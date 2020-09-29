UFC превращается в рестлинг? Чимаева раскручивают в обход традиций

Хамзат Чимаев за несколько месяцев превратился в настоящую пиар-машину, о которой говорит весь мир смешанных единоборств. Чеченский боец со шведским паспортом заслужил такую популярность: за 66 дней он в доминирующем стиле победил Джона Филлипса, Риса МакКи и Джеральда Мёршарта. В общей сложности Борз нанёс 196 ударов и пропустил всего два, восхитив многих звёзд ММА. В UFC поспешили объявить, что до Чимаева никто не побеждал трижды подряд за такой короткий срок. И заявление промоушена многим не понравилось.

«Я и есть UFC!» Чимаев подружился с Даной, но рассорился с кучей бойцов Чеченский швед ведёт себя слишком шумно. Недовольны даже его земляки.

Знаменитый судья Джон Маккарти недоволен, что для раскрутки Хамзата UFC идёт на откровенный обман: «UFC пытаются раздуть величину Чимаева. Я прекрасно понимаю, ради чего всё это делается, и нисколько не виню промоушен. Это хороший боец. Но порой они занимаются настоящим надувательством. Чимаев трижды победил за 66 дней, но что насчёт тех парней-ветеранов, которые выигрывали трижды за вечер? Ройс Грейси на втором турнире UFC вообще победил четыре раза за вечер! Так зачем выдумывать Чимаеву идиотские рекорды?».

Дана Уайт уже не скрывает, что спортивные принципы, о ключевом значении которых он так часто упоминал ранее, сейчас почти не работают. Не слишком распиаренный спортсмен может годами ждать шанса на титул, имея победную серию, но не обладая армией подписчиков в «Твиттере». Зато с Чимаевым глава UFС подписал контракт на следующий бой ещё до поединка с Мёршертом, что является нарушением привычных правил. Уайт попытался объяснить свой поступок: «Я бы не сделал этого ни для кого другого, а сказал бы: расслабься, посмотрим, как ты тебе удастся провести следующий бой. Но учитывая то, что я видел в исполнении Чимаева, мне захотелось поступить с ним именно так».

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Такая тактика UFC начинает слишком напоминать рестлинг, где всё решают сценаристы. Одних бойцов в рестлинге двигают быстро, других – навсегда оставляют в массовке. Разумеется, в октагоне всё и всегда будет честно, но продвижение спортсменов по турнирной сетке вызывает вопросы. Уайт критикует бокс за странных претендентов и рейтинги, однако сам крутит своими бойцами, как хочет. Давно завершивший карьеру Конор Макгрегор до сих пор пятый в рейтинге легковесов – почему? Чимаев с тремя боями в UFC возглавит один из ближайших турниров, а Забит Магомедшарипов с шестью победами подряд ждёт поединка с ноября.

Другой пример – подписание контракта с экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером, который сразу получил статус запасного в титульном бою Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Чендлер – отличный боец, но в UFC не дрался ни разу. Выигравший семь поединков подряд легковес Чарльз Оливейра был откровенно поражён таким решением Уайта.

«Сейчас лучший момент в моей жизни – семь побед – и при этом нет возможности встретиться с кем-то из топ-5. А теперь какой-то парень из Bellator, которого недавно нокаутировали в первом раунде, подписал контракт и стал следующим претендентом на пояс. Я не понимаю этого. Хотя кое-какие мысли есть. Наверное, мне надо быть тем Чарльзом, каковым я не являюсь – толкать соперников, проклинать их семьи, кидаться стульями и ломать вещи, чтобы меня заметили. Возможно, этого не хватает. Но я не хочу так делать».

«Макгрегор – десерт для меня». Дерзкий Чимаев слишком торопится заменить Хабиба? Вызов на бой Конора Макгрегора – отличный пиар-ход.

Безусловно, Уайт знает, что делает. Именно его усилиями UFC превратилась в могущественную организацию, от которой серьёзно отстают все конкуренты, включая боксёрские промоушены. Однако немного грустно от того, что в самом суровом спорте появляется всё больше элементов шоу. Великий Жорж Сен-Пьер заметил этот перекос ещё в 2017 году: «UFC становится похожей на реслинг. Это настоящее сумасшествие, сейчас всё решает шум и треш-ток. Конечно, где-то это даже весело, я не спорю. Но мир меняется слишком быстро».