Немков сразится с обидчиком Фёдора Емельяненко. На кону стоит чемпионский пояс

В ночь на 22 августа на «Мохеган-сан Арене», расположенной в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), состоится турнир Bellator 244. В главном событии встретятся действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. Представляем вам самые интригующие события турнира.

Райан Бейдер против Вадима Немкова

За спиной у 37-летнего Дарта (прозвище Бейдера, построенное на созвучии с именем злодея из «Звёздных войн» Дарта Вейдера) огромный бойцовский опыт. Райан 8 лет выступал в UFC, после чего перешёл во вторую по значимости лигу и одержал там пять побед кряду. И сейчас этот опытнейший атлет владеет поясом организации. Пустой зал, а бой этот пройдёт без зрителей, проблемой для себя он не видит.

«Я давно в этом деле, у меня было более 30 боев. Я дрался на «The Ultimate Fighter» перед 30-40 людьми, и мне это вроде как понравилось. Никаких отвлекающих факторов. Вы заходите в октагон, слышите своих тренеров и не чувствуете шумихи, которая может мешать. Я комфортно себя чувствую в этих условиях», — заверил Райан.

Bellator 244: полный кард турнира

Вадиму следует внимательно отнестись к ударным навыкам своего оппонента. Бейдер одержал 12 побед в карьере, из них 12 – нокаутами. В том числе, над Фёдором Емельяненко. Вадим тренируется в команде Последнего императора и для него этот поединок не может быть рядовым. Во-первых, на кону стоит пояс, а Немков настроен забрать все трофеи в индустрии ММА. Во-вторых, наказать обидчика своего наставника, будет крайне правильно с точки зрения ученика. Это будет очень красивая история.

«Я молод, я голоден. Я хочу завладеть этим титулом, хочу привести этот пояс в Россию. Если я добьюсь успеха и выиграю титул, я стану первым россиянином, ставшим чемпионом в столь крупной организации в весе до 93 килограмм. Для меня это очень важно. У меня есть план на этот бой, но я не могу предполагать, как он сложится. Всё может закончиться за 30 секунд, а может продолжаться и 25 минут. Конечно, я хотел бы закончить поединок нокаутом, но я готов провести в октагоне все 5 раундов», — заверил перед боем Вадим.

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Вадим провёл в профессиональном ММА 13 боёв, в 11 из одержал победы. За плечами российского атлета поединки в азиатской лиге Rizin и 4 поединка в Bellator. Все четыре боя боец из Старого Оскола выиграл, причём был и нокаут руками, ногами, приёмом и решением судей. Вадим – разноплановый атлет, который способен вести поединок в любом ключе. Осталось лишь дождаться старта боя и переживать за россиянина.

Рой Нельсон против Валентина Молдавского

С одной стороны, для Валентина этот бой не должен стать проблемным, поскольку Большой деревенщине уже 44 года. Да, он очень видный мужчина, но провести в клетке все 15 минут ему будет крайне сложно. Нужно сдержать натиск этого бородатого гиганта в первом раунде, после чего разобрать его в соответствии с планом на бой. Последние четыре боя Рой проиграл, но дядька он уважаемый, с огромным опытом выступления в том числе и в UFC. С такими яркими бойцами в Bellator расстаются неохотно, к тому же, у него большая армия поклонников.

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Тем не менее, Молдавский объективно является фаворитом этого поединка и хочется верить в то, что он сумеет реализовать все свои преимущества. Валентин хорошо обучен, он терпеливый и мастеровитый спортсмен. Перевести соперника в партер, вымотать его на настиле и спокойно довести бой до победы. В пользу Валентина говорит и уровень наставников, которые готовили его к поединку. Таких людей в своём углу хотели бы видеть все бойцы в индустрии ММА.

Владимир Токов против Криса Гонзалеса

Младшему брату Анатолия достался не самый удобный соперник. Во-первых, о Крисе не так много информации, а имеющаяся говорит о том, что Владимиру предстоит сражаться с весьма толковым грэплером. За спиной у Гонзалеса не так много боёв, но вот команда, в которой он тренируется, вполне себе представительна. «Альфа Мэйл» — команда, которую основал именитый боец UFC Юрайя Фейбер. Поэтому, полагаться на то, что парень недостаточно хорошо будет готов, не следует.

Владимир одержал в профессиональной карьере пять боёв. Он с удовольствием зарубается с соперниками в стойке. У Токова-младшего отличные навыки кулачного боя, удары он выбрасывает с невероятной скоростью. Крису будет очень непросто совладать с таким напором. Но и с борьбой у россиянина проблем нет, поскольку тренируется он в составе Fedor Team, а там, как мы понимаем, великолепные наставники по борьбе. В любом случае, это будет отличная проверка для Токова, хороший шаг вперёд.

«Украинский Хабиб» победил в фирменном стиле Фергюсона. Наследие Орла под угрозой? Видео В предстоящие выходные Ярослав Амосов может приблизиться к профессиональному рекорду Нурмагомедова.

Ярослав Амосов против Марка Лемингера

Крайне интригующим видится поединок восходящей звезды украинских ММА Ярослава Амосова, которого давно уже нарекли «Украинским Хабибом». Связано это не только с впечатляющим рекордом (23-0), но и со стилем боя. Ярослав здорово работает в стойке, но и в партере не теряется. В Bellator он провёл уже четыре боя, три из которых дошли до судейского решения. До этого же Амосов восемь раз нокаутировал своих соперников и 9 раз побеждал приёмом. Очень яркий и эмоциональный парень, за которым интересно следить не только в ринге.