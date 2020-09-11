Сергей Харитонов дебютирует в боксе против англичанина, нокаутировавшего Тайсона. LIVE!

Сегодня, 11 сентября 2020 года, в рамках «Боксёрского клуба Рен ТВ» состоится бой легендарного Сергея Харитонова и английского боксёра, нокаутировавшего самого Майка Тайсона, Дэнни Уильямса. Прямая трансляция двух главных поединков вечера начнётся в 23:00 по московскому времени. В соглавном бою свой титул чемпиона мира по версии WBA Gold будет защищать россиянин Фёдор Чудинов. Его соперником будет ещё один англичанин – Умар Садик.
Турнир начнётся в 19:00 мск 11 сентября и пройдёт на «Арене Химки», город Химки (Подмосковье, Россия). Посмотреть два главных боя вечера можно будет в прямом эфире на телеканале «Рен ТВ».
«Чемпионат» подробно расскажет обо всех главных и самых интересных событиях боксёрского вечера.
Вот вы задаётесь вопросом: А на что способен наш Десантник в чистом боксе? Как у него обстоят дела в кулачных боях? Предлагаем вам наглядную иллюстрацию навыков Сергея.
Церемония взвешивания Сергея Харитонова и Дэнни Уильямсона
Накануне состоялась церемония взвешивания в преддверии боксёрского поединка с участием российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова и американца Дэнни Уильямса. Харитонов показал на весах 127 кг, Уильямс — 113 кг. Таким образом, россиянин оказался на 14 кг тяжелее соперника.
Прогноз на бой Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс
Вменяемых предложений по правилам смешанных единоборств Харитонов не дождался, а потому решил дебютировать в профессиональном боксе. Сразу отметим, что формат не будет классическим. Речь идёт о шести раундах, каждый из которых длится три минуты. Считать россиянина полным дебютантом никак нельзя. Его база — именно бокс, в смешанных единоборствах он всегда опирался как раз на стойку и быстрые руки.
Предлагаем вашему вниманию прогноз и ставку от коллеги Алексея Серякова на главный бой вечера.
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