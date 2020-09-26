Нокаут, который впечатлил Трампа. Президент США восхитился бойцом с кубинскими корнями

У поклонников UFC всё ещё свежи в памяти выступления Колби Ковингтона после турнира, прошедшего на минувшей неделе. Хаос весьма откровенно высказался на тему протестов и идеологов движения «Чёрные жизни имеют значение», заявив, что они набирают в свои ряды преступников. Прилично досталось от любимчика Трампа и поверженному сопернику – Тайрону Вудли, являющемуся одним из сторонников BLM. И всё это происходило на фоне массового визита представителей UFC на одно из агитационных собраний Трампа.

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Ранее президент США неоднократно подчёркивал, что близко дружен с Даной Уайтом, который является преданным сторонником Дональда. В непростые времена разгара пандемии у UFC не возникло административных проблем с проведением ряда турниров в штате Невада. И вот теперь, лига возвращает некоторые долги. После того, как Тайрона задвинули на второй план, а Уайт намекнул на то, что парню пора искать себе новое место работы, Трамп включился на полную мощь.

Крайне забавной получилась встреча с представителями латинского-американского сообщества во Флориде, которая состоялась 25 сентября. Организована она была в шикарном гольф-клубе, принадлежащем Трампу. Лишь только президент вышел к трибуне, как сразу начал представление.

«У нас здесь есть настоящие чемпионы, — Дональд всем своим видом показывал, что ищет кого-то в толпе. – Я тут видел не так давно очень быстрый нокаут. Где Хорхе? Где Хорхе? Я не хочу ссориться с ним. Где он? Где он? Вставай, Хорхе. Встаньте. Вот он».

И найдя взглядом поднявшегося со своего места Масвидаля, президент с удовлетворением продолжил речь, которая была забавна своими фактическими ошибками.

Права на видео принадлежат PSPC.TV, ролик можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте Team Trump.

«Это самый быстрый нокаут», — сказал Трамп. «Я наблюдал за его боем с той молодой суперзвездой, которая отлично шла, верно? Мне говорили, насколько тот парень был великий. Я не хочу никого обижать, но он должен был стать будущим UFC. И что сделал с ним Хорхе? Это был самый быстрый нокаут. Что это было? Примерно секунду? Две секунды? Вы пробежали по рингу, а парня уже не было, и это был конец. Рад видеть тебя, чувак. Я большой поклонник. Спасибо».

Права на видео принадлежат UFC, посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте UFC.

Сначала на всё это действо отреагировал Бен Аскрен, которого и имел ввиду Трамп. Бой между экс-чемпионом ONE Championship и Bellator и Масвидалем проходил 06 июля 2019 года. Хорхе тогда в первой же атаке поймал 36-летнего (!) оппонента коленом в прыжке. Нокаут был моментальный, ещё два удара Бен уже не почувствовал. Аскрен переименовал свой твиттер-аккаунт в «Молодая суперзвезда» и написал: «Ничего не остаётся, кроме как смеяться над этим».

Спустя некоторое время Трамп вновь вернулся к Масвидалю, который имеет кубинско-американское происхождение. На сей раз президент использовал первого чемпиона UFC «BMF» (Самого Опасного Убл**ка), как пример сбывшейся американской мечты. Ведь у успеху пришёл парень, который начинал с драк на улицах, а затем за счёт тяжёлой работы стал тем, кем является сейчас. Самому Масвидалю, очевидно, высказывания Трампа пришлись по душе.

«Не могу поверить, что президент знает, кто я. Смиренно принимаю то, что лидер свободного мира знает моё имя», — заявил Хорхе.

В этот же день, но уже на другом мероприятии, Трамп вновь вспомнил о главном промоушене планеты. Мероприятие, посвященное теме «расширения экономических прав и возможностей чернокожих», длилось примерно 55 минут. И существенную долю внимания получили Камару Усман и его менеджер Али Абдельазиз.

«Кому-нибудь нравится UFC? — спросил Трамп у толпы, стоя на трибуне. — Я скажу вот что. … Усман, я знаю, кто он. Он крутой. Вот кто он такой. Камару Усман. Где наш чемпион? Давай, чемпион. Вставай. Какой человек, какой боец! Я не хочу с ним связываться. Я могу весить на пару фунтов больше. Как ты думаешь, я смогу взять тебя в бой, чемпион? Я так не думаю. Он говорит: «Нет». Думаю, ты прав, чемпион».

Чем ближе дело пойдёт к выборам, тем активнее Трамп будет ссылаться на UFC. Президент США является большим поклонником Хабиба Нурмагомедова и говорил о том, что непременно будет смотреть его бой на UFC 254. Будем ждать новых ярких высказываний Дональда.