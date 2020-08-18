Борода не спасла Деревенщину от нокаута. Удары майора ВДВ оказались слишком тяжёлыми

18 августа 1980 года в Плесецке на свет появился Сергей Харитонов. Первым спортом в карьере мальчика стал бокс, которым он занимался под руководством отца-тренера. Вскоре Харитонов начал изучать боевое самбо и рукопашный бой, совмещая тренировки с занятиями музыкой. Поступив в Рязанское гвардейское военное училище, Сергей не забросил единоборства и в 2000 году принял участие в первом профессиональном турнире по ММА, победив трёх соперников за один вечер. Впереди был славный путь: на данный момент у Сергея 30 побед в 39 поединках. Имеющий звание майора ВДВ россиянин выигрывал нокаутом 18 раз.

Слава Макгрегора не даёт покоя? Харитонов готовит боксёрский бой со звездой Шансов у майора ВДВ откровенно немного.

Несмотря на солидный возраст, Харитонов продолжает успешно сражаться. Один из лучших последних боёв Сергей провёл 12 октября 2018 года под эгидой Bellator, встретившись со знаменитым Роем Нельсоном. Харитонов тогда шёл на серии из четырёх побед и рассчитывал вскоре добраться до титула. Соперник россиянина, бородатый и длинноволосый Нельсон – известный нокаутёр, имеющий огромный опыт в ММА. Американец по прозвищу Большая Деревенщина всегда устраивает шоу и готов как следует «зарубиться», обладая могучим ударом с обеих рук.

Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube

Харитонов начал поединок с удачного попадания в солидный живот Нельсона, сдержавшего атаку. На второй минуте россиянин нанёс запрещённый удар коленом, после которого американцу пришлось достаточно долго восстанавливаться. После паузы Сергей по традиции шёл в смелые размены, несмотря на свои навыки работы в партере. Нельсон отвечал неплохими ударами, однако заметно уступал оппоненту. Вскоре десантник начал подключать колени и оттеснил Роя к сетке, обрушивая на его голову могучие попадания. Нельсон продержался почти до конца раунда, но после очередного колена рухнул на канвас. Шансов подняться у него не было.

Прозвище Тупица – не помеха. Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко за 74 секунды. Видео Позже американец мощно пробил в пах Сергею Харитонову. Десантника забирали на носилках.

В интервью Харитонов извинился за «незаконные» действия: «Переживал, что нанес запрещённый удар. Благодарю Роя, что он не снялся с боя и продолжил поединок. Я случайно нарушил правила – не заметил, что он коснулся канваса четырьмя точками. Честно говоря, я не рассчитывал на нокаут в первом раунде, но это тяжёлый вес. Мы с тренерским штабом не ожидали такого исхода. Мы знаем, что Рой Нельсон очень выносливый и стойкий боец. Получилось как получилось».

После встречи с Нельсоном Харитонов провёл ещё три полноценных поединка, одержав две победы. Ещё один бой россиянин не сумел завершить, попав в больницу после удара в пах. Недавно ветеран заявил о желании провести бой по правилам бокса, соперником должен стать Мануэль Чарр. Большая Деревенщина никак не может выбраться на победную тропу: он проиграл судейскими решениями легендарным Мирко Филиповичу и Фрэнку Миру, серия неудач Роя насчитывает четыре боя. 22 августа Нельсон подерётся с российским тяжеловесом Валентином Молдавским.