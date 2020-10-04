Исполнил, как ван Дамм в кино! Бибулатов нокаутировал бразильца идеальной вертушкой

В воскресенье, 4 октября 2020 года в грозном состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 112. Впервые после паузы, вызванной пандемией, организаторам боёв удалось привезти в Россию бойцов из дальнего зарубежья. Кард оказался весьма зрелищным, но из общего ряда эффектных финишей определённо выделяется виртуозный приём Магомеда Бибулатова.

Боец по прозвищу Шаборз (в переводе с чеченского «Медведь и Волк») ещё год назад выступал в UFC. В главную лигу планеты Магомед попал в 2017 году, имея идеальный рекордс – 12-0. И дебют получился сверхудачным, уверенно единогласным решением судей была одержана победа над филиппинцем Дженелом Лаусой. А вот в двух других поединках сильнее были уже соперники Бибулатова.

Принцесса даже не поняла, что случилось. Победа редчайшим приёмом «Хруст скорпиона». Видео Моника Чочликова в дебютном бою удивила не только Джейд Джоранд, но даже Большого Джона Маккарти.

Медведь и Волк вернулся в АСА и вновь нашёл свою победную тропу. Были добыты две виктории – над бразильцем Жосилеем Сильвой и россиянином Никитой Чистяковым. Обе победы получились яркими и быстрыми. Бразилец отправился в нокаут во втором раунде, а Пиранья – в первом. И 2000 болельщиков, заполнивших арену «Колизей» в Грозном, не без оснований ожидали от своего земляка продолжение победного перфоманса.

Магомед не подвёл. В соперники ему достался ещё один бразилец (воскресным вечером в октагон вышло много парней из этой латиноамериканской страны) Родриго Прайа. От опытного бойца, который имел на своём счету 4 победы в АСА (с учётом одной, завоёванной ещё в АСВ), все ожидали серьёзной оппозиции.

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И не может быть никаких сомнений в том, что Родриго был готов ко многому. Возможности соперника были досконально изучены, составлен качественный план на предстоящий бой и присутствовала готовность всё это претворить в жизнь. И не выглядел бразилец закрепощённым, не тушевался и спокойно втягивался в ход поединка. А как всё закончилось, Прайа смог понять только после того, как его сумела привести в чувства медики.

Магомед минуту присматривался к сопернику, пристреливался и создавал видимость разведки боем. И ничего не предвещало столько яркого и раннего финиша этого поединка. Едва минула первая минута боя, как Бибулатов ошарашил всех, кто находился под сводами «Колизея». Происходящее в октагоне напомнило старые-добрые фильмы о боевых искусствах, в которых главные герои демонстрировали филигранную технику самых эффектных ударов.

Разница была лишь в том, что работали парни в клетке в полный контакт, а бразилец погрузился в итоге в глубокий нокаут. Медведь и Волк с грацией Жана-Клода ван Дамма крутанул идеальную по технике исполнения вертушку, попав мимо защиты аккурат в челюсть оппоненту. По тому, как Родриго падал, было очевидно, что с канвасом он встретился, будучи без сознания. Ну а Магомед сделал серьёзную заявку на самый эффектный нокаут 2020 года.