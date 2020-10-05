Не смог встать после удара коленом в прыжке. Дудаева нокаутировали на глазах Кадырова

4 октября 2020 года состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 112. Бойцовский вечер проходил в Грозном, где удалось собрать достаточно много именитых российских и иностранных спортсменов. Турнир, который посетил даже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, удался на славу: зрители увидели целую россыпь ярких нокаутов на любой вкус и цвет. Не стал исключением и главный поединок вечера, в котором бразилец Даниэль де Альмейда, больше известный как Жубилео, встречался с Абдулом-Рахманом Дудаевым.

Исполнил, как ван Дамм в кино! Бибулатов нокаутировал бразильца идеальной вертушкой Магомед на турнире АСА 112 в Грозном сделал убедительную заявку на лучший финиш года.

Жубилео защищал свой пояс чемпиона AСА в легчайшем весе, который завоевал в марте благодаря победе над Шамилем Шахбулатовым. 33-летний бразилец за карьеру сменил немало промоушенов, везде входя в число лучших. За последние пять лет Жубилео проиграл только один раз, подойдя к турниру в Грозном с серией из восьми побед. Дудаев получил шанс побороться за титул после успешных боёв с Олегом Борисовым и Исламом Мешевым. Россиянин по прозвищу Воин обладает отличными навыками работы в партере: почти половину своих побед он одержал сабмишенами и только четыре – нокаутами.

На старте боя Воин сразу попытался затянуть Жубилео в свою любимую стихию, выполнив красивый тейкдаун. Следом противники начали биться в стойке, где Дудаеву удалась пара отличных ударов ногами с разворота. Во втором раунде россиянин здорово попал по бразильцу, хотел добавить хай-кик, но пропустил пушечный удар с правой. Жубилео не стал добивать улетевшего в нокдаун Воина ударами, попробовав провести удушающий приём. Попытка провалилась из-за отличной защиты россиянина и бой перешёл в третий раунд.

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Дудаев успел восстановиться и неплохо работал в стойке, попадая джебами и выбрасывая колени. В ответ бразилец провёл тейкдаун, где вновь пытался поймать Воина на гильотину. На четвёртой минуте бой неожиданно был закончен: Жубилео удался фантастический удар левым коленом в прыжке. Дудаев получил жёсткое попадание в область печени, согнулся и повалился на канвас. Добивания не потребовалось – бразилец сохранил чемпионский пояс легчайшего веса. Воин очень хотел встать, но полученное повреждение оказалось серьёзным: над россиянином ещё долго колдовали врачи.