дядька он уважаемый, с огромным опытом выступления в том числе и в UFC. С такими яркими бойцами в Bellator расстаются неохотно, к тому же, у него большая армия поклонников.
Тем не менее, Молдавский объективно является фаворитом этого поединка и хочется верить в то, что он сумеет реализовать все свои преимущества. Валентин хорошо обучен, он терпеливый и мастеровитый спортсмен. Перевести соперника в партер, вымотать его на настиле и спокойно довести бой до победы. В пользу Валентина говорит и уровень наставников, которые готовили его к поединку. Таких людей в своём углу хотели бы видеть все бойцы в индустрии ММА.
Владимир Токов против Криса Гонзалеса
Младшему брату Анатолия достался не самый удобный соперник. Во-первых, о Крисе не так много информации, а имеющаяся говорит о том, что Владимиру предстоит сражаться с весьма толковым грэплером. За спиной у Гонзалеса не так много боёв, но вот команда, в которой он тренируется, вполне себе представительна. «Альфа Мэйл» — команда, которую основал именитый боец UFC Юрайя Фейбер. Поэтому, полагаться на то, что парень недостаточно хорошо будет готов, не следует.
Владимир одержал в профессиональной карьере пять боёв. Он с удовольствием зарубается с соперниками в стойке. У Токова-младшего отличные навыки кулачного боя, удары он выбрасывает с невероятной скоростью. Крису будет очень непросто совладать с таким напором. Но и с борьбой у россиянина проблем нет, поскольку тренируется он в составе Fedor Team, а там, как мы понимаем, великолепные наставники по борьбе. В любом случае, это будет отличная проверка для Токова, хороший шаг вперёд.
Ярослав Амосов против Марка Лемингера
Крайне интригующим видится поединок восходящей звезды украинских ММА Ярослава Амосова, которого давно уже нарекли «Украинским Хабибом». Связано это не только с впечатляющим рекордом (23-0), но и со стилем боя. Ярослав здорово работает в стойке, но и в партере не теряется. В Bellator он провёл уже четыре боя, три из которых дошли до судейского решения. До этого же Амосов восемь раз нокаутировал своих соперников и 9 раз побеждал приёмом. Очень яркий и эмоциональный парень, за которым интересно следить не только в ринге.
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