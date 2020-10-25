«Надо всей страной уговорить мать Хабиба на 30-й бой». Читатели – об уходе Нурмагомедова

Орла называют величайшим бойцом в истории ММА и добрым словом вспоминают его отца.

Хабиб Нурмагомедов в главном бою турнира UFC254 уверенно победил Джастина Гэтжи, поймав американца на удушающий приём уже во втором раунде. Ничего особо сенсационного в 29-й подряд победе Орла не было, зато его заявление после боя стало настоящей «бомбой». Россиянин объявил, что завершает карьеру и хочет больше времени проводить с семьей. В частности, Хабиб упомянул, что мама всегда хотела увидеть его уход из спорта. Читатели нашего портала, как и журналисты, оказались буквально ошарашены данной новостью и выдали множество интересных комментариев.

«Красава! Хорошие слова сказал после боя! Берегите родителей! Поздравления Хабибу! И удачи в жизни вне октагона!».

«Очень умно, главное вовремя уйти! Спасибо за всё».

«Достойно. Отец гордится».

Хабиб ещё вернётся! Заявление о завершении карьеры – гениальный ход UFC? Орёл должен выиграть свой 30-й бой и позволить всем заработать баснословные деньги.

«Это был долгий и красивый путь, спасибо Хабиб, спасибо Чемпион!».

«Неожиданно. Но, видимо, без отца для него в боях смысла нет».

«Правильно. Главное вовремя остановиться и уйти на коне. Теперь можно и в бокс Мейвейзеру наплескать».

«Хейтерам не понять, что человек дал слово МАМЕ. Для него это превыше всего».

Хабиб победил необычным для себя приёмом. Гэтжи хватило на 4 минуты боя. Видео Треугольник – новое слово в арсенале Нурмагомедова. Неужели оно станет последним?!

«Давайте всей страной уговорим его мать на 30-й бой! И нам всем радость, и они кассу сорвут!».

«Слёзы Чемпиона! Коим и является Хабиб, вопреки всем своим хейтерам и недоброжелателям! Сам не симпатизирую этому парню, но это уже мои проблемы. Хабиб -безоговорочный чемпион!».

«Легенда! Горжусь, что он представляет нашу страну! И говорит всегда только правильные вещи. Без всякого пафоса. Даже все зарубежные эксперты называют его самым великим, не понимаю почему многие его соотечественники не любят. Навсегда останется как величайший боец смешанных единоборств!».

«Я простой парнишка из села». Непобедимый чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру Непобеждённый чемпион уходит из спорта с фантастическим рекордом 29-0.

«Очень умно. Вот Федя Емельяненко не смог вовремя уйти и смазал карьеру. Если Хабиб действительно закончит, то уйдет непобедимая легенда».

«Слова чемпиона. Правильное воспитание дает людям и силы, и честь, и уважение. Здоровья вам и вашим родным!».

«Хабиб, вы с Абдулманапом Магомедовичем показали, что в этом мире возможно всё! Большим трудом, упорством и верой достигаются победы! Спасибо за выступления, эмоции, правильную мотивацию! Огромное вам с папой уважение!».