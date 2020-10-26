«Я не видел удара». Корешков был близок к победе, но упал в неожиданный нокаут. Видео

В ночь на 30 октября свой юбилейный турнир проведёт промоушен Bellator. Главным боем Bellator 250 станет встреча средневесов Дугласа Лимы и Гегарда Мусаси. Армянский голландец Мусаси в своём последнем поединке дрался с легендой смешанных единоборств Лиото Мачидой, взяв верх раздельным решением судей. Но с бразильцем по прозвищу Феномен Гегарду придётся ещё сложнее: Лима идёт на серии из трёх побед и умеет бить с чудовищной силой. Отлично рассказать об этом мог бы россиянин Андрей Корешков, встречавшийся с Лимой сразу три раза.

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10 ноября 2016 года Корешков, которого тренировал знаменитый Александр Шлеменко, проводил защиту чемпионского титула Bellator в полусреднем весе. Годом ранее россиянин отобрал пояс как раз у Лимы, мастерски победив Феномена единогласным решением судей. Первая защита титула Андрею удалась успешно, по итогам пяти раундов он одолел крепкого Бенсона Хендерсона. Вторым претендентом и стал Лима, который настойчиво добивался реванша.

Поначалу у бразильца мало что получалось: Андрей действовал весьма уверенно, не позволяя болельщикам Дугласа надеяться на победу их любимца. Российский боец был точнее в стойке и спокойно чувствовал себя в партере. Первый раунд Корешков однозначно выиграл, что подтвердили судейские записки. Следующие пять минут прошли в борьбе на канвасе: Андрей удерживался в доминирующей позиции, спокойно набирая очки. Впереди был третий раунд, который и стал решающим.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide. Посмотреть ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

После второго перерыва бойцы резко сменили тактику, начав вкладываться в тяжёлые удары. Корешков пару раз неплохо пробил через защиту, поверил в себя и решился на жёсткий размен у сетки. Спортсмены били с огромной амплитудой, надеясь решить исход одним ударом. Сначала россиянин хорошо попал, чуть качнув соперника попаданием, но следом пропустил в челюсть размашистый удар с левой. Андрей упал, после чего Лима жёстко его добил. Российский боец оказался в глубоком нокауте и даже не смог присутствовать на объявлении результатов.

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Вскоре после поединка Корешков рассказал «Матч ТВ», почему потерпел поражение: «Поджав Лиму к клетке, я должен был перевести его в партер и разбивать ударами сверху — мы это нарабатывали. Мне показалось, что он немножко потерялся и я смогу его финишировать в этом моменте. Я поверил в то, что я такой лучший ударник, начал бить этот апперкот — и за это поплатился: пропустил удар, которого не увидел. Я просто подарил ему эту победу». 29 сентября 2018 года Андрей встретился с Лимой в третий раз, и успех снова праздновал бразилец – на этот раз Дуглас выиграл в помощью удушающего приёма.