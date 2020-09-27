Блахович – новый чемпион UFC. 37-летний поляк, нокаутировав Рейеса, сотворил сенсацию!

UFC спустя два месяца снова вернулся на «Бойцовский остров» в Абу-Даби (ОАЭ). В промоушене не стали брать время на разогрев, сходу подарив зрителям номерной турнир с двумя титульными поединками. Главным событием шоу UFC 253 стал чемпионский бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой, но если там всё закончилось ожидаемо, то вот в другом поединке за пояс случился апсет.

Соглавным боем турнира стала схватка в полутяжёлом весе за вакантный пояс чемпиона лиги между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.

Американец мексиканского происхождения ещё в феврале мог стать чемпионом лиги и завершить эру Джона Джонса в полутяжёлом весе. На турнире в Техасе он задал Костяному хорошую трёпку, но судьи по итогам пяти раундов увидели тогда победу Джона, чем вызвали немало споров и пересудов. Как бы то ни было, благодаря тому поражению акции Рейеса даже поднялись, многие считали, что Доминика ограбили и буквально требовали для него немедленный реванш. Но вскоре ситуация в мире резко поменялась. Пандемия коронавируса спутала все планы, а затем уже и Джон Джонс сначала скандалил с UFC, а затем принял решение перейти в тяжёлый вес, оставив пояс вакантным.

Зубайра провалил взвешивание. UFC заберёт у Тухугова 30 процентов гонорара Задиристые Адесанья и Коста дадут яркое представление, Ибрагимов будет биться за место под солнцем, а ещё лига получит нового чемпиона.

Таким образом, Рейесу для второго кряду тайтл-шота пришлось подбирать нового соперника. Благо, долго думать не пришлось. К тому моменту у мощного поляка Яна Блаховича сложилась классная серия из трёх побед (в том числе над экс-чемпионом лиги Люком Рокхолдом), благодаря которой он поднялся на третье место в рейтинге. Впечатляющие успехи Принца из Цешина не оставили матч-мейкерам иного выбора, как организовать титульник между Рейесом и Блаховичем.

Фаворитом противостояния по мнению большинства был Доминик. Дело было не только в существенной разнице в возрасте (7 лет) и преимуществе в антропометрии, но и в очень хороших результатах Доминика в UFC, а также его великолепной технике. Тем не менее, Ян перед боем обещал нокаутировать соперника во втором или третьем раунде и его слова оказались не простой бравадой.

Уже в первом раунде стало ясно, что зрителей ждёт конкурентная схватка. Бойцы не выдавали яркого шоу, не форсировали события, работая преимущественно на дистанции, и, возможно, такой темп боя сыграл на руку Яну. Начиная с середины первой пятиминутки, поляк пристреливался к сопернику и выбрасывал быстрые серии из двух-трёх ударов, которые всё чаще достигали цели. Рейес не был похож сам на себя, преимущественно прячась за блоком и часто отвечая неопасными мидл-киками.

Блахович уверенно забрал первый раунд. Казалось, что после провального старта Рейес прибавит во втором отрезке. Но картина не менялась. Нельзя сказать, что Ян был слишком изобретателен. Он пробивал классические двойки и тройки и, более того, действовал достаточно прямолинейно. Но этого хватало, чтобы набирать свои очки и прошивать оборону соперника. Редкие попытки хай-кика от Доминика были эффектными, но не эффективными.

Видимо решив что-то менять, Рейес в конце раунда принял игру поляка и пошёл в размен ударами. Соперники попросту попытались перебить друг друга. В одном из эпизодов Доминик пропустил жесточайший левый боковой в челюсть, после чего у него подкосились ноги. Потеряв равновесие, Доминик оказался на канвасе. Почти в то же мгновение Блахович пошёл на добивание и заставил рефери остановить схватку.

Таким образом, Польша получила своего чемпиона UFC. А промоушен впервые за 9 лет — чемпиона в полутяжёлом весе не из дуэта Джонс — Кормье.

Да, Яну уже 37 лет и вряд ли его правление в дивизионе будет слишком долгим, но, как бы то ни было, свою минуту славы он уже поймал. Остаётся лишь наблюдать, сдержит ли Блахович в ходе карьеры ещё одно своё недавнее обещание и решится ли добраться до Джона Джонса, но уже в тяжёлом весе.