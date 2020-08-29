Такому боксу позавидует сам Тайсон. Судья с трудом успокоил «поплывшую» легенду UFC. Видео

До старта UFC Вегас 8 осталось меньше суток. В главном бою вечера одолеть талантливого Александра Ракича попробует знаменитый Энтони Смит, замыкающий топ-5 полутяжёлого дивизиона UFC. Смит по прозвищу Львиное Сердце последний раз дрался в мае, потерпев тяжелейшее поражение от Гловера Тейшейры. Впрочем, 32-летний Смит уверен, что после каждой неудачи выходит максимально мотивированным и не может проиграть вновь. Здесь есть доля истины: с 2013 года у Смита не было двух поражений подряд.

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Карьера Смита – путь постоянного преодоления трудностей. В отличие от большинства звёзд промоушена, американец на старте карьеры регулярно проигрывал средним соперникам. После неудачной серии из четырёх боёв и обретения бойцовского рекорда 5-6 Смит даже подумывал завершить карьеру, однако проявил характер и продолжил драться. Не был гладким и его путь в UFC: Дана Уайт в 2013 году уволил спортсмена, вернув его только через три года благодаря успехам Смита в других промоушенах. Одну из главных побед Львиное сердце одержал 22 июля 2018 года, когда нокаутировал знаменитого Маурисиу Руа. Бывший чемпион UFC и Pride тогда шёл на серии из трёх побед и обещал победить Смита. За бразильца говорили громадный опыт и великолепная база тайского бокса.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Поединок стартовал с осторожных одиночных ударов, где немного точнее оказывался Смит. Самое интересное началось на второй минуте: Руа пропустил фронт-кик и начал размениваться с противником у сетки. Американец оказался явно лучше «на руках» и знаменитый ветеран стал отступать. Однако Смита было уже не остановить: он начал буквально «забивать» в голову Руа боксёрские удары, которым мог бы позавидовать сам Майк Тайсон. В концовке Смит немного «изменил» боксу, нанеся удар локтём и отправив бразильца в нокаут на 89-й секунде. Серьёзно оглушённый Руа пытался куда-то ползти вдоль сетки, чему с большим трудом помешал рефери.



После той победы Смит провёл ещё четыре поединка, победив дважды. Теперь ему предстоит проверить Александра Ракича, демонстрирующего чемпионские амбиции. 38-летний Руа продолжает с успехом появляться в октагоне. 25 июля бразилец по прозвищу Сёгун одолел знаменитого соотечественника – Антониу Рожейру Ногейру. Вскоре Руа уйдёт из спорта – он пообещал это сделать жене и маме.