Звёзды UFC не хотят (или боятся?) драться с Чимаевым. У Борза нет слабых мест?

Шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев прямо сейчас – одна из главных звёзд UFC. Спортсмен по прозвищу Борз ворвался в промоушен как комета, одержав три разгромные победы за 66 дней. Статистика Хамзата по значимым ударам составляет фантастические 196-2: соперники по сравнению с ним выглядели просто новичками ММА. Вокруг имени Чимаева поднялся сумасшедший уровень хайпа, бойцом восхищаются такие легенды, как Даниэль Кормье и Джон Джонс. Но есть и проблема – а кто будет драться с Чимаевым дальше?

UFC превращается в рестлинг? Чимаева раскручивают в обход традиций Дана Уайт нарушает спортивные принципы, которые сам же придумал.

UFC уже анонсировала, что следующий бой Борза будет пятираундовым и возглавит один из турниров. Однако имя соперника Чимаева до сих пор остаётся неизвестным. С чеченским шведом должен был драться Демиан Майя, но опытный ветеран отказался от поединка. Пока с Хамзатом встречались только спортсмены, которым особенно нечего было терять. Сейчас Чимаеву активно бросают вызовы бойцы среднего уровня, но звёзды UFC предпочитают хранить молчание, чему есть сразу несколько причин.

Никто не знает, чего именно ждать от Чимаева в октагоне. Он показал отличную ударную технику и одновременно хорош в борьбе. Борз действует с сумасшедшим напором и максимально мотивирован. А вот какие у него слабые места? Поражений в профессиональной карьере у Чимаева нет, как нет и вчистую проигранных раундов. В UFC Хамзат дрался в доминирующей манере, не позволив даже представить, за счёт чего его можно победить. Например, можно предположить, что Борз подсядет к третьему-четвёртому раунду. Ну а если проблем с выносливостью у него нет? Звёзды UFC тщательно выстраивают тактику на бой, но Хамзат остаётся для них тёмной лошадкой. Которая очень сильно бьёт.

«Я и есть UFC!» Чимаев подружился с Даной, но рассорился с кучей бойцов Чеченский швед ведёт себя слишком шумно. Недовольны даже его земляки.

С точки зрения пиара Чимаев тоже не вызывает у топ-бойцов интереса. С Хамзатом хотят встретиться спортсмены вроде Эдуарда Вартаняна и Нила Мэгни, чтобы поднять свой статус. А для того же Исраэля Адесаньи или Конора Макгрегора встреча с Хамзатом несёт в основном риски. В случае победы над Борзом болельщики скажут что-то вроде: «Звёзда UFС остановила распиаренную пустышку». При поражении же условный Адесанья получит чудовищный удар по репутации, уступив бойцу, который ещё недавно работал охранником. Последняя «жертва» Чимаева, Джеральд Мёршарт, резко потерял в статусе, рухнув на 17-й секунде боя после громких слов на пресс-конференции.

Стать очередной ступенькой для Чимаева не хочет никто. Тем более что Дана Уайт слишком явно взял Хамзата под своё крыло. Борза продвигают по турнирной лестнице максимально стремительно, что вызывает зависть у многих спортсменов. За два месяца с небольшим чеченский боец заработал статус, к которому другие идут годами. Конечно, Чимаеву обязательно найдут топ-соперника, если уже не нашли. Однако прямо сейчас Борз – далеко не самый желанный противник для звёзд UFC. Хотя всё может кардинально измениться уже после следующего боя.