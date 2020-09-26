Зубайра провалил взвешивание. UFC заберёт у Тухугова 30 процентов гонорара

В ночь на 27 сентября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на искусствернном острове Яс состоится турнир UFC 253. В карде этого ивента будет два титульных поединка. В главном бое сойдутся Исраэль Адесанья и Пауло Коста. На кону стоит пояс чемпиона в среднем весе, которым владеет нигериец. В соглавном событии будет разыгран вакантный пояс чемпиона в полутяжёлом весе. За него сразятся Доминик Рейес и Ян Блахович.

На арену «Флэш Форум» выйдут также и два россиянина. Зубайра Тухугов (19-4), выступающий в полулёгком весе, проведёт поединок с канадцем Хакимом Даводу (11-1-1). Соперник бойца из Грозного идёт на серии из четырёх побед в UFC. Зубайра же в последнее время буксует — в трёх поединках он одержал одну победу, одну встречу проиграл, а ещё одну — закончил вничью. Опасности его карьере в ведущей лиги планеты пока не наблюдается, но проигрывать в его планы определённо не входит.

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А вот второй представитель России на «Бойцовском острове», который станет домом для бойцов UFC в ближайший месяц, права на ошибку не имеет. И это вовсе не фигура речи. Хадис Ибрагимов провёл в лиге Даны Уайта три боя и во всех терпел поражения. Стандартный контракт новичка включает в себя 4 боя, если и он пройдёт для атлета из Санкт-Петербурга неудачно, рассчитывать на новое соглашение будет невероятно сложно. Тем не менее, Хадис полон оптимизма, несмотря на очень тяжёлую весогонку, в чём признался сам боец.

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Примечателен тот факт, что из всего карда только Зубайра не сумел уложиться в стандарты весовой категории. Бой Даводу примет, но для Тухугова это будет иметь последствия. По правилам UFC он будет лишёт от 20 до 30 процентов предусмотренного ему гонорара. Эта сумма уйдёт в карман оппонента. Таковы правила. С одной стороны, это не очень хорошо, деньги бойцам не из топ-15 платят не самые великие. С другой, лучше потерять какую-то часть гонорара, чем оказаться в больнице и лишиться самого боя. Ведь дожимать пришлось бы 2,5 кг, что очень серьёзно.

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Именно такая история приключилась накануне в том же Абу-Даби. На «Джиу-Джитсу Арене» проходит турнир местного промоушена, в котором должен был принять участие член команды Хабиба Ислам Мамедов. Не укладываясь в нужную весовую категорию, он вынужден был форсировать весогонку и перед самым боем потерял сознание. Поединок был отменён, а сам Ислам вынужден был прибегнуть к услугам врачей. Случалось подобное и с самим Хабибом.

Боец из команды Хабиба потерял сознание перед боем из-за экстремальной весогонки

Много разговоров было вокруг того, сумеет ли уложиться в лимит среднего веса (84 кг) Пауло Коста, который принял бой, со значением 100 плюс на весах. Но в нужный день он был точен как швейцарские часы. Его оппонент неоднократно заявлял по ходу подготовки к ивенту, что сомневается в честности Косты и называл его не иначе как читером. Плюс, намекал на то, что как-то странно USADA обходит его стороной. Парочка на главный бой турнира вообще подобралась на загляденье. Во-первых, оба бойца официальных поражений в UFC не имеют. Во-вторых, задолго до боя прониклись стойкой взаимной неприязнью.

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На протяжении всего периода подготовки к бою они не переставали обмениваться колкостями в социальных сетях. Радовали друг друга остроумными и не очень мемами, периодически срывались на откровенные оскорбления, а во время стердаунов и вовсе едва не подрались. Коста на дуэль взглядов надел чёрный пояс, намекая на свой ранг в джиу-джитсу, а сопернику швырнул пояс белого цвета. Исраэль моментально вскипел и швырнул его в соперника. Дане Уайту пришлось напрячь всю свою могучую мускулатуру, чтобы пресечь потасовку.

Подобной вражды между Блаховичем и Рейесом мы не наблюдаем. Однако же, это вовсе не означает, что поединок получится скучным. Для Рейеса это второй титульный шанс за 2020 год. В феврале он выходил против доминирующего чемпиона Джона Джонса и заставил Костлявого действовать так, что его начали освистывать уже во время боя. И если кого и можно было назвать читером, так это действующего чемпиона, который вынудил соперника практически весь бой провозиться у сетки. И совсем не чемпионской получилась победа, которую судьи присудили по очкам.

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То поражение стало первым в карьере Разрушителя. Что касается польского бойца, то его чемпионская гонка немного забуксовала полтора года назад, когда он уступил Тиаго Сантосу нокаутом в третьем раунде. Ян значительно опытнее своего оппонента, и этот титульный шанс в UFC для него может стать последним. В своей карьере Блахович уже владел чемпионским титулом в польском промоушене KSW. В последних восьми поединках Ян одержал 7 побед. Правда, эти бойцы не входят в число топ-15 дивизиона. А единственному реальному претенденту на пояс (Сантосу) он проиграл.

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Ивент начнётся 27 сентября 2020 года в 02:00 по московскому времени ранними прелимами. Предварительный кард стартует в 03:00 мск, а поединки основного карда можно увидеть начиная с 5 утра. Хадис Ибрагимов выйдет в октагон в первой паре, последить за его боем в прямом эфире можно будет через официальное приложение UFC Fight Pass. А уже предварительные и поединки основного карда покажет также телеканал UFC ТВ, который доступен у оператора спутникового телевидения Триколор, а также на платформе Wink Ростелекома.