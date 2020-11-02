Лучшие нокауты октября в Bellator. Неуловимое «летящее колено». Видео

Раздел «Бокс-ММА» «Чемпионата» представляет одну из новых рубрик, в которой мы будем разбирать самые яркие нокауты, которые оформляют бойцы Bellator. Будем знакомить вас с претендентами на протяжении месяца, а в конце выбирать лучший из них.

В октябре 2020 года одна из ведущих организаций смешанных единоборств в мире Bellator провела шесть турниров, в том числе положив начало легализованным ивентам ММА во Франции. Некоторые из большого количества состоявшихся в их рамках боёв увенчались эффектными и запоминающимися развязками. Сегодня мы предлагаем вам свою версию трёх лучших финишей октября.

Лучший боец октября в Bellator. Мусаси нацелился на титул Немкова Чемпиона в среднем угрожает позициям Вадима в тяжёлом дивизионе.

Моника Чочликова – Джейд Джоранд

В предварительной программе турнира Bellator 247 зрители увидели очень необычную победу сабмишеном. Участницами этой уникальной схватки стали 24-летняя Моника Чочликова из Словакии и 19-летняя француженка Джейд Джоранд по прозвищу Принцесса.

Для обеих девушек этот поединок был дебютным в профессиональном ММА. Базовыми видами единоборств Чочликовой являются карате и муай-тай, ударницей считается и её соперница. Моника доминировала в первом отрезке боя, в одном из моментов сбив француженку с ног эффектным хай-киком.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» @monikachochlikova.

Во втором раунде Принцесса попыталась переломить ход схватки, переведя соперницу в партер и оказавшись в доминирующей позиции. Но в итоге Джоранд сама попалась на необычный болевой приём. Чочликова обхватила её туловище ногами из позиции снизу и крепко стиснула ими рёбра, подключив при этом ещё и руки для осуществления «замка». В итоге, не сумев вытерпеть боль, француженка просигнализировала о сдаче.

Комментатор боя знаменитый судья Джон Маккарти признался, что никогда не видел ничего подобного в ММА за все 26 лет своей работы. Но теперь любители ММА знают, что этот уникальный приём из джиу-джитсу и грэпплинга называется «Хруст скорпиона».

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» BellatorMMA.

Сабах Хомаси – Бобби Волкер

В предварительном карде юбилейного ивента Bellator 250 в клетке сошлись бойцы полусреднего веса – 32-летний американец ливанского происхождения Сабах Хомаси и его опытный 41-летний соотечественник Бобби Волкер, который в своё время выступал в UFC.

Несмотря на то что базовыми видами спорта Волкера являются бокс и кикбоксинг, Хомаси уже в 1-м раунде перебивал его в стойке. Причём особенно успешно Сабах «отсушивал» ноги соперника своими лоу-киками. А в середине раунда он снёс Волкера на настил хай-киком в голову, но тогда Бобби успел вскочить на ноги и защититься от добивания.

Олимпийская система в круглой клетке. С чего начинался Bellator Первыми звёздами лиги стали Хорхе Масвидаль и Эдди Альварес. Последний «уволил» в итоге основателя Воина.

С самого начала второй пятиминутки Волкер решил переломить ход боя и ринулся в атаку. В результате за свои неподготовленные наскоки он очень быстро поплатился. Не прошло и 20 секунд после гонга, как Хомаси подловил его неожиданным встречным прыжком, нанеся разящий удар левым коленом в челюсть. Тут же добить несколькими хаммерфистами завалившегося спиной на пол Волкера Сабаху не составило никаких проблем.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» BellatorMMA.

Ив Ланду – Терри Брэйзер

Финиш предыдущего боя был очень эффектным. Но мы всё же решили выбрать лучшим нокаутом месяца такой же удар коленом в прыжке, но из другого поединка. Его преимущество в том, что он оказался одноударным – то есть таким, для которого добивание даже не потребовалось.

Однорукий боец два раунда сдерживал Гэтжи в бою за титул. Теперь он покоряет Bellator Многие не верят в историю Ника Ньюелла, но бой с Хайлайтом доказал, что «подставы» быть не может.

На турнире Bellator ES 10, который стал премьерным ивентом профессиональных смешанных единоборств во Франции, в последнем бою предварительного карда отношения выясняли легковесы – 34-летний француз Ив Ланду по кличке Ты Знаешь (You Know) и 33-летний британец Терри Брэйзер по прозвищу Доминатор.

Сразу же после гонга Брэйзер провёл тейкдаун и попытался взять соперника на кимуру. Однако чернокожему французскому бойцу удалось вывернуться и даже оказаться в позиции сверху, а затем визави поднялись в стойку.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» yveslandu.

Ланду несколько раз примерялся, производя удары в прыжках. Однажды он неудачно попал британцу ногой в пах. Но, извинившись, Ив стал предпринимать новые попытки удачной ударной атаки. И вот когда стартовый раунд приближался к середине, французский боец таки застал соперника врасплох неожиданным прыжком с ударом коленом левой ноги в голову.

Попадание оказалось настолько разрушительным, что Брэйзер в полубессознательном состоянии распластался спиной на сетке, сползая на канвас. Вовремя подоспевший рефери тут же обхватил за спину Ланду. Но француз, похоже, и сам понял, что добивание здесь даже не нужно. Это был великолепный одноударный нокаут, который Ланду тут же отпраздновал эффектным обратным сальто с верха ограждения клетки на канвас, сопроводив его искромётным брейк-дансом.