Преимущество в весе — не панацея. Молдавский нокаутировал неопытного американца. Видео

Предстоящий турнир Bellator 244 будет едва ли не самым российским в истории промоушена. Помимо Вадима Немкова и Владимира Токова в клетке окажется также Валентин Молдавский – член команды Fedor Team. В 2015 году Фёдор Емельяненко заприметил талантливого уроженца Новопскова, и с тех пор Молдавский находится под опекой Последнего Императора. 28-летний боец выиграл все четыре поединка в Bellator, продемонстрировав отличные навыки. Самая сильная сторона Молдавского – борьба, но и кулаки у него весьма тяжёлые.

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13 июля 2018 года Молдавский проводил свой второй бой под эгидой Bellator. Соперником россиянина стал американский спортсмен Эрнест Джеймс, только начинавший карьеру в ММА. В своём единственном бою Эрнест красиво нокаутировал Рашима Джонса, чем привлёк внимание болельщиков. Американец пообещал зрелищно нокаутировать и Молдавского, который тогда считался тёмной лошадкой промоушена. Как это часто бывает, доказать громкие слова делами в октагоне не получилось.

Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube.

Джеймс превосходил россиянина в весе на 13 килограмм и активно старался пользоваться габаритами. На старте поединка Эрнест провёл опасную двойку, но Валентин внешне никак не отреагировал на пропущенные удары. В первом раунде Молдавский примерялся к сопернику и вскоре нашёл брешь, начав регулярно попадать в голову американца. Второй раунд Джеймс начинал уже потрёпанным и только в клинче спасался от пушечных ударов. Добраться до перерыва ему не удалось: Молдавский мощно пробил слева, после чего попал по противнику ещё несколько раз. Джеймс бросился искать спасения у сетки, но там Валентин лишь спокойно его добил.

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После победы над Джеймсом российский боец выиграл ещё два поединка, по единогласному решению судей оказавшись сильнее Линтона Вассела и Хави Айялы. Теперь Молдавского поджидает Рой Нельсон, которому не терпится прервать серию поражений. Спортсмен по прозвищу Большая Деревенщина проиграл четыре последних боя, одним из его обидчиков стал россиянин Сергей Харитонов. Карьера Джеймса после встречи с Молдавским остановилась: американец больше не выходил в октагон, хотя прошло уже два с лишним года.