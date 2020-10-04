7 нокдаунов на двоих. Белорусский боксёр в итоге надломился как тростинка

Ранним утром 3 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого была схватка бывшего чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе Ивана Баранчика (20-2, 13 КО) и Хосе Сепеды (33-2, 26 КО). На кону встречи стоял титул WBC Silver, обладатель которого получал право сразиться за полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC.

Будем откровенны, первый полусредний вес в профессиональном боксе далеко не самый популярный. Потому вокруг вечера бокса в Лас-Вегасе не было особого ажиотажа. Но, как оказалось, зря. Схватку Баранчика и Сепеды уже сейчас называют главным претендентом на статус «Боя года» и «Нокаут года». Но обо всём по порядку.



Боксёры начали поединок без разведки. Стало ясно, что болельщиков ждёт настоящая битва слаггеров. В середине первого раунда уроженец России отправил Сепеду в нокдаун. Сработал левый боковой. Хосе не стал включать заднюю и продолжил рубиться с Иваном. Но в конце раунда у белоруса снова сработал левый боковой. Хосе опять оказался на канвасе, однако Баранчик не успел развить успех, американца спас гонг.



Самое удивительно, что Сепеде хватило минутного перерыва, чтобы восстановиться. На второй раунд он вышел полон решимости отыграться и удачно атаковал, у его соперника открылось рассечение. Иван решил отплатить той же монетой и попался на встречный хук, оказавшись в тяжелейшем нокдауне. Подъём дался Баранчику с большим трудом. Хосе, видя это, бросился на добивание и пошёл вперёд с открытым забралом. Иван, будучи потрясённым, сумел это заметить и умудрился пробить мощный правый боковой. В результате Сепеда оказался в нокдауне в третий раз за два раунда.



В следующей трёхминутке инициатива была в руках Сепеды. Соперники продолжали рубиться, но Хосе был точнее. Это дало плоды уже в середине отрезка, когда американец нырком ушёл от атаки белjруса и ответил жёстким левым сбоку. Таким образом, Иван во второй раз оказался в нокдауне. В этот момент он выглядел уже взмыленным и буквально выпотрошенным. Но, невзирая на это, в четвёртом раунде никто не сбавлял обороты. Мясорубка продолжалась. И снова успешнее в ней оказался Сепеда, который за 20 секунд до гонга очередным хуком отправил спортсмена из Беларуси в ещё один тяжелейший нокдаун.

Права на видео принадлежат Top Rank Boxing. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Top Rank Boxing.

В пятом раунде Баранчик, невзирая на явный перелом в бою в пользу Сепеды, не сбавлял давления. За 40 секунд до гонга он выдал классическую комбинацию – сдвоенный джеб и левый сбоку. Это сработало. Сепеда снова побывал в нокдауне. В четвёртый раз за бой. Подумалось, что после огромного тоннажа пропущенных ударов он не восстановится также быстро, как и в предыдущие разы. Но Хосе не только сделал это, но и успел отправить Ивана в тяжелейший нокаут. В очередном диком размене он донёс до цели левый боковой, после которого ноги Баранчика подогнулись, а затем, когда боксёр уже лежал, пугающе задрожали.



Остаётся надеяться, что после таких тяжёлых ударов здоровью Баранчика ничего не угрожает. Что касается Сепеды, он выглядел достаточно бодро уже через несколько минут после завершения схватки.

Права на видео принадлежат Top Rank Boxing. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте Top Rank Boxing в Twitter.

Добавим, что к моменту остановки встречи на всех судейских записках лидировал Сепеда – 37:35. Что касается статистики ударов, то согласно популярному сервису CompuBox, минимальное преимущество было у Сепеды. Впрочем, не случись нокаута, при такой плотности боя всё могло поменяться в течение одного-двух раундов.



Как бы то ни было, Хосе стал официальным претендентом на титул по версии WBC. И после такого боя можно сказать, что у небитого чемпиона мира Хосе Рамиреса появилась серьёзная угроза и настоящая головная боль.