«Макгрегор – десерт для меня». Дерзкий Чимаев слишком торопится заменить Хабиба?

Одним из главных открытий «Бойцовского острова» стал Хамзат Чимаев – 26-летний шведский спортсмен чеченского происхождения. Чеченский Викинг сенсационно ворвался в UFC, одержав две шикарные победы за 10 дней. Первой жертвой Чимаева, которому больше нравится прозвище Волк, стал попавшийся на удушающий приём Джон Филлипс. Получив бонус в $ 50 тыс., Хамзат не успокоился, вскоре разобрав Риза Макки при разнице ударов 68-0. После такого старта о Чимаеве, вновь получившем бонус за классное выступление, заговорили даже суперзвёзды смешанных единоборств. Журналисты так и вовсе окрестили Волка «Хабибом 2.0».

«Версия Хабиба 2.0». Чимаев установил рекорд и привёл в восторг звёзд UFC Хамзат перемолотил соперника и одержал вторую победу за 10 дней.

Успехи Чимаева пришлись по вкусу далеко не всем. Диллон Дэнис, известный острым языком друг Конора Макгрегора, дерзко пообещал поймать чеченского спортсмена на болевой приём. Тот ответил оперативно: «Я разнесу тебя с закрытыми глазами». Вскоре включился и сам Макгрегор, назвавший Чимаева «заячьей губой». По своей славной традиции, ирландец вскоре стёр сообщение, но Чеченский Викинг всё запомнил и вызвал того на поединок: «Конор Макгрегор — королевская тап-машина с сердцем цыплёнка. Дана Уайт, я голоден, дай мне, дай мне десерт».



Чимаев вряд ли когда-нибудь действительно встретится с ирландцем, недавно объявившим о завершении карьеры. Хотя в случае с импульсивным Макгрегором ничего исключать нельзя, слишком он любит эпатировать публику. На самом деле, вражда с Конором – просто ещё один шаг Чимаева на пути, который уже проходил Хабиб Нурмагомедов. Чимаев не скрывает намерений повторить успехи дагестанского Орла, делая смелые заявления и стремительно пробиваясь наверх. Но не слишком ли Хамзат торопится?

«Я победил Хабиба». Почему рекорд Нурмагомедова считают искусственным Бразилец Тибау уверяет, что и сам дагестанец сомневается в победе.

Безусловно, даже две красивые победы за десять дней – слишком мало, чтобы претендовать на что-то серьёзное. Чимаев ещё никогда не встречался с бойцами из топ-15, набив свой рекорд 8-0 на соперниках откровенно среднего уровня. Но в современной UFC отлично работает принцип «наглость – второе счастье» и стратегия Чимаева абсолютно правильная. Только так, шумно и дерзко, можно сократить путь по турнирной лестнице и оперативно добраться до титульных боёв.



Чечено-шведский боец уже сделал главное — заинтересовал падкого на таланты Дану Уайта: «Мне нравится этот настрой, вообще нравятся спортсмены с таким настроем. Парень настоящий игрок, и он это сам знает, что мне нравится в нём ещё больше». Глава UFC пообещал устроить новый бой Чимаева как можно скорее и твёрдо намерен двигать того вверх. Волку нужно просто действовать в том же духе, пока он всё делает идеально. Тем более что спортивного таланта ему действительно не занимать.