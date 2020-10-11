Это ММА или танцевальное шоу? Боец отметил красивый нокаут сальто и брейк-дансом. Видео

Во Франции завершилось историческое событие – первый в истории страны профессиональный турнир по смешанным единоборствам. Организатором выступил промоушен Bellator, по такому случаю собравший едва ли не всех доступных французских бойцов. Одним из таких спортсменов стал Ив Ланду – крепкий середняк мира ММА с рекордом 12-8. Ланду по прозвищу Ты Знаешь был приглашён специально под парижский турнир: ранее он в Bellator не выступал. В соперники ему достался англичанин Терри Брейзер по прозвищу Доминатор.
Брейзер в последнем бою уступил единогласным решением судей Сорену Баку и горел желанием закрыть поражение. До перехода в Bellator статистика Доминатора была практически безупречной, но в американском промоушене спортсмен столкнулся с принципиально другим уровнем оппозиции. Ланду тоже был мотивирован максимально: ему досталась честь дебютировать в организации перед родными болельщиками, много лет ждавших домашнего турнира по смешанным единоборствам. И Ланду не подвёл французских поклонников ММА.
Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide. Посмотреть ролик можно в аккаунте Ива Ланду в «Инстаграме»
Спортсмен с прозвищем Ты Знаешь уложился в две с небольшим минуты. После активного обстрела «по этажам» Ланду брутально нокаутировал Доминатора: французский боец выбросил колено в прыжке, попав своему сопернику точно в голову. Сразу после победы Ланду забрался на край октагона и выполнил перед счастливыми болельщиками фантастическое сальто назад. Следом француз бросился в довольный пляс, продемонстрировав великолепные навыки танцора брейк-данса.
Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте Bellator в «Инстаграме»
Нельзя не отметить, что танцы становятся всё более популярными в смешанных единоборствах. Исраэль Адесанья и множество бойцов калибром поменьше пляшут практически после каждой победы. Другие спортсмены, вроде знаменитого Майкла Пэйджа, даже идут дальше, показывая настоящие артистические номера. Подобные шоу – новая реальность смешанных единоборств, от которой никуда не деться. Старая школа уходит в прошлое.
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