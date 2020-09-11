Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс: прямая трансляция боя 11 сентября 2020

Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс: трансляция
Игорь Брагин
Сергей Харитонов дебютирует в боксе против англичанина, нокаутировавшего Тайсона. LIVE!
Фёдор Чудинов выйдет на защиту чемпионского пояса, а легендарный майор ВДВ примет новый вызов. Все подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сегодня, 11 сентября 2020 года, в рамках «Боксёрского клуба Рен ТВ» состоится бой легендарного Сергея Харитонова и английского боксёра, нокаутировавшего самого Майка Тайсона, Дэнни Уильямса. Прямая трансляция двух главных поединков вечера начнётся в 23:00 по московскому времени. В соглавном бою свой титул чемпиона мира по версии WBA Gold будет защищать россиянин Фёдор Чудинов. Его соперником будет ещё один англичанин – Умар Садик.

Турнир начнётся в 19:00 мск 11 сентября и пройдёт на «Арене Химки», город Химки (Подмосковье, Россия). Посмотреть два главных боя вечера можно будет в прямом эфире на телеканале «Рен ТВ».

«Чемпионат» подробно расскажет обо всех главных и самых интересных событиях боксёрского вечера.

Live Игорь Брагин

Вот вы задаётесь вопросом: А на что способен наш Десантник в чистом боксе? Как у него обстоят дела в кулачных боях? Предлагаем вам наглядную иллюстрацию навыков Сергея.

Могучий апперкот – точно в бороду. Харитонов отправил Гормли в глубокий нокаут. Видео
Россиянин скоро дебютирует в профессиональном боксе. С таким ударом у него есть шансы.
09:51 Игорь Брагин

Церемония взвешивания Сергея Харитонова и Дэнни Уильямсона

Накануне состоялась церемония взвешивания в преддверии боксёрского поединка с участием российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова и американца Дэнни Уильямса. Харитонов показал на весах 127 кг, Уильямс — 113 кг. Таким образом, россиянин оказался на 14 кг тяжелее соперника.

09:42 Игорь Брагин

Прогноз на бой Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс

Вменяемых предложений по правилам смешанных единоборств Харитонов не дождался, а потому решил дебютировать в профессиональном боксе. Сразу отметим, что формат не будет классическим. Речь идёт о шести раундах, каждый из которых длится три минуты. Считать россиянина полным дебютантом никак нельзя. Его база — именно бокс, в смешанных единоборствах он всегда опирался как раз на стойку и быстрые руки.

Предлагаем вашему вниманию прогноз и ставку от коллеги Алексея Серякова на главный бой вечера.

Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс. Прогноз: британец побеждал Тайсона, но в Химках он ляжет
Брикстонскому бомбардировщику уже 47, бои с Тайсоном, Виталием Кличко и Маскаевым далеко позади.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020