Сергей Харитонов дебютирует в боксе против англичанина, нокаутировавшего Тайсона. LIVE!

Фёдор Чудинов выйдет на защиту чемпионского пояса, а легендарный майор ВДВ примет новый вызов. Все подробности — на «Чемпионате».

Сегодня, 11 сентября 2020 года, в рамках «Боксёрского клуба Рен ТВ» состоится бой легендарного Сергея Харитонова и английского боксёра, нокаутировавшего самого Майка Тайсона, Дэнни Уильямса. Прямая трансляция двух главных поединков вечера начнётся в 23:00 по московскому времени. В соглавном бою свой титул чемпиона мира по версии WBA Gold будет защищать россиянин Фёдор Чудинов. Его соперником будет ещё один англичанин – Умар Садик.

Турнир начнётся в 19:00 мск 11 сентября и пройдёт на «Арене Химки», город Химки (Подмосковье, Россия). Посмотреть два главных боя вечера можно будет в прямом эфире на телеканале «Рен ТВ».

«Чемпионат» подробно расскажет обо всех главных и самых интересных событиях боксёрского вечера.