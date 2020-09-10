Могучий апперкот – точно в бороду. Харитонов отправил Гормли в глубокий нокаут. Видео

11 сентября Сергей Харитонов дебютирует в профессиональном боксе. Соперником российского бойца ММА станет легендарный ветеран Дэнни Уильямс, известный благодаря победе над Майком Тайсоном и встречам с Виталием Кличко и Олегом Маскаевым. Майора воздушно-десантных войск ждёт тяжелейшее испытание, но мальчиком для битья россиянин не будет. Харитонов сам умеет сильно и жёстко бить руками: под могучими ударами его кулаков капитулировали многие противники.

Уильямс побеждал Майка Тайсона. Теперь с ним подерётся Сергей Харитонов Россиянин проведёт боксёрский поединок со знаменитым нокаутёром.

31 марта 2017 года Харитонов проводил свой второй бой в рамках промоушена Bellator. Его оппонентом был опытный американец Чейз Гормли, из последних восьми поединков проигравший всего один. Гормли на протяжении карьеры сменил множество организаций разного масштаба, в некоторых добиваясь чемпионских титулов. В UFC дела американца не задались: после поражений от Стефана Штрюве и Брэндона Шауба бойцу указали на дверь. Чаще всего Гормли выигрывал судейскими решениями благодаря отличной выносливости, несмотря на заметное брюшко.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Встреча началась без раскачки: Гормли активно искал ключи к защите Харитонова, атакуя по разным этажам. Вскоре соперники перешли к обмену плотными одиночными ударами, где значительно точнее был россиянин. Американец регулярно ловил головой жёсткие попадания, заработав несколько сечек. Особенно серьёзным получился удар коленом, проведённый Сергеем после того, как он поймал ногу оппонента. Гормли не всё время бил мимо — на исходе третьей минуты Харитонов пропустил могучую двойку и едва не оказался в нокдауне. Сергей разозлился и жёстко ответил: оттеснив Гормли к сетке, он нанёс размашистый удар с правой и следом попал апперкотом точно в бороду американца. Тот рухнул в глубокий нокаут.

Борода не спасла Деревенщину от нокаута. Удары майора ВДВ оказались слишком тяжёлыми Легендарному Сергею Харитонову сегодня исполнилось 40 лет.

Харитонов после победы рассказал, что не собирался рисковать: «Стратегия боя заключалась в безопасности и в том, чтобы не рисковать слишком рано. Главной целью этого боя было одержать победу с помощью терпения. В следующем бою буду рисковать больше». Гормли же был очень недоволен собой: «Поединок стал для меня полным отстоем. Я очень сильно разочарован в себе и в том, что упустил такую возможность». Американский боец следом проиграл ещё трижды и закончил карьеру. Россиянин же продолжает выступать, несмотря на 40-летний возраст.