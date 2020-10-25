«Как в GTA, когда пять звёзд становится!» Как Дагестан праздновал победу Хабиба. Видео

Хабиб Нурмагомедов сенсационно завершил карьеру, но сначала порадовал всю Россию. Первый раунд поединка с Джастином Гэтжи получился для Орла непростым, американец удачно попадал и не давал себя свалить. Зато во второй пятиминутке всё стало на свои места: Хабиб свалил своего соперника и мгновенно вышел на удушающий приём. Боец по прозвищу Хайлайт «уснул» и поклонники Нурмагомедова получили отличный повод для праздника. Разумеется, колоритнее и ярче всего отмечали победу Хабиба в его родном Дагестане, где было на редкость весело и шумно.

По всей республике немедленно начались массовые гуляния. Как рассказали в руководстве Дагестана, победу Хабиба горячо праздновали даже в самых маленьких аулах. Но особенная атмосфера была в крупных городах: массовые гуляния буквально парализовали движение на улицах. Полицейских хватало, но они никак мешали болельщикам отмечать победу своего кумира.

Какой кавказский праздник без лезгинки? Совершенно верно, никакой. В Дагестане этой ночью танцевали везде, где есть хоть несколько метров свободного пространства. Кузов «Камаза» — тоже подойдёт!

Турнир смотрели везде: в кафе, дома и в кинотеатрах. Одной из самых атмосферных площадок стала футбольная «Анжи-Арена».

«Надо всей страной уговорить мать Хабиба на 30-й бой». Читатели – об уходе Нурмагомедова Орла называют величайшим бойцом в истории ММА и добрым словом вспоминают его отца.

Полицейские иногда «для порядка» увещевали граждан через громкоговорители. Порой стражи закона пытались «разрулить» многочисленные пробки, устроенные на дорогах счастливыми гражданами.

Вскоре прибыли и военные, которые тоже ничего не предпринимали. Тем более, что традиционной в таких случаях праздничной стрельбы практически не было слышно. В основном мужчины в зелёной форме «создавали антураж». Ну и давали повод для смешных комментариев: «Как в GTA, когда пять звёздочек становится! Приезжают танки, вертолёты. Вот они и приехали».

Когда наблюдаешь за такой искренней и шумной радостью, становится особенно жаль, что Хабиб решил закончить карьеру. Непобеждённый чемпион уходит с рекордом 29-0 в самом расцвете сил – 32 года. Возможно, именно такой путь — самый правильный для сохранения спортивного наследия. Уйти на пике, чтобы тебя запомнили идеальным бойцом. Но поклонникам Нурмагомедова от этого не легче.